В Польше решили забрать здание консульства РФ — дальше всё пошло не по плану

Ситуация вокруг российского дипломатического присутствия в Польше получила неожиданное продолжение после закрытия последнего консульства РФ в стране. В Гданьске местные власти попытались получить доступ к зданию бывшего генконсульства, однако сделать это им не удалось. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Попытка занять здание в Гданьске

По информации Polsat, чиновники администрации Гданьска предприняли попытку принять в собственность здание генерального консульства России, расположенное на улице Батория. Однако представители городских властей не смогли попасть внутрь — двери им никто не открыл.

"Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери", — заявила руководитель пресс-службы администрации Гданьска Изабела Козицкая-Прус.

При этом она добавила, что по внешним признакам "видно, что кто-то находится на территории этой недвижимости".

Закрытие последнего консульства РФ

Российское консульство в Гданьске прекратило работу в понедельник после того, как МИД Польши отозвал согласие на его функционирование. Это представительство было последним действующим консульством России в Польше. Ранее аналогичные учреждения были закрыты в Кракове и Познани.

Закрытие консульства фактически завершило сеть российских консульских учреждений на территории страны, оставив только посольство в Варшаве.

Разногласия по вопросу собственности

В посольстве России в Польше ранее заявили РИА Новости, что здание в Гданьске принадлежит Российской Федерации. По информации дипмиссии, после прекращения деятельности консульства в нём должен находиться административно-технический сотрудник посольства. Польские власти, в свою очередь, настаивают на том, что объект является государственной собственностью Польши, что и стало основанием для попытки его фактического принятия под контроль городских структур.