Русский ресторан в Пекине закрылся. И вот почему его борщ никто не ел
Китайцы обожают российские сладости, сметают с прилавков шоколад, мороженое и маринованные огурцы. Российские продукты — в почёте, а вот к самой русской кухне отношение… прохладное. Почему так вышло, что при всей любви к России в КНР никто не хочет есть наш борщ, "оливье" и пирожки? И что с этим делать?
Ответы искал обозреватель АиФ Георгий Зотов — и нашёл весьма неожиданные повороты.
Борщ с помойки: как рухнула империя "Васи"
История ресторана "Василий" в пекинском районе Ябаолу — настоящий символ краха русской кухни в Китае. Его открыл бывший студент из Петербурга Вэй Чжао, которого с тех пор все зовут Васей. В 90-х он подавал классические русские блюда: селёдку с картошкой, котлеты, салат "Оливье".
Ресторан пользовался спросом у "челноков" из России, пока не схлынула волна торговли. После этого "Василий" закрылся первым, а за ним — и все остальные кафе с русскими названиями. Почему?
"Мне казалось, китайцы убили бы за борщ, — признаётся основатель ресторана Вэй Чжао. — Но оказалось, они его просто выбрасывают".
Русская кухня, которую никто не узнаёт
Секрет провала, по мнению экспертов, в подмене понятий и низком качестве.
Ван Минву, бывший торговый представитель китайской фирмы в Москве, объясняет:
- В Китае нет настоящих сетей русских кафе.
- Заведения с вывеской "русская кухня" нередко принадлежат выходцам из Средней Азии.
- Готовят там из местных китайских продуктов, не соблюдая рецептуру.
"Как приготовить сельдь под шубой без нормальной селёдки? Это невозможно. Китайцы заходят, пробуют — и больше не возвращаются", — говорит Минву.
Один пример — китайская семья, впервые заказавшая "русский ужин". Попробовав борщ, они… выкинули всё в мусорку.
"Оливье" с кукурузой и таджик на кухне
Автор Telegram-канала Диана Удовиченко делится воспоминаниями из Суйфэньхэ — приграничного китайского города:
"Борщ оказался томатной жижей с капустой, картошкой и странными ингредиентами. "Оливье” утопили в майонезе с кукурузой и свежими огурцами. На кухне — таджик, никакого "русского повара” не было".
Зато узбекская и киргизская кухни в Китае процветают. Манты, плов и шурпа вызывают у китайцев восторг. Почему? Всё просто: вкусно и аутентично. Готовят люди, которые знают, что делают.
Русская кухня — невидимка мира
Автор задаётся справедливым вопросом: почему китайские, индийские, американские, японские, турецкие и арабские кафе можно найти по всему миру, а вот борщ с "оливье" — в днём с огнём?
"Даже в бывших советских республиках русская кухня представлена слабо. В КНР её просто нет — и это упущенный миллиардный рынок", — подчёркивает журналист.
Россия стабильно поставляет в Китай продукты питания — почти на $11,4 миллиарда в год. Но почему бы не сделать шаг дальше?
Пора обучать поваров и завоёвывать рынок
Решение, казалось бы, на поверхности.
"Не обязательно везде ставить русских поваров, — считает Удовиченко. — Главное — обучить персонал и давать нормальные ингредиенты. Китайцам это интересно, но еда должна быть вкусной".
Минву тоже предлагает начинать с простого:
- Блины с начинкой.
- Пирожки.
- Простые супы и салаты.
"Китайцы быстро распробуют блины. Да и "Вкусно — и точка" мог бы зайти на ура. Им не важно, чей бургер — американский или российский".
Блины спасут Россию?
Скептики скажут — фантазия. Но ведь раньше китайцы не знали, что такое русское мороженое. А теперь? Обожают. То же может случиться и с блинами.
Вопрос только в одном: решится ли кто-то этим заняться, пока китайский бизнес не перехватил инициативу и не наполнил рынок псевдорусскими фейками?
