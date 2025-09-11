Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:34

Сколько миллиардов вложили в спасение пенсионеров и инвалидов — неожиданные цифры аптечной программы

Диабет, онкология, астма: какие лекарства добавлены в перечень льготного обеспечения на 2025 год

В 2025 году программа льготного лекарственного обеспечения сохранилась и стала доступнее. Минздрав расширил перечень препаратов и упростил порядок их получения. Для многих семей, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями это реальная возможность снизить расходы на лечение.

Кто имеет право на бесплатные лекарства

Получатели льгот делятся на несколько категорий:

  • Пенсионеры - граждане старше 65 лет и предпенсионеры в ряде регионов.
  • Инвалиды - все группы, включая детей-инвалидов и людей с военной травмой.
  • Семьи с детьми - препараты бесплатны до трёх лет, а в многодетных семьях — до шести лет.
  • Беременные женщины - если врач назначил жизненно важный препарат.
  • Пациенты с хроническими заболеваниями - в том числе диабетом, астмой, онкологией, ВИЧ, туберкулёзом и редкими орфанными болезнями.

Таким образом, льгота зависит не только от возраста, но и от медицинских показаний.

Какие лекарства входят в список

Перечень утверждён Минздравом и насчитывает сотни наименований.

В него включены как массовые, так и редкие препараты:

  • инсулин и другие средства для больных диабетом;
  • гипотензивные препараты при гипертонии;
  • ингаляторы для пациентов с астмой;
  • обезболивающие, включая наркотические анальгетики;
  • антибиотики для лечения хронических инфекций;
  • противотуберкулёзные и противовирусные препараты;
  • современные таргетные лекарства для онкобольных.

Полный список публикуется на сайте Минздрава и в региональных приказах о льготном лекарственном обеспечении.

Как получить льготные препараты

Чтобы воспользоваться программой, нужно:

  • Обратиться в поликлинику по полису ОМС.
  • Получить у врача рецепт (бумажный или электронный).
  • Прийти в аптеку, участвующую в программе, и предъявить документы.

Для пенсионеров предусмотрены "длительные рецепты" — сразу на 2-3 месяца. Обычно достаточно паспорта, полиса ОМС и пенсионного удостоверения.

Где выдают лекарства

Льготные препараты доступны только в аптеках, участвующих в программе. Они отмечены наклейкой "Льготный отпуск".

Срок действия рецепта:

  • 10 дней для большинства препаратов;
  • до 30 дней для редких лекарств;
  • до 90 дней для пенсионеров.

Если в аптеке препарата нет, её сотрудники обязаны обеспечить его в течение десяти рабочих дней. В противном случае пациент может обратиться в другую льготную аптеку, зафиксировать отказ и пожаловаться в региональный Минздрав или ФОМС. В экстренных случаях допускается временная замена аналогом.

Важные моменты

  1. Лекарства выдают только при наличии полиса ОМС.
  2. Получить препарат в другом регионе можно лишь после прикрепления к местной поликлинике.
  3. Если рецепт выписан с ошибкой, придётся вернуться к врачу и переоформить документ.

Программа продолжает оставаться одним из самых востребованных способов поддержки граждан, особенно тех, кто сталкивается с дорогостоящим лечением.

Три интересных факта

  1. Сегодня льготным лекарственным обеспечением в России пользуются более 20 миллионов человек.
  2. В среднем перечень бесплатных препаратов обновляется Минздравом раз в год.
  3. На финансирование программы в 2025 году выделено свыше 250 миллиардов рублей.

