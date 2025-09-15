Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 2:28

Был Венский — стал Русским: в Екатеринбург возвращается фестиваль с новым лицом

После трёхлетнего перерыва в Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов

После трёхлетнего перерыва в Екатеринбурге снова проведут фестиваль музыкальных фильмов. Ранее он был известен как Венский фестиваль, но теперь получит новое имя — "Русская классика".

Что ждёт зрителей

Организаторы заявляют, что программа будет включать:

  • кинопоказы концертов, опер и балетов русских композиторов — Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и других;

  • живые выступления музыкантов классической и джазовой сцены;

  • показы фильмов на экране площадью 95 кв. м под открытым небом в центре города.

Цель фестиваля — сделать классику доступной для широкой аудитории и вернуть её в городское пространство. Кроме того, площадка будет использоваться для социальной реабилитации участников СВО.

Финансирование

На проведение потребуется 31,9 млн рублей, из которых организаторы рассчитывают получить 16,9 млн рублей от Президентского фонда культурных инициатив.

История фестиваля

  • 2010 год - первый Венский фестиваль в Екатеринбурге.

  • Проходил ежегодно на площади Кирова перед главным корпусом УрФУ.

  • Вход всегда был бесплатным.

  • Горожанам показывали мировые театральные премьеры и концерты, также выступали российские и зарубежные артисты (например, The Hatters и диджей Ксения Камиказа).

  • 2022 год - фестиваль отменили из-за проблем с лицензией на кинопоказы.

Теперь проект возвращается, но уже в обновлённом формате.

