В Польше решили забрать здание консульства РФ — дальше всё пошло не по плану
Ситуация вокруг российского дипломатического присутствия в Польше получила неожиданное продолжение после закрытия последнего консульства РФ в стране. В Гданьске местные власти попытались получить доступ к зданию бывшего генконсульства, однако сделать это им не удалось. Об этом сообщает телеканал Polsat.
Попытка занять здание в Гданьске
По информации Polsat, чиновники администрации Гданьска предприняли попытку принять в собственность здание генерального консульства России, расположенное на улице Батория. Однако представители городских властей не смогли попасть внутрь — двери им никто не открыл.
"Была предпринята попытка принять в собственность здания, но никто не открыл чиновникам двери", — заявила руководитель пресс-службы администрации Гданьска Изабела Козицкая-Прус.
При этом она добавила, что по внешним признакам "видно, что кто-то находится на территории этой недвижимости".
Закрытие последнего консульства РФ
Российское консульство в Гданьске прекратило работу в понедельник после того, как МИД Польши отозвал согласие на его функционирование. Это представительство было последним действующим консульством России в Польше. Ранее аналогичные учреждения были закрыты в Кракове и Познани.
Закрытие консульства фактически завершило сеть российских консульских учреждений на территории страны, оставив только посольство в Варшаве.
Разногласия по вопросу собственности
В посольстве России в Польше ранее заявили РИА Новости, что здание в Гданьске принадлежит Российской Федерации. По информации дипмиссии, после прекращения деятельности консульства в нём должен находиться административно-технический сотрудник посольства. Польские власти, в свою очередь, настаивают на том, что объект является государственной собственностью Польши, что и стало основанием для попытки его фактического принятия под контроль городских структур.
