Shaman и Мизулину поставили в один ряд с голливудской звёздной парой

А вы знали, что в российском шоу-бизнесе уже есть "свои" Джастин и Хейли Бибер? Такую параллель неожиданно провёл блогер Олег Пилягин, комментируя отношения певца Shaman и Екатерины Мизулиной. Сравнение звучит дерзко, но оно сразу привлекло внимание к паре, которая всё чаще оказывается в центре публичных обсуждений.

"Наши Джастин и Хейли"

В своём Telegram-канале Пилягин признался, что был поражён масштабом интереса аудитории к Shaman и Мизулиной.

"Мизулина и Шаман — это же наши Джастин и Хейли Бибер", — написал блогер, добавив, что с таким знанием он бы чаще снимал их для контента.

Особенно ярко пара проявила себя на конкурсе "Новая волна", куда они пришли в согласованных образах. Для публики это стало ещё одним доказательством того, что у артистов есть собственный стиль, узнаваемый и заметный.

Личная жизнь под прицелом

История Shaman в последние месяцы оказалась насыщенной событиями. В октябре 2024 года певец официально развёлся с Еленой Мартыновой, топ-менеджером "Мегафона". Сам Ярослав Дронов (настоящее имя Shaman) опубликовал документ о расторжении брака в своём Telegram.

Причиной расставания, по словам певца, стала занятость обоих супругов. Он подчеркнул, что отношения сохранились тёплыми, а решение о разводе было совместным. Мартынова в соцсетях подтвердила эти слова, отметив, что у них с Дроновым остались уважение и дружба.

Новый этап — с Екатериной Мизулиной

Менее чем через полгода после развода Shaman уже открыто заявил о новых отношениях. На своём сольном концерте в "Live Арене" он пригласил Екатерину Мизулину на сцену, вручил ей букет белых роз и обнял. Девушка появилась в белом платье и, по словам очевидцев, светилась от счастья.