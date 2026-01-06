Инфляцию притормозили, рецессию обошли: экономика России вышла на неожиданную траекторию

Российская экономика по итогам 2025 года подошла к рубежу, который еще год назад казался трудно достижимым: инфляция заметно замедлилась, а сценария рецессии удалось избежать. При этом экономическое восстановление оказалось неоднородным, а ключевую роль в сглаживании рисков сыграли решения государства и денежно-кредитных властей. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Инфляция и роль денежно-кредитной политики

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин, подводя итоги года, отметил, что в 2025 году российская экономика вышла из фазы перегрева. По его словам, инфляция в декабре, согласно официальной статистике, опустилась ниже 6%, что стало одним из главных макроэкономических достижений года.

"Уже сейчас можно констатировать, что в 2025 году удалось избежать рецессии и при этом добиться значительного снижения инфляции", — подчеркнул Владимир Еремкин.

Он напомнил, что Банк России перешел к циклу снижения ключевой ставки, уменьшив ее значение на 5 процентных пунктов, и выразил уверенность, что этот тренд может сохраниться и в следующем году.

Неоднородность промышленного роста

Эксперт обратил внимание, что выход из перегрева сопровождается замедлением инвестиционной активности и разной динамикой в промышленности. Часть отраслей продолжает демонстрировать рост, тогда как другие уже перешли в стагнацию или рецессию. Такая неоднородность, по его мнению, стала характерной чертой 2025 года.

При этом активная бюджетная политика, как отметил Еремкин, позволила смягчить негативные тенденции. Дополнительным стабилизирующим фактором стали низкие уровни безработицы, которые поддерживали доходы населения и внутренний спрос.

Структурные сдвиги и ожидания бизнеса

Доцент департамента мировой экономики факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко добавила, что основной вклад в рост промышленного производства за 10 месяцев 2025 года внесли машиностроительный комплекс и выпуск готовых металлических изделий. В то же время производство в легкой, пищевой, деревообрабатывающей промышленности, а также в коммунальном секторе сократилось.

"Низкие темпы экономического роста в 2025 году — это своеобразная "плата” за замедление инфляции", — отметила Ксения Бондаренко.

По ее словам, высокие ставки, удорожание фондирования и рост налоговой нагрузки заставили бизнес занять выжидательную позицию.

Перспективы на 2026 год

Эксперты сходятся во мнении, что в 2026 году ключевое значение будут иметь траектория ключевой ставки, возможное смягчение макропруденциальных мер, развитие внешнеторговых расчетов и настроения потребителей и производителей. Именно эти факторы определят, сможет ли экономика перейти от стабилизации к более устойчивому росту.