Олег Белов Опубликована сегодня в 0:17

Дроны полетят, но без пилотов: Россия урезает бюджет на подготовку кадров почти в 10 раз

Правительство РФ выделит 26 млрд руб. на БАС в 2026 году против 39,3 млрд в 2025-м

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Среди ключевых направлений — финансирование национального проекта "Беспилотные авиационные системы" (БАС). Новые цифры показывают: поддержка отрасли сохранится, но объёмы средств будут сокращаться по сравнению с 2025 годом.

Основные параметры бюджета

В ближайшие три года на "беспилотье" выделят:

  • 2026 год - 26 млрд руб.;

  • 2027 год - 28,6 млрд руб.;

  • 2028 год - 33,3 млрд руб.

Для сравнения: в 2025 году объём финансирования составил 39,3 млрд руб.

Как распределяются средства в 2026 году

Федеральный проект Финансирование (2026) Сравнение с 2025
Разработка, стандартизация и серийное производство БАС 18,2 млрд руб. ↓ с 22,8 млрд
Кадры для БАС 180 млн руб. ↓ почти в 10 раз (с 2 млрд)
Перспективные технологии для БАС 559 млн руб. ↓ с 4,1 млрд
Стимулирование спроса на отечественные БАС 4,6 млрд руб. ↑ с 3,1 млрд
Прочие направления около 2,5 млрд руб. -

Таким образом, приоритет отдан серийному производству и стимулированию спроса, а обучение кадров и НИОКР оказались подрезаны сильнее всего.

Экспертные оценки

Гендиректор компании "Флай Дрон" Никита Данилов отметил:

"Налицо тенденция к сокращению. В текущей ситуации это оправдано: рациональное использование средств пока не просматривалось".

Коммерческий директор "Лаборатории будущего" Павел Камнев уверен, что средств достаточно, но расходовать их нужно взвешеннее:

"Важно более грамотно подходить к финансированию НИОКР и выбирать подрядчиков после анализа рынка. Основная волна создания научно-производственных центров уже прошла, такого финансирования больше не требуется".

А начальник управления цифровой трансформации РЭУ им. Плеханова Михаил Начевский пояснил:

"Обучение специалистов должно идти не только за счёт бюджета, но и через частные заказы. Государство в этом случае выступает скорее как катализатор".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: резкое сокращение финансирования подготовки кадров.
    Последствие: дефицит инженеров и операторов дронов через несколько лет.
    Альтернатива: совместные образовательные проекты с бизнесом и вузами.

  • Ошибка: ставка только на серийное производство без вложений в перспективные технологии.
    Последствие: потеря конкурентоспособности через 5-7 лет.
    Альтернатива: балансировать между текущим производством и исследованиями.

  • Ошибка: формальное распределение средств без анализа рынка.
    Последствие: неэффективные госзакупки.
    Альтернатива: конкурсные механизмы и независимая экспертиза проектов.

А что если…

А что если Россия сделает акцент не на военные, а на гражданские применения БАС? Тогда рынок может вырасти за счёт:

  • сельского хозяйства (мониторинг полей, опрыскивание),

  • логистики (доставка грузов и еды),

  • промышленности (контроль инфраструктуры),

  • медицины (экстренная доставка лекарств и крови).

Это позволит создать тысячи рабочих мест и снизить зависимость от импорта технологий.

Плюсы и минусы новой финансовой политики

Плюсы Минусы
Экономия бюджета Сильное сокращение НИОКР
Поддержка серийного производства Риск технологического отставания
Рост финансирования стимулирования спроса Резкое снижение поддержки подготовки кадров
Стабилизация отрасли после стартового рывка Ограниченный потенциал для инноваций

FAQ

Сколько денег выделят на беспилотники в 2026 году?
26 млрд руб., что меньше, чем в 2025 году (39,3 млрд руб.).

Почему сократили расходы на подготовку кадров?
Эксперты считают, что рынок должен сам формировать запрос на специалистов через частные заказы.

Какая статья бюджета вырастет?
Проект "Стимулирование спроса на отечественные БАС": 4,6 млрд против 3,1 млрд в 2025 году.

Что будет с перспективными технологиями?
Финансирование урежут почти в 7,5 раза в 2026-м и полностью обнулят к 2028 году.

Мифы и правда

  • Миф: государство полностью уходит с рынка дронов.
    Правда: финансирование сохраняется, но с акцентом на производство и спрос.

  • Миф: кадры для отрасли больше не нужны.
    Правда: готовить специалистов будут в большей степени через бизнес и частные заказы.

  • Миф: сокращение означает стагнацию.
    Правда: эксперты считают, что средств достаточно, если использовать их рационально.

Три интересных факта

  1. В 2025 году на БАС выделили почти на 13 млрд больше, чем в 2026-м.

  2. Только один проект ("Стимулирование спроса") получил рост бюджета по сравнению с прошлым годом.

  3. В 2028 году финансирование перспективных технологий урежут до нуля, делая ставку исключительно на серийное производство.

Исторический контекст

  • 2010-е: первые эксперименты с дронами в сельском хозяйстве и доставке.

  • 2020-е: рост военного и гражданского применения БАС.

  • 2023-2024: создание региональных научно-производственных центров.

  • 2025: рекордное финансирование отрасли — 39,3 млрд руб.

  • 2026-2028: корректировка бюджета, ставка на серийное производство и спрос.

