Вуди Аллен
Вуди Аллен
© commons.wikimedia.org by Bernard Boyé is licensed under CC BY-SA 3.0
Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 12:54

Американский режиссёр признался: русское кино оказалось ближе, чем Голливуд

Вуди Аллен не исключил возможность съёмок фильма в Москве и Петербурге

Что объединяет Вуди Аллена, русское кино и семичасовой фильм "Война и мир"? Оказывается, знаменитый американский режиссёр давно испытывает интерес к отечественному кинематографу. На Московской международной неделе кино, проходящей в конце августа, он неожиданно признался в своей давней симпатии.

Русское кино глазами Аллена

"Мне всегда нравилось русское кино. Я имел удовольствие встречаться с Сергеем Бондарчуком несколько лет назад в Нью-Йорке. Я смотрел русский фильм "Война и мир", который идет почти семь часов. Я посмотрел его за один день", — рассказал Аллен.

Эта история о просмотре эпопеи Бондарчука, снятой в 1960-х годах, стала главным акцентом его выступления. Интересно, что именно "Война и мир" считается одним из самых масштабных фильмов в истории мирового кино: съёмки длились почти семь лет, а массовые сцены сражений до сих пор вызывают восхищение специалистов.

Впечатления от России

Во время онлайн-беседы с режиссёром Фёдором Бондарчуком Аллену задали вопрос: собирался ли он когда-либо снимать фильм в России?

"Не было такого. Это был слух, ко мне никто не обращался. Я приезжал в Россию три раза, впервые — при СССР. Тогда мне показалось, что все было мрачно… Затем мы приезжали в Петербург. Сходили на балет, погуляли по музеям, мне все понравилось. Оттуда двинулись в Москву", — поделился Аллен.

Возможность будущих проектов

Сегодня Аллен не планирует съёмки в России, однако полностью эту идею он не исключает.

"Если бы подобные предложения были, я бы сел и подумал о том, каким бы мог быть сценарий о том, как хорошо себя чувствуешь в Москве и Петербурге", — заявил режиссёр.

Московская международная неделя кино

Вуди Аллен стал одним из главных участников фестиваля наряду с Эмиром Кустурицей и Марком Дакаскосом. На площадке "Москино" 24 и 25 августа проходят творческие встречи, но сам Аллен предпочёл подключиться по видеосвязи.

