Сколько миллиардов вложили в спасение пенсионеров и инвалидов — неожиданные цифры аптечной программы
В 2025 году программа льготного лекарственного обеспечения сохранилась и стала доступнее. Минздрав расширил перечень препаратов и упростил порядок их получения. Для многих семей, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями это реальная возможность снизить расходы на лечение.
Кто имеет право на бесплатные лекарства
Получатели льгот делятся на несколько категорий:
- Пенсионеры - граждане старше 65 лет и предпенсионеры в ряде регионов.
- Инвалиды - все группы, включая детей-инвалидов и людей с военной травмой.
- Семьи с детьми - препараты бесплатны до трёх лет, а в многодетных семьях — до шести лет.
- Беременные женщины - если врач назначил жизненно важный препарат.
- Пациенты с хроническими заболеваниями - в том числе диабетом, астмой, онкологией, ВИЧ, туберкулёзом и редкими орфанными болезнями.
Таким образом, льгота зависит не только от возраста, но и от медицинских показаний.
Какие лекарства входят в список
Перечень утверждён Минздравом и насчитывает сотни наименований.
В него включены как массовые, так и редкие препараты:
- инсулин и другие средства для больных диабетом;
- гипотензивные препараты при гипертонии;
- ингаляторы для пациентов с астмой;
- обезболивающие, включая наркотические анальгетики;
- антибиотики для лечения хронических инфекций;
- противотуберкулёзные и противовирусные препараты;
- современные таргетные лекарства для онкобольных.
Полный список публикуется на сайте Минздрава и в региональных приказах о льготном лекарственном обеспечении.
Как получить льготные препараты
Чтобы воспользоваться программой, нужно:
- Обратиться в поликлинику по полису ОМС.
- Получить у врача рецепт (бумажный или электронный).
- Прийти в аптеку, участвующую в программе, и предъявить документы.
Для пенсионеров предусмотрены "длительные рецепты" — сразу на 2-3 месяца. Обычно достаточно паспорта, полиса ОМС и пенсионного удостоверения.
Где выдают лекарства
Льготные препараты доступны только в аптеках, участвующих в программе. Они отмечены наклейкой "Льготный отпуск".
Срок действия рецепта:
- 10 дней для большинства препаратов;
- до 30 дней для редких лекарств;
- до 90 дней для пенсионеров.
Если в аптеке препарата нет, её сотрудники обязаны обеспечить его в течение десяти рабочих дней. В противном случае пациент может обратиться в другую льготную аптеку, зафиксировать отказ и пожаловаться в региональный Минздрав или ФОМС. В экстренных случаях допускается временная замена аналогом.
Важные моменты
- Лекарства выдают только при наличии полиса ОМС.
- Получить препарат в другом регионе можно лишь после прикрепления к местной поликлинике.
- Если рецепт выписан с ошибкой, придётся вернуться к врачу и переоформить документ.
Программа продолжает оставаться одним из самых востребованных способов поддержки граждан, особенно тех, кто сталкивается с дорогостоящим лечением.
Три интересных факта
- Сегодня льготным лекарственным обеспечением в России пользуются более 20 миллионов человек.
- В среднем перечень бесплатных препаратов обновляется Минздравом раз в год.
- На финансирование программы в 2025 году выделено свыше 250 миллиардов рублей.
