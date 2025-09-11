Сколько миллиардов вложили в спасение пенсионеров и инвалидов — неожиданные цифры аптечной программы

В 2025 году программа льготного лекарственного обеспечения сохранилась и стала доступнее. Минздрав расширил перечень препаратов и упростил порядок их получения. Для многих семей, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями это реальная возможность снизить расходы на лечение.

Кто имеет право на бесплатные лекарства

Получатели льгот делятся на несколько категорий:

Пенсионеры - граждане старше 65 лет и предпенсионеры в ряде регионов.

- граждане старше 65 лет и предпенсионеры в ряде регионов. Инвалиды - все группы, включая детей-инвалидов и людей с военной травмой.

- все группы, включая детей-инвалидов и людей с военной травмой. Семьи с детьми - препараты бесплатны до трёх лет, а в многодетных семьях — до шести лет.

- препараты бесплатны до трёх лет, а в многодетных семьях — до шести лет. Беременные женщины - если врач назначил жизненно важный препарат.

- если врач назначил жизненно важный препарат. Пациенты с хроническими заболеваниями - в том числе диабетом, астмой, онкологией, ВИЧ, туберкулёзом и редкими орфанными болезнями.

Таким образом, льгота зависит не только от возраста, но и от медицинских показаний.

Какие лекарства входят в список

Перечень утверждён Минздравом и насчитывает сотни наименований.

В него включены как массовые, так и редкие препараты:

инсулин и другие средства для больных диабетом;

гипотензивные препараты при гипертонии;

ингаляторы для пациентов с астмой;

обезболивающие, включая наркотические анальгетики;

антибиотики для лечения хронических инфекций;

противотуберкулёзные и противовирусные препараты;

современные таргетные лекарства для онкобольных.

Полный список публикуется на сайте Минздрава и в региональных приказах о льготном лекарственном обеспечении.

Как получить льготные препараты

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

Обратиться в поликлинику по полису ОМС.

Получить у врача рецепт (бумажный или электронный).

Прийти в аптеку, участвующую в программе, и предъявить документы.

Для пенсионеров предусмотрены "длительные рецепты" — сразу на 2-3 месяца. Обычно достаточно паспорта, полиса ОМС и пенсионного удостоверения.

Где выдают лекарства

Льготные препараты доступны только в аптеках, участвующих в программе. Они отмечены наклейкой "Льготный отпуск".

Срок действия рецепта:

10 дней для большинства препаратов;

до 30 дней для редких лекарств;

до 90 дней для пенсионеров.

Если в аптеке препарата нет, её сотрудники обязаны обеспечить его в течение десяти рабочих дней. В противном случае пациент может обратиться в другую льготную аптеку, зафиксировать отказ и пожаловаться в региональный Минздрав или ФОМС. В экстренных случаях допускается временная замена аналогом.

Важные моменты

Лекарства выдают только при наличии полиса ОМС. Получить препарат в другом регионе можно лишь после прикрепления к местной поликлинике. Если рецепт выписан с ошибкой, придётся вернуться к врачу и переоформить документ.

Программа продолжает оставаться одним из самых востребованных способов поддержки граждан, особенно тех, кто сталкивается с дорогостоящим лечением.

Три интересных факта