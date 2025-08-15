Русский ресторан в Пекине закрылся. И вот почему его борщ никто не ел

Китайцы обожают российские сладости, сметают с прилавков шоколад, мороженое и маринованные огурцы. Российские продукты — в почёте, а вот к самой русской кухне отношение… прохладное. Почему так вышло, что при всей любви к России в КНР никто не хочет есть наш борщ, "оливье" и пирожки? И что с этим делать?

Ответы искал обозреватель АиФ Георгий Зотов — и нашёл весьма неожиданные повороты.

Борщ с помойки: как рухнула империя "Васи"

История ресторана "Василий" в пекинском районе Ябаолу — настоящий символ краха русской кухни в Китае. Его открыл бывший студент из Петербурга Вэй Чжао, которого с тех пор все зовут Васей. В 90-х он подавал классические русские блюда: селёдку с картошкой, котлеты, салат "Оливье".

Ресторан пользовался спросом у "челноков" из России, пока не схлынула волна торговли. После этого "Василий" закрылся первым, а за ним — и все остальные кафе с русскими названиями. Почему?

"Мне казалось, китайцы убили бы за борщ, — признаётся основатель ресторана Вэй Чжао. — Но оказалось, они его просто выбрасывают".

Русская кухня, которую никто не узнаёт

Секрет провала, по мнению экспертов, в подмене понятий и низком качестве.

Ван Минву, бывший торговый представитель китайской фирмы в Москве, объясняет:

В Китае нет настоящих сетей русских кафе.

Заведения с вывеской "русская кухня" нередко принадлежат выходцам из Средней Азии.

Готовят там из местных китайских продуктов, не соблюдая рецептуру.

"Как приготовить сельдь под шубой без нормальной селёдки? Это невозможно. Китайцы заходят, пробуют — и больше не возвращаются", — говорит Минву.

Один пример — китайская семья, впервые заказавшая "русский ужин". Попробовав борщ, они… выкинули всё в мусорку.

"Оливье" с кукурузой и таджик на кухне

Автор Telegram-канала Диана Удовиченко делится воспоминаниями из Суйфэньхэ — приграничного китайского города:

"Борщ оказался томатной жижей с капустой, картошкой и странными ингредиентами. "Оливье” утопили в майонезе с кукурузой и свежими огурцами. На кухне — таджик, никакого "русского повара” не было".

Зато узбекская и киргизская кухни в Китае процветают. Манты, плов и шурпа вызывают у китайцев восторг. Почему? Всё просто: вкусно и аутентично. Готовят люди, которые знают, что делают.

Русская кухня — невидимка мира

Автор задаётся справедливым вопросом: почему китайские, индийские, американские, японские, турецкие и арабские кафе можно найти по всему миру, а вот борщ с "оливье" — в днём с огнём?

"Даже в бывших советских республиках русская кухня представлена слабо. В КНР её просто нет — и это упущенный миллиардный рынок", — подчёркивает журналист.

Россия стабильно поставляет в Китай продукты питания — почти на $11,4 миллиарда в год. Но почему бы не сделать шаг дальше?

Пора обучать поваров и завоёвывать рынок

Решение, казалось бы, на поверхности.

"Не обязательно везде ставить русских поваров, — считает Удовиченко. — Главное — обучить персонал и давать нормальные ингредиенты. Китайцам это интересно, но еда должна быть вкусной".

Минву тоже предлагает начинать с простого:

Блины с начинкой.

Пирожки.

Простые супы и салаты.

"Китайцы быстро распробуют блины. Да и "Вкусно — и точка" мог бы зайти на ура. Им не важно, чей бургер — американский или российский".

Блины спасут Россию?

Скептики скажут — фантазия. Но ведь раньше китайцы не знали, что такое русское мороженое. А теперь? Обожают. То же может случиться и с блинами.

Вопрос только в одном: решится ли кто-то этим заняться, пока китайский бизнес не перехватил инициативу и не наполнил рынок псевдорусскими фейками?