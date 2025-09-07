Уха, блины и курник: в меню страны появится "золотой стандарт" русской кухни

В ближайшее время в России может появиться единый перечень традиционных блюд — в него планируют включить более 200 наименований. Рабочая группа при Минпромторге уже занимается подготовкой этого документа, сообщает РБК.

Что войдет в список

По словам представителей министерства, "в первом приближении перечень блюд будет содержать не менее 250 наименований".

Среди них окажутся как простые и всем знакомые блюда — уха, солянка, блины, так и более сложные позиции: курник, говяжий рубец, визига, фаршированные гусь и утка.

Зачем нужен стандарт

В Минпромторге пояснили, что цель проекта — популяризация национальной кухни. Сегодня около 99% заведений общественного питания в России представляют либо иностранные направления, либо предлагают смешанные меню. Новый перечень должен помочь укрепить позиции традиционных русских блюд.