Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Музыка
Музыка
© unsplash.com by Maksym Kaharlytskyi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алла Малькова Опубликована сегодня в 1:57

Ушел человек, который умел смеяться и играть одновременно: не стало Левона Оганезова

Скончался композитор и актер Левон Оганезов на 85 году жизни

Смерть Левона Оганезова стала заметной утратой для российской культуры, объединившей музыку, театр и телевидение. Известный композитор и актер ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Об этом сообщает SHOT, уточняя, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Последние годы и прощание семьи

Информация о кончине артиста появилась в воскресенье. По данным SHOT, Оганезов долгое время боролся с тяжелой болезнью. Его уход вызвал широкий отклик среди коллег и зрителей, для которых он был неотъемлемой частью культурного пространства нескольких десятилетий.

В прощальном обращении родные подчеркнули не только его профессиональные заслуги, но и личные качества.

"Для многочисленных поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом с искрометным юмором. Для нас он был любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом", — говорится в заявлении семьи.

Музыкальное наследие и сотрудничество

Левон Оганезов на протяжении многих лет активно работал в музыкальной сфере и сотрудничал с крупнейшими артистами страны. В числе его партнёров были Иосиф Кобзон, Владимир Винокур и Лариса Голубкина. Совместные проекты с этими исполнителями принесли ему широкую известность и признание профессионального сообщества.

Коллеги отмечали его редкое сочетание музыкального мастерства и сценического обаяния. Оганезов умел органично соединять виртуозное владение инструментом с юмором и актерской подачей, что делало его выступления узнаваемыми и востребованными.

Работа в кино и на телевидении

Значительное место в карьере Оганезова занимала работа в кино. Он снялся в фильмах "Певучая Россия", "След дождя", "Продается дача", "Бульварное кольцо", "Анна Герман. Дом любви и солнца" и "Тайны кино". Эти проекты охватывали разные жанры и периоды, позволяя актеру проявить себя в разнообразных образах.

Широкой аудитории он также был известен как соведущий популярных телепередач — "Клуб "Белый попугай"", "Суета вокруг рояля" и "Жизнь прекрасна". Его участие в этих программах укрепило репутацию артиста как человека с тонким чувством юмора и яркой индивидуальностью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Четыре страны ЕС бойкотируют Евровидение-2026 из-за Израиля — France24 05.12.2025 в 9:26
Главный музыкальный конкурс Европы на грани провала: страны один за одним объявляют бойкот

Четыре страны ЕС объявили бойкот "Евровидению-2026" из-за допуска Израиля. Решение EBU в Женеве запустило новый кризис конкурса.

Читать полностью » Программа Пушкинская карта вступает в новый этап перед большим обновлением 04.12.2025 в 18:17

Тема обновления пушкинских карт стала центральной на недавнем совещании под руководством заместителя губернатора Ростовской области Андрея Фатеева.

Читать полностью » Суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной в Москве — ТАСС 28.11.2025 в 15:43
Когда квартира становится сценой: чем обернулась афера с недвижимостью для Ларисы Долиной

Суд снял арест с квартиры Ларисы Долиной, ставшей центром громкого дела о мошенничестве. История показала, как тонка грань между доверием и потерей собственности.

Читать полностью » 28.11.2025 в 15:43
"Самая новогодняя группа" России готовится к рекорду декабря — их график шокирует

Группа "Дискотека Авария" может заработать более 110 млн рублей за декабрь. Чем объясняется такой спрос на "самую новогоднюю" группу?

Читать полностью » Рэпер Macan прибыл в дивизию Дзержинского — по данным Росгвардии 28.11.2025 в 12:07
Музыка смолкла — началась служба: Macan отправлен на службу

Рэпер Macan начал службу в армии, присоединившись к дивизии имени Дзержинского. Как это повлияет на его карьеру и что ждет молодого музыканта впереди?

Читать полностью » Правительство РФ утвердило федеральный план подготовки к 125-летию Шолохова 27.11.2025 в 21:47

Иногда одно культурное событие становится точкой роста для целого региона. Именно так сегодня выглядит подготовка к 125-летию Михаила Шолохова — проект, который способен не только обновить Верхний Дон, но и превратить его в один из новых центров туристической карты России.

Читать полностью » Лариса Гузеева тайно развелась с мужем после 20-летнего брака 26.11.2025 в 13:22
Два десятилетия любви закончились без шума: как Гузеева от всех скрыла развод

История Ларисы Гузеевой оказалась глубже, чем обсуждаемая новость о внучке: скрытый развод, многолетние кризисы и необычная форма семейных отношений заставляют взглянуть на её жизнь под другим углом.

Читать полностью » Умер Всеволод Шиловский 26.11.2025 в 11:01
Ушёл мэтр, который умел оживлять сцены: не стало Всеволода Шиловского

На 88-м году жизни скончался советский и российский актёр и режиссёр театра и кино Всеволод Шиловский. Об этом сообщает МК.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Тонкие брови после 40 усиливают усталый взгляд — визажисты
Авто и мото
Электрокары экономят владельцам до 230 тысяч рублей в год — Auto.ru
Еда
Фарш смешивают с томатами и хлебом для нежной текстуры — кулинарные специалисты
Садоводство
Листья спатифиллума желтеют из-за сухого воздуха зимой — цветоводы
Питомцы
Сухой корм вредит панцирю черепа — ветеринары
Спорт и фитнес
Музыка снижает усталость во время пробежек — учёные Брюнельского университета
Наука
Разработан препарат TY1 для восстановления сердца после инфаркта — New Atlas
Туризм
Озеро Эльтон, шахта Мир и Соловецкий монастырь считаются самыми необычными местами России — соцсети
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet