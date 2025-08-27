Лидеры становятся аутсайдерами: что происходит с рынком отечественных авто

Казалось бы, отечественные автомобили должны уверенно держать рынок, но статистика показывает обратное. За январь-июль 2025 года продажи российских машин рухнули почти на пятую часть. Всего за это время жители страны приобрели 219,7 тысячи новых авто отечественного производства. На первый взгляд цифра внушительная, но в сравнении с прошлым годом — это минус 19%. При этом доля российских марок по-прежнему остается заметной: 33,8% всего рынка. Такие данные приводит аналитическое агентство "АВТОСТАТ".

Лидеры и аутсайдеры: LADA удерживает позиции

Безусловный лидер по-прежнему LADA. Модель Granta не сдает позиции и остается самой популярной в стране: 81,2 тысячи покупателей сделали выбор в ее пользу за семь месяцев. Однако даже она показала спад на 29% по сравнению с прошлым годом. Следом идет Vesta — 49,6 тысячи проданных машин, что также на треть меньше прошлогоднего результата.

Две "Нивы" — Travel и Legend — традиционно входят в число любимых внедорожников россиян. Их продажи составили около 18 тысяч экземпляров каждая. Но и здесь цифры не радуют: минус 36% и 32% соответственно. На этом фоне ярким исключением стал Largus. Универсал неожиданно для многих выстрелил и показал впечатляющий рост: плюс 21 раз к прошлому году — 15,3 тысячи проданных машин.

Не только LADA: новые и старые игроки

Сегмент вне "ладовского" доминирования демонстрирует еще более интересную динамику. "Москвич 3" попал в список самых популярных моделей, но результаты оставляют желать лучшего: всего 7,1 тысячи машин и падение на 24%.

А вот у бренда Solaris дела пошли в гору. Их кроссовер HC буквально ворвался на рынок: рост продаж в 24 раза — 4,6 тысячи проданных автомобилей. Седан KRS не отстал: его результат вырос в 20 раз и составил 3,5 тысячи экземпляров.