Апельсиновый шоколад с мёдом
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:42

Тайный покупатель из Азии: почему Узбекистан резко увеличил закупки российского шоколада

Казахстан закупил российского шоколада на 192 миллиона долларов за 9 месяцев — РИАН

Экспорт российской шоколадной продукции в 2025 году продемонстрировал устойчивый спрос со стороны стран ближнего зарубежья и отдельных азиатских рынков. Основные объёмы поставок пришлись на государства СНГ, которые традиционно остаются ключевыми торговыми партнёрами России в сегменте кондитерских изделий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные расчёты, основанные на открытых данных и информации платформы ООН Comtrade.

Лидер по закупкам — Казахстан

Крупнейшим покупателем российского шоколада за период с января по сентябрь 2025 года стал Казахстан. За девять месяцев республика импортировала шоколадной продукции на сумму 192 миллиона долларов, что вывело её на первое место среди всех стран-импортёров.

Эксперты отмечают, что высокий объём поставок объясняется устойчивыми торговыми связями, близостью рынков и стабильным спросом на российскую продукцию. Казахстан на протяжении последних лет сохраняет позиции одного из главных направлений экспорта продовольственных товаров из России.

Белоруссия и Узбекистан в первой тройке

Вторую строчку рейтинга заняла Белоруссия. Объём импорта российского шоколада в эту страну за указанный период составил 123 миллиона долларов. Белорусский рынок также традиционно ориентирован на продукцию российских производителей, в том числе в сегменте сладостей.

На третьем месте оказался Узбекистан, который закупил шоколадной продукции более чем на 68 миллионов долларов. Рост интереса со стороны этой страны связывают с увеличением потребления и расширением ассортимента импортируемых кондитерских изделий.

Другие крупные покупатели

Помимо лидеров, в число крупнейших импортёров российского шоколада вошли и другие страны. В пятёрку основных покупателей, по данным расчётов, включены Азербайджан, Армения, Киргизия, Грузия и Китай. Эти направления формируют значимую часть экспортных поставок в стоимостном выражении.

География продаж показывает, что российская шоколадная продукция востребована не только на постсоветском пространстве, но и за его пределами. Экспорт в Китай, несмотря на более скромные объёмы по сравнению со странами СНГ, рассматривается как перспективное направление для дальнейшего роста.

