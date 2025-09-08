Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автотрасса
Автотрасса
© commons.wikimedia.org by Joe MiGo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:59

Сейчас 2025-й, а на дорогах — 2023-й: в чём феномен российских автопродаж

Продажи новых автомобилей в России за январь–август 2025 года составили 773 тысячи — "Автостат"

С начала 2025 года российский рынок новых автомобилей развивается неоднозначно. С одной стороны, продажи идут стабильно, с другой — львиная доля реализованных машин относится к прошлогодним выпускам. Такая ситуация отражает текущие тенденции в автопроме и предпочтениях покупателей.

Основные итоги продаж

По данным аналитического агентства "Автостат", за период с января по август в стране продано 773 тысячи новых легковых автомобилей. Примечательно, что почти две трети этих машин — а именно 487 тысяч — оказались выпущены не в текущем, а в 2023 и 2024 годах.

"С января по август 2025 года на российском рынке реализовано 773 тысячи новых легковых автомобилей. 63% из них (487 тысяч) пришлось на автомобили 2023 и 2024 годов выпуска", — сообщил глава агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Эти цифры демонстрируют, что автодилеры активно распродают накопившиеся запасы. По оценке эксперта, на складах дистрибьюторов и дилеров сейчас насчитывается чуть больше 100 тысяч машин прошлых лет выпуска. Это значит, что в ближайшее время покупатели смогут приобрести автомобиль со скидкой, если будут готовы закрыть глаза на то, что машина числится "прошлогодней".

Почему спрос падает

Одновременно с этим аналитики фиксируют снижение интереса россиян к покупке новых автомобилей. Сергей Целиков ранее проводил опрос и выяснил ключевые факторы.

Главная причина — высокая стоимость кредитов. Сегодня именно банковские ставки делают приобретение автомобиля в кредит невыгодным для большинства граждан. Такую позицию выразили 63% участников опроса.

Вторая по значимости причина — падение покупательской способности. 43% респондентов считают, что общее ухудшение экономической ситуации в стране вынуждает людей отказываться от крупных трат.

Кроме того, четверть опрошенных (25%) полагают, что низкий спрос связан с ожиданиями возвращения на российский рынок мировых автоконцернов. Люди предпочитают повременить с покупкой, надеясь дождаться привычных брендов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Корнев: полная покраска снижает доверие к автомобилю при продаже сегодня в 9:18

Освежить или испортить: как полная покраска рушит репутацию авто

Перекрашивать машину из-за пары сколов кажется простым решением, но оно может обернуться потерей денег и проблемами при продаже авто.

Читать полностью » Топливный фильтр: когда менять и какие признаки указывают на неисправность — объяснил CEO Likvi.com Александр Коротков сегодня в 9:11

Теряется мощность и растёт расход топлива — водители не догадываются о главном виновнике

Топливный фильтр — деталь, о которой забывают многие водители. Но именно он может спасти двигатель от поломки. Как вовремя заметить проблему?

Читать полностью » Номера АМР не дают официальных привилегий на дороге — разъяснение автоэкспертов сегодня в 8:40

Вот сколько в Москве стоит номер АМР — водители не верят своим глазам

Номера АМР в России давно окружены мифами. Что они на самом деле значат, можно ли их купить и сколько стоит престиж на дороге?

Читать полностью » Рэпер Леван Горозия рассказал о детских мечтах стать космонавтом и баскетболистом сегодня в 7:34

L'One раскрыл секрет: почему проигрыш в детстве стал победой на сцене

Рэпер L'One рассказал о том, какими были его первые мечты в детстве и как они неожиданно повлияли на выбор творческого пути.

Читать полностью » Сброс ошибок через аккумулятор, предохранитель и сканер: что важно знать водителю сегодня в 7:26

Водители сравнивают это с перезагрузкой смартфона — машина меняется на глазах

Загорелся "Check Engine"? Сброс ЭБУ может помочь, но не всегда. Рассказываем, когда это реально спасает, а когда может обернуться дорогой ошибкой.

Читать полностью » Автомеханики рассказали, какие последствия возникают при смешивании моторных масел сегодня в 6:56

Секрет, о котором молчат на СТО: какое масло можно доливать без вреда для двигателя

Что делать, если в дороге срочно понадобилось долить масло, а под рукой нет подходящего? Моторист объяснил, на что обращать внимание, а что можно смело игнорировать.

Читать полностью » В Москве появилась услуга очистки салона сегодня в 6:47

Салон дышит как новый: водители нашли способ убрать неприятные запахи за копейки

В Москве можно попробовать очистку салона "сухим туманом" всего за 500 рублей. Разбираемся, стоит ли эксперимент или лучше довериться профессионалам.

Читать полностью » АвтоВзгляд: шесть из десяти водителей злятся на моргание дальним светом сегодня в 6:15

Моргание дальним доводит водителей до бешенства — вот чем это кончается

Левая полоса давно стала символом статуса на дороге. Но стоит ли моргать дальним, чтобы уступили, или вежливый жест эффективнее агрессии?

Читать полностью »

Новости
Еда

Манник без муки: стевия и эритрит вместо сахара уменьшают калорийность
УрФО

Эксперты напомнили: активность клещей в России сохраняется до выпадения снега
СФО

Жители Югры стали активнее покупать жильё на "вторичке" после снижения ключевой ставки
Спорт и фитнес

Минздравсоцслужба США рекомендовала взрослым тренироваться 150–300 минут в неделю
Садоводство

Ошибки при укрытии роз на зиму приводят к гибели кустов
Питомцы

Сентябрь запускает у кошек сезонную линьку и обновление подшёрстка
Авто и мото

"Автостат": Belgee X50 стал самым популярным кроссовером-иномаркой в России в сентябре
Красота и здоровье

Медики предупредили о риске бессонницы при употреблении кофе вечером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet