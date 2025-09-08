Сейчас 2025-й, а на дорогах — 2023-й: в чём феномен российских автопродаж

С начала 2025 года российский рынок новых автомобилей развивается неоднозначно. С одной стороны, продажи идут стабильно, с другой — львиная доля реализованных машин относится к прошлогодним выпускам. Такая ситуация отражает текущие тенденции в автопроме и предпочтениях покупателей.

Основные итоги продаж

По данным аналитического агентства "Автостат", за период с января по август в стране продано 773 тысячи новых легковых автомобилей. Примечательно, что почти две трети этих машин — а именно 487 тысяч — оказались выпущены не в текущем, а в 2023 и 2024 годах.

"С января по август 2025 года на российском рынке реализовано 773 тысячи новых легковых автомобилей. 63% из них (487 тысяч) пришлось на автомобили 2023 и 2024 годов выпуска", — сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Эти цифры демонстрируют, что автодилеры активно распродают накопившиеся запасы. По оценке эксперта, на складах дистрибьюторов и дилеров сейчас насчитывается чуть больше 100 тысяч машин прошлых лет выпуска. Это значит, что в ближайшее время покупатели смогут приобрести автомобиль со скидкой, если будут готовы закрыть глаза на то, что машина числится "прошлогодней".

Почему спрос падает

Одновременно с этим аналитики фиксируют снижение интереса россиян к покупке новых автомобилей. Сергей Целиков ранее проводил опрос и выяснил ключевые факторы.

Главная причина — высокая стоимость кредитов. Сегодня именно банковские ставки делают приобретение автомобиля в кредит невыгодным для большинства граждан. Такую позицию выразили 63% участников опроса.

Вторая по значимости причина — падение покупательской способности. 43% респондентов считают, что общее ухудшение экономической ситуации в стране вынуждает людей отказываться от крупных трат.

Кроме того, четверть опрошенных (25%) полагают, что низкий спрос связан с ожиданиями возвращения на российский рынок мировых автоконцернов. Люди предпочитают повременить с покупкой, надеясь дождаться привычных брендов.