Чёрный гигант, степной герой и пёс-аристократ: собаки, в которых закодирована выносливость России

Россия — это не только страна с огромной площадью, охватывающей 11 часовых зон, но и родина множества уникальных пород собак. Эти четвероногие были созданы для того, чтобы выжить в суровых климатических условиях страны и служить людям в самых разных целях. От охраны и охоты до работы в армии — каждая порода имеет свою историю и особенности, связанные с российскими традициями. Несмотря на разнообразие пород и их историю, все они верны своей семье и, в ответ на заботу, всегда готовы отдавать свою преданность.

История российских пород собак

Многие российские породы имеют древние корни и интересную историю, хотя за пределами своей родины они встречаются редко. Самые старые останки домашних собак, датируемые 33 тысячами лет назад, были найдены в Алтайских горах. Собаки использовались для охраны, а более редкие породы стали ценными питомцами богатых слоёв общества. Одним из ярких примеров является борзая, которая с её грациозностью была тесно связана с аристократией, а после революции 1917 года оказалась на грани исчезновения. Тем не менее, благодаря усилиям зарубежных заводчиков, порода была восстановлена.

Роль собак в России

Многие российские породы создавались как рабочие, приспособленные к выживанию в суровых условиях Сибири. Эти собаки служили не только охранниками, но и помощниками в охоте и даже в военных действиях. Лояльные спутники коренных народов Севера, они обладали сильными инстинктами охраны и ловли. В Советском Союзе акцент в разведении собак был сделан на их работоспособность, но в последние десятилетия появились породы, подходящие и для компании.

8 пород собак, которые родом из России

Черный русский терьер. Черный русский терьер был выведен в 40-е годы прошлого века в СССР для военных целей. Эти крупные, мускулистые собаки использовались для охраны границ, тюрем и военных объектов. Со временем порода стала популярной для охраны и личной защиты. Хотя они довольно редки за пределами России, в 2004 году их признал Американский кинологический клуб. Борзая. Эти величественные и быстрые собаки с давних времён ассоциировались с русской аристократией. Борзые использовались для охоты на волков и других крупных животных. Слово "борзой" в переводе с древнерусского означает "быстрый", и это полностью отражает их природу. Несмотря на свою независимость и осторожность, при правильной социализации они становятся преданными питомцами. Кавказская овчарка. Выведенная для охраны скота от хищников в горных районах Кавказа, эта порода отличается огромными размерами и независимым характером. Кавказские овчарки — собаки с сильными защитными инстинктами, и для их воспитания нужен опытный хозяин. Они не подходят для жизни в городе и нуждаются в большом пространстве для активной жизни. Среднеазиатская овчарка (Алабай). Алабай — одна из самых древних пород собак, чья история насчитывает более 5000 лет. Эти бесстрашные и мощные собаки использовались кочевыми племенами для защиты скота, и в Советском Союзе были стандартизированы для работы в охране и собачьих боях. Сегодня они требуют опытного хозяина и большого пространства для жизни. Восточноевропейская овчарка. Эти собаки были выведены в 20-е годы прошлого века как улучшенная версия немецкой и бельгийской овчарки, чтобы работать в холодных климатических условиях и использоваться для военных целей. Восточноевропейские овчарки — умные, уверенные в себе собаки, которые любят быть занятыми и подходят для активных хозяев. Лайка. Лайки — охотничьи собаки, которые известны своим методом охоты, основанным на лае, который указывает местоположение добычи. Порода разделяется на несколько типов, в том числе русско-европейская лайка и западносибирская ромашка. Эти собаки популярны в России, но постепенно уходят на второй план из-за индустриализации. Русский спаниель. Русский спаниель был выведен в конце 19 века как охотничья порода и официально признан в 1951 году. Эти собаки полны энергии, дружелюбны и идеально подходят для семей с активным образом жизни. Несмотря на свою небольшую величину, они довольно редки за пределами России. Московская сторожевая. Московский сторожевой был выведен после Второй мировой войны для охраны. Эти собаки получили популярность благодаря своему темпераменту, а также способности к дрессировке. Они очень мощные и имеют сильный защитный инстинкт, что требует терпеливого подхода при обучении.

Русские породы собак не только удивляют своей историей и разнообразием, но и доказывают, что выносливость, преданность и трудолюбие — важные черты, которые были привиты этим животным через века. Вне зависимости от того, служат ли они в армии или просто становятся верными спутниками в семье, эти собаки всегда готовы отдать свою любовь и преданность в обмен на заботу и внимание.