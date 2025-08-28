Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Lada Granta (2018 facelift) in Tomsk 01
© commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under CC BY-SA 4.0
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:26

Российский авторынок просел, а эта модель показала рост в 21 раз

«Автостат»: доля машин отечественных брендов в России снизилась до 33,8% в 2025 году

За первые семь месяцев 2025 года рынок автомобилей отечественных брендов ощутимо просел. По данным аналитического агентства "Автостат", в стране продано всего 219,7 тыс. новых машин российских марок — это на 19% меньше, чем годом ранее.

"Таким образом, на долю российских марок пришлось 33,8% всего рынка", — уточнили эксперты.

Абсолютный лидер — Lada, но с падением

Несмотря на общий спад, первые пять строчек рейтинга по-прежнему принадлежат Lada.

  • Lada Granta удерживает первое место с результатом 81,2 тыс. машин. Но даже этот бестселлер показал минус 29% к прошлому году.
  • На втором месте оказалась Lada Vesta — 49,6 тыс. экземпляров (спад на 31%).
  • Замкнул тройку внедорожник Lada Niva Travel — 18,7 тыс. машин, что на 36% меньше, чем в 2024 году.
  • Четвёртая позиция у Lada Niva Legend (18,3 тыс. шт., -32%). Пятое место досталось Lada Largus, продажи которого составили 15,3 тыс. автомобилей. Примечательно, что именно эта модель показала удивительный рост — её продажи увеличились в 21 раз.

Новички и неожиданные прорывы

За пределами "пятёрки" расположились другие участники рынка:

  • Кроссовер "Москвич 3" — 7,1 тыс. штук, минус 24% к прошлому году.
  • Модель Solaris HC (аналог Hyundai Creta) прибавила сразу в 24 раза, достигнув 4,6 тыс. продаж.
  • Кроссовер XCITE X-Cross 7 также усилил позиции — в четыре раза больше, чем годом ранее (4,6 тыс. шт.).
  • Седан Solaris KRS удивил не меньше — рост в 20 раз, до 3,5 тыс. машин.

