Российский авторынок просел, а эта модель показала рост в 21 раз

вчера в 19:11

Миллионы не предел: сколько зарабатывают главы автогигантов

Зарплаты глав GM, Ford и Rivian растут, но остаются скромными на фоне IT. Почему Илона Маска нет в списке и кто стал абсолютным рекордсменом?

вчера в 18:11

Питбайки вырвались на улицы: почему теперь ими заинтересовалась Госдума

Питбайки стали любимым транспортом подростков, но их свобода оборачивается трагедиями. Власти предлагают жесткие ограничения — что изменится?

вчера в 17:06

Лидер превратился в аутсайдера: тревожный сигнал для Tesla в Европе

В июле Tesla неожиданно уступила лидерство в ЕС: продажи рухнули на 42%, а китайский BYD стремительно вырвался вперёд. Что изменилось на рынке?

вчера в 16:07

Баллы теперь решают меньше: почему требования по локализации авто стали проще

Минпромторг резко снизил требования к локализации авто в России. Почему это решение выгодно китайским брендам и как оно изменит правила рынка?

вчера в 15:03

Паника на рынке: почему подержанные японские авто сметают как горячие пирожки

На Дальнем Востоке резко вырос импорт авто из Японии и Южной Кореи. Почему покупатели спешат приобрести машины с пробегом и чего они опасаются?

вчера в 14:40

Тяжёлые грузовики снова под ударом: платить придётся не только за федеральные дороги

В России хотят ввести плату за проезд фур свыше 12 тонн по региональным и муниципальным дорогам. Как это изменит логистику и дороги страны?

вчера в 13:08

Восьмиступенчатая коробка, которой нет: новая магия Porsche

Porsche тестирует электрокары с виртуальными передачами и звуком V8. Инженеры уверяют: разница с настоящей коробкой почти незаметна.

сегодня в 10:06

Техосмотр после 2025 года: почему платить придётся в полтора раза больше

С 2026 года техосмотр в России подорожает более чем на 50%, а уже с сентября вводится пошлина 500 руб. Почему это сделали и кого изменения ударят сильнее всего?

