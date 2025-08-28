Российский авторынок просел, а эта модель показала рост в 21 раз
За первые семь месяцев 2025 года рынок автомобилей отечественных брендов ощутимо просел. По данным аналитического агентства "Автостат", в стране продано всего 219,7 тыс. новых машин российских марок — это на 19% меньше, чем годом ранее.
"Таким образом, на долю российских марок пришлось 33,8% всего рынка", — уточнили эксперты.
Абсолютный лидер — Lada, но с падением
Несмотря на общий спад, первые пять строчек рейтинга по-прежнему принадлежат Lada.
- Lada Granta удерживает первое место с результатом 81,2 тыс. машин. Но даже этот бестселлер показал минус 29% к прошлому году.
- На втором месте оказалась Lada Vesta — 49,6 тыс. экземпляров (спад на 31%).
- Замкнул тройку внедорожник Lada Niva Travel — 18,7 тыс. машин, что на 36% меньше, чем в 2024 году.
- Четвёртая позиция у Lada Niva Legend (18,3 тыс. шт., -32%). Пятое место досталось Lada Largus, продажи которого составили 15,3 тыс. автомобилей. Примечательно, что именно эта модель показала удивительный рост — её продажи увеличились в 21 раз.
Новички и неожиданные прорывы
За пределами "пятёрки" расположились другие участники рынка:
- Кроссовер "Москвич 3" — 7,1 тыс. штук, минус 24% к прошлому году.
- Модель Solaris HC (аналог Hyundai Creta) прибавила сразу в 24 раза, достигнув 4,6 тыс. продаж.
- Кроссовер XCITE X-Cross 7 также усилил позиции — в четыре раза больше, чем годом ранее (4,6 тыс. шт.).
- Седан Solaris KRS удивил не меньше — рост в 20 раз, до 3,5 тыс. машин.
