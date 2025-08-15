Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 15:52

От степей до тайги: кто обошёл Краснодар и Москву по приросту гостей

Российский туризм вырос на 7% в 2025: Калмыкия лидирует с приростом 81,7%

В России продолжается уверенный рост внутреннего туризма. По данным за январь-июнь 2025 года, россияне совершили 41,4 млн поездок по стране — это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Лидером по числу туристов остаётся Москва, которую за полгода посетили 6 млн человек. Второе место занимает Краснодарский край с 4,4 млн поездок, третье — Санкт-Петербург с 3,3 млн. В десятке популярных направлений также Подмосковье (2,7 млн), Татарстан (1,4 млн), Крым (1,1 млн) и Свердловская область (1 млн).

Наибольший рост турпотока отмечен в регионах, активно развивающих инфраструктуру и продвигающих местные достопримечательности. Абсолютным лидером стала Калмыкия с увеличением туристов на 81,7%. Чуть меньше прибавили Адыгея (+79,1%) и Карачаево-Черкесия (+75,6%). Среди регионов с заметным ростом — Тверская область (+58,8%), Еврейская автономная область (+48%) и Ульяновская область (+44,8%).

Министр экономического развития Максим Решетников подчеркнул, что прирост фиксируется не только в традиционно популярных направлениях, но и в менее известных локациях. По его словам, это подтверждает эффективность стратегии по расширению туристической географии. Так, Сибирский федеральный округ показал рост на 14,5%, Северо-Западный — на 9%, а Дальневосточный — на 7,3%.

После спада, вызванного пандемией, туристическая отрасль демонстрирует устойчивое восстановление. Уже в 2024 году был установлен рекорд по количеству внутренних поездок, и при сохранении текущих темпов 2025 год может стать новым историческим максимумом.

