Борщ
Борщ
© flickr by Лиз Уэст is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:03

Русский ресторан в Пекине закрылся. И вот почему его борщ никто не ел

Эксперты: китайцы любят российские сладости, но игнорируют русские блюда

Китайцы обожают российские сладости, сметают с прилавков шоколад, мороженое и маринованные огурцы. Российские продукты — в почёте, а вот к самой русской кухне отношение… прохладное. Почему так вышло, что при всей любви к России в КНР никто не хочет есть наш борщ, "оливье" и пирожки? И что с этим делать?

Ответы искал обозреватель АиФ Георгий Зотов — и нашёл весьма неожиданные повороты.

Борщ с помойки: как рухнула империя "Васи"

История ресторана "Василий" в пекинском районе Ябаолу — настоящий символ краха русской кухни в Китае. Его открыл бывший студент из Петербурга Вэй Чжао, которого с тех пор все зовут Васей. В 90-х он подавал классические русские блюда: селёдку с картошкой, котлеты, салат "Оливье".

Ресторан пользовался спросом у "челноков" из России, пока не схлынула волна торговли. После этого "Василий" закрылся первым, а за ним — и все остальные кафе с русскими названиями. Почему?

"Мне казалось, китайцы убили бы за борщ, — признаётся основатель ресторана Вэй Чжао. — Но оказалось, они его просто выбрасывают".

Русская кухня, которую никто не узнаёт

Секрет провала, по мнению экспертов, в подмене понятий и низком качестве.

Ван Минву, бывший торговый представитель китайской фирмы в Москве, объясняет:

  • В Китае нет настоящих сетей русских кафе.
  • Заведения с вывеской "русская кухня" нередко принадлежат выходцам из Средней Азии.
  • Готовят там из местных китайских продуктов, не соблюдая рецептуру.

"Как приготовить сельдь под шубой без нормальной селёдки? Это невозможно. Китайцы заходят, пробуют — и больше не возвращаются", — говорит Минву.

Один пример — китайская семья, впервые заказавшая "русский ужин". Попробовав борщ, они… выкинули всё в мусорку.

"Оливье" с кукурузой и таджик на кухне

Автор Telegram-канала Диана Удовиченко делится воспоминаниями из Суйфэньхэ — приграничного китайского города:

"Борщ оказался томатной жижей с капустой, картошкой и странными ингредиентами. "Оливье” утопили в майонезе с кукурузой и свежими огурцами. На кухне — таджик, никакого "русского повара” не было".

Зато узбекская и киргизская кухни в Китае процветают. Манты, плов и шурпа вызывают у китайцев восторг. Почему? Всё просто: вкусно и аутентично. Готовят люди, которые знают, что делают.

Русская кухня — невидимка мира

Автор задаётся справедливым вопросом: почему китайские, индийские, американские, японские, турецкие и арабские кафе можно найти по всему миру, а вот борщ с "оливье" — в днём с огнём?

"Даже в бывших советских республиках русская кухня представлена слабо. В КНР её просто нет — и это упущенный миллиардный рынок", — подчёркивает журналист.

Россия стабильно поставляет в Китай продукты питания — почти на $11,4 миллиарда в год. Но почему бы не сделать шаг дальше?

Пора обучать поваров и завоёвывать рынок

Решение, казалось бы, на поверхности.

"Не обязательно везде ставить русских поваров, — считает Удовиченко. — Главное — обучить персонал и давать нормальные ингредиенты. Китайцам это интересно, но еда должна быть вкусной".

Минву тоже предлагает начинать с простого:

  • Блины с начинкой.
  • Пирожки.
  • Простые супы и салаты.

"Китайцы быстро распробуют блины. Да и "Вкусно — и точка" мог бы зайти на ура. Им не важно, чей бургер — американский или российский".

Блины спасут Россию?

Скептики скажут — фантазия. Но ведь раньше китайцы не знали, что такое русское мороженое. А теперь? Обожают. То же может случиться и с блинами.

Вопрос только в одном: решится ли кто-то этим заняться, пока китайский бизнес не перехватил инициативу и не наполнил рынок псевдорусскими фейками?

