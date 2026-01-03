Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Патриарх Кирилл Бутовский полигон 2019
© commons.wikimedia.org by Дмитрий Резван (Dmitriy Rezvan) is licensed under CC BY-SA 4.0
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 20:30

Наука и вера больше не противоречат: в России складывается новая формула развития

В России сформировалась особая цивилизационная модель — патриарх Кирилл

В России складывается особый путь развития, который сочетает технологический прогресс с духовными ценностями и способен привлечь внимание многих стран мира. Такой взгляд на будущее страны прозвучал в центре главного православного храма столицы и был адресован широкой аудитории. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление было сделано патриархом Московским и всея Руси Кириллом в проповеди после литургии в Успенском соборе Московского Кремля, трансляцию богослужения вел телеканал "Спас".

Особая цивилизационная модель

Патриарх Кирилл отметил, что именно в России сегодня формируется цивилизация, отличающаяся от западных моделей развития. По его словам, её ключевая особенность заключается в органичном соединении научных достижений, экономики и религиозной жизни.

"Именно в России формируется особая цивилизация, которая, несомненно, станет привлекательной для большого числа стран в мире. И особенность этой нашей современной русской цивилизации заключается в том, что мы передовую науку и достаточно развитую экономику соединяем с искренней и глубокой верой в Господа и Спасителя", — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Он подчеркнул, что подобное сочетание, по его убеждению, создаёт прочную основу для устойчивого развития общества.

Контраст с западными странами

В своём выступлении глава Русской православной церкви также обратил внимание на различия между Россией и рядом западных государств в отношении религиозного наследия. Патриарх отметил, что в России продолжается активное храмовое строительство.

По его словам, в стране возводятся тысячи новых храмов, тогда как на Западе религиозные здания всё чаще утрачивают своё первоначальное предназначение и превращаются "во всякого рода общественные заведения". Этот контраст, по мнению патриарха, наглядно демонстрирует различие ценностных ориентиров.

Условие силы и благополучия страны

Патриарх Кирилл подчеркнул, что сочетание духовных основ с научными и экономическими достижениями является ключевым условием будущего России. Пока эти элементы находятся в гармонии, страна, по его словам, будет сохранять устойчивость и внутреннюю силу.

Он выразил уверенность, что именно такой баланс делает Россию сильной, благополучной и способной противостоять внешним вызовам, сохраняя собственную идентичность и привлекательность для мира.

