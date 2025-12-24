Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Польши
Флаг Польши
© commons.wikimedia.org by Łukasz Golowanow is licensed under Wikimedia Commons
Главная / Мир
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:49

В Польше решили забрать здание консульства РФ — дальше всё пошло не по плану

Польские чиновники попытались занять здание генконсульства РФ в Гданьске — Polsat

Ситуация вокруг российского дипломатического присутствия в Польше получила неожиданное продолжение после закрытия последнего консульства РФ в стране. В Гданьске местные власти попытались получить доступ к зданию бывшего генконсульства, однако сделать это им не удалось. Об этом сообщает телеканал Polsat.

Попытка занять здание в Гданьске

По информации Polsat, чиновники администрации Гданьска предприняли попытку принять в собственность здание генерального консульства России, расположенное на улице Батория. Однако представители городских властей не смогли попасть внутрь — двери им никто не открыл.

"Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери", — заявила руководитель пресс-службы администрации Гданьска Изабела Козицкая-Прус.

При этом она добавила, что по внешним признакам "видно, что кто-то находится на территории этой недвижимости".

Закрытие последнего консульства РФ

Российское консульство в Гданьске прекратило работу в понедельник после того, как МИД Польши отозвал согласие на его функционирование. Это представительство было последним действующим консульством России в Польше. Ранее аналогичные учреждения были закрыты в Кракове и Познани.

Закрытие консульства фактически завершило сеть российских консульских учреждений на территории страны, оставив только посольство в Варшаве.

Разногласия по вопросу собственности

В посольстве России в Польше ранее заявили РИА Новости, что здание в Гданьске принадлежит Российской Федерации. По информации дипмиссии, после прекращения деятельности консульства в нём должен находиться административно-технический сотрудник посольства. Польские власти, в свою очередь, настаивают на том, что объект является государственной собственностью Польши, что и стало основанием для попытки его фактического принятия под контроль городских структур.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Пакистан и Ливия заключили контракт на поставку вооружений на $4,6 млрд — Times of Islamabad 23.12.2025 в 17:08
Пакистанский ВПК сделал рывок: экспорт оружия вышел за рамки региона

Пакистан и Ливия договорились о многомиллиардных поставках вооружений, которые могут стать крупнейшими в истории пакистанского экспорта.

Читать полностью » Сирийская делегация прибыла в Москву для переговоров с российскими властями — САНА 23.12.2025 в 14:57
МИД и Минобороны Сирии в Москве: что обсуждают с российскими властями в ходе переговоров

Глава МИД и Минобороны Сирии прибыли в Москву для переговоров. Какие темы будут обсуждаться в ходе встречи?

Читать полностью » Частные исследователи назвали Марвина Марголиса Зодиаком — Daily Mail 23.12.2025 в 14:35
Дело Зодиака получило новое имя: частное расследование связало его с «Чёрной Георгиной»

Частные исследователи утверждают, что нашли имя Зодиака, связанное с убийством Черной Георгины. Узнайте, кто стоит за этой шокирующей тайной.

Читать полностью » Обмен 2900 пленных согласовали власти Йемена и хуситы — Al Hadath 23.12.2025 в 14:07
Маскат стал площадкой большого освобождения: в Йемене готовят обмен 1 700 на 1 200

Договоренность об обмене почти 3 000 пленными в Йемене может кардинально изменить гуманитарную ситуацию и дать надежду на мир. Читайте о важнейших деталях соглашения.

Читать полностью » Безработица в Финляндии выросла до максимума с начала века — Bloomberg 23.12.2025 в 13:37
В этой стране Запада работы становится всё меньше — цифры настораживают

Безработица в Финляндии достигла максимума за десятилетия, усилив опасения по поводу дальнейшего состояния экономики.

Читать полностью » Минюст США опубликовал более 10 ГБ новых материалов по делу Эпштейна — РИА Новости 23.12.2025 в 13:23
Тысячи документов и сотни видео: дело Эпштейна снова выходит на поверхность

Минюст США обнародовал новый массив данных по делу Эпштейна — более 10 тысяч файлов и сотни видеозаписей.

Читать полностью » Законодательное собрание Альберты приняло петицию о выходе из Канады — CBC 23.12.2025 в 13:13
Канадскую провинцию ждёт проверка на единство — процесс уже начался

Власти Альберты одобрили петицию об отделении от Канады, запустив формальную процедуру возможного референдума.

Читать полностью » Финляндия подняла срок для ВМЖ до 6 лет с 8 января 2026 — МВД Финляндии 23.12.2025 в 12:39
Финляндия поднимает планку для иностранцев: постоянный ВНЖ превращается в шестилетний марафон

Финляндия ужесточает правила получения постоянного ВНЖ с января 2026 года: срок проживания увеличивается до шести лет, а требования становятся жестче. Что ожидать?

Читать полностью »

Новости
Туризм
Чили вошла в число популярных направлений у российских туристов — Турпром
Авто и мото
Игнорирование обкатки и агрессивная езда ускоряют потерю шипов — автоэксперты
Экономика
Торговый баланс ЕС с Россией стал положительным второй квартал подряд впервые с 2002 года — Eurostat
Еда
Шеф-повар рекомедует не солить грибы рано чтобы луковый суп получил корочку
Садоводство
Семена журавельника прорастают после зимовки при 1-5 градусах — House Digest
Красота и здоровье
Длина без формы утяжеляет тонкие седые волосы — Рафа Ортис
Наука
Учёные создали биоразлагаемый пластик на основе молочных белков — Polymers
Красота и здоровье
Сыр улучшает липидный обмен в организме — врач Вялов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet