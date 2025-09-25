Паспорт скоро не нужен? РЖД готовят посадку в поезда по QR-коду

Цифровизация постепенно меняет привычные правила поездок и путешествий. В ближайшем будущем россияне могут садиться в поезда дальнего следования по QR-коду, сгенерированному в сервисе "Госдоки". Такой вариант подтвердили в пресс-службе РЖД.

Сейчас для посадки в поезд требуется оригинал паспорта, на который куплен билет, либо нотариально заверенная копия свидетельства о рождении (для детей до 14 лет). Однако власти активно тестируют цифровые документы как альтернативу бумажным.

Что говорят в РЖД

"Холдинг совместно с профильными ведомствами изучает использование штрихового кода в качестве дополнительного способа идентификации. Если решение будет принято, пассажиров проинформируют отдельно", — сообщили в пресс-службе РЖД.

Таким образом, QR-коды пока рассматриваются как дополнительная, а не основная форма подтверждения личности.

Как работает сервис "Госдоки"

"Госдоки" встроены в приложение "Госуслуги". С его помощью можно генерировать QR-код, который содержит необходимые данные для конкретной ситуации.

Например, для заселения в отель система передаёт только ФИО и дату рождения, без лишней информации. То же будет актуально при проходе в музей или при покупке билета на поезд.

Сравнение: бумажный паспорт и цифровой QR-код

Параметр Бумажный паспорт QR-код из "Госдоков" Документ Оригинал паспорта Генерируется в приложении Применение Поезда, самолёты, гостиницы Постепенно расширяется: отели, музеи, транспорт Удобство Нужно носить с собой Достаточно смартфона Доступность Все граждане Только учреждения, подключённые к системе Риски Утеря документа Технические сбои, отсутствие интернета

Где уже применяют QR-код

Минцифры ранее сообщило, что цифровые документы можно использовать при:

• заселении в отели,

• посещении музеев,

• получении некоторых госуслуг.

Со временем список будет расширяться, включая транспорт.

Советы шаг за шагом для пассажиров

Установите приложение "Госуслуги" и подключите сервис "Госдоки". Проверьте, какие организации уже принимают QR-коды. Для поездки пока берите оригинал паспорта — новые правила ещё не утверждены. Следите за официальными новостями РЖД о внедрении. Убедитесь, что смартфон заряжен: без доступа к приложению QR-код не предъявить.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагаться только на QR-код до официального запуска.

Последствие: невозможность пройти посадку.

Альтернатива: всегда иметь при себе бумажный паспорт.

Ошибка: использовать неподдерживаемые сервисы.

Последствие: код не будет считан.

Альтернатива: проверять список организаций-партнёров "Госдоков".

Ошибка: думать, что QR-код заменяет все документы.

Последствие: штрафы и проблемы в дороге.

Альтернатива: уточнять правила для каждого конкретного случая.

А что если цифровой паспорт станет обязательным?

Если QR-код из "Госдоков" в будущем заменит бумажный документ, россияне смогут путешествовать с минимальным набором вещей. Однако часть пассажиров может столкнуться с трудностями: пожилым людям или тем, кто не пользуется смартфоном, будет сложнее. Поэтому власти подчеркивают: бумажные документы сохранят силу.

Плюсы и минусы внедрения

Плюсы Минусы Удобство — достаточно смартфона Риск технических сбоев Быстрое подтверждение личности Не все готовы пользоваться цифровыми сервисами Защита данных — показываются только нужные сведения Требуется подключение к интернету Совмещение с другими сервисами "Госуслуг" Зависимость от телефона и его заряда

FAQ

Можно ли уже сесть в поезд по QR-коду?

Пока нет. РЖД только рассматривают такую возможность.

Где точно принимают "Госдоки"?

При заселении в отели и при посещении музеев, если организация подключена к системе.

Будет ли QR-код обязательным?

Нет, использование цифрового паспорта останется добровольным.

Мифы и правда

Миф: QR-код полностью заменяет паспорт.

Правда: это лишь дополнительный инструмент, бумажные документы сохраняют силу.

Миф: цифровые документы будут обязательными для всех.

Правда: внедрение будет добровольным.

Миф: в QR-коде содержатся все персональные данные.

Правда: система передаёт только минимум информации, нужной в конкретной ситуации.

3 интересных факта

• QR-код из "Госдоков" работает даже офлайн, если заранее сохранить его в приложении.

• Россия не первая страна: подобные сервисы действуют в Эстонии и Финляндии.

• "Госдоки" позволяют генерировать несколько разных кодов для разных ситуаций.

Исторический контекст