Паспорт скоро не нужен? РЖД готовят посадку в поезда по QR-коду
Цифровизация постепенно меняет привычные правила поездок и путешествий. В ближайшем будущем россияне могут садиться в поезда дальнего следования по QR-коду, сгенерированному в сервисе "Госдоки". Такой вариант подтвердили в пресс-службе РЖД.
Сейчас для посадки в поезд требуется оригинал паспорта, на который куплен билет, либо нотариально заверенная копия свидетельства о рождении (для детей до 14 лет). Однако власти активно тестируют цифровые документы как альтернативу бумажным.
Что говорят в РЖД
"Холдинг совместно с профильными ведомствами изучает использование штрихового кода в качестве дополнительного способа идентификации. Если решение будет принято, пассажиров проинформируют отдельно", — сообщили в пресс-службе РЖД.
Таким образом, QR-коды пока рассматриваются как дополнительная, а не основная форма подтверждения личности.
Как работает сервис "Госдоки"
"Госдоки" встроены в приложение "Госуслуги". С его помощью можно генерировать QR-код, который содержит необходимые данные для конкретной ситуации.
Например, для заселения в отель система передаёт только ФИО и дату рождения, без лишней информации. То же будет актуально при проходе в музей или при покупке билета на поезд.
Сравнение: бумажный паспорт и цифровой QR-код
|Параметр
|Бумажный паспорт
|QR-код из "Госдоков"
|Документ
|Оригинал паспорта
|Генерируется в приложении
|Применение
|Поезда, самолёты, гостиницы
|Постепенно расширяется: отели, музеи, транспорт
|Удобство
|Нужно носить с собой
|Достаточно смартфона
|Доступность
|Все граждане
|Только учреждения, подключённые к системе
|Риски
|Утеря документа
|Технические сбои, отсутствие интернета
Где уже применяют QR-код
Минцифры ранее сообщило, что цифровые документы можно использовать при:
• заселении в отели,
• посещении музеев,
• получении некоторых госуслуг.
Со временем список будет расширяться, включая транспорт.
Советы шаг за шагом для пассажиров
-
Установите приложение "Госуслуги" и подключите сервис "Госдоки".
-
Проверьте, какие организации уже принимают QR-коды.
-
Для поездки пока берите оригинал паспорта — новые правила ещё не утверждены.
-
Следите за официальными новостями РЖД о внедрении.
-
Убедитесь, что смартфон заряжен: без доступа к приложению QR-код не предъявить.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: полагаться только на QR-код до официального запуска.
-
Последствие: невозможность пройти посадку.
-
Альтернатива: всегда иметь при себе бумажный паспорт.
-
Ошибка: использовать неподдерживаемые сервисы.
-
Последствие: код не будет считан.
-
Альтернатива: проверять список организаций-партнёров "Госдоков".
-
Ошибка: думать, что QR-код заменяет все документы.
-
Последствие: штрафы и проблемы в дороге.
-
Альтернатива: уточнять правила для каждого конкретного случая.
А что если цифровой паспорт станет обязательным?
Если QR-код из "Госдоков" в будущем заменит бумажный документ, россияне смогут путешествовать с минимальным набором вещей. Однако часть пассажиров может столкнуться с трудностями: пожилым людям или тем, кто не пользуется смартфоном, будет сложнее. Поэтому власти подчеркивают: бумажные документы сохранят силу.
Плюсы и минусы внедрения
|Плюсы
|Минусы
|Удобство — достаточно смартфона
|Риск технических сбоев
|Быстрое подтверждение личности
|Не все готовы пользоваться цифровыми сервисами
|Защита данных — показываются только нужные сведения
|Требуется подключение к интернету
|Совмещение с другими сервисами "Госуслуг"
|Зависимость от телефона и его заряда
FAQ
Можно ли уже сесть в поезд по QR-коду?
Пока нет. РЖД только рассматривают такую возможность.
Где точно принимают "Госдоки"?
При заселении в отели и при посещении музеев, если организация подключена к системе.
Будет ли QR-код обязательным?
Нет, использование цифрового паспорта останется добровольным.
Мифы и правда
-
Миф: QR-код полностью заменяет паспорт.
Правда: это лишь дополнительный инструмент, бумажные документы сохраняют силу.
-
Миф: цифровые документы будут обязательными для всех.
Правда: внедрение будет добровольным.
-
Миф: в QR-коде содержатся все персональные данные.
Правда: система передаёт только минимум информации, нужной в конкретной ситуации.
3 интересных факта
• QR-код из "Госдоков" работает даже офлайн, если заранее сохранить его в приложении.
• Россия не первая страна: подобные сервисы действуют в Эстонии и Финляндии.
• "Госдоки" позволяют генерировать несколько разных кодов для разных ситуаций.
Исторический контекст
-
В 2021 году в России начали обсуждать цифровую идентификацию для госуслуг.
-
В 2023 году появились первые тесты электронного паспорта в приложении "Госуслуги".
-
В 2025 году QR-коды из "Госдоков" уже принимаются в гостиницах и музеях, а теперь обсуждается транспорт.
