рычаг автоматической коробки передач
рычаг автоматической коробки передач
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:26

Китайские бренды взяли реванш: как иностранцы спасают отечественный автопром

Директор "Автостата" Целиков: автопром России сократился на 12% за 9 месяцев

После бурного роста последних лет российская автомобильная отрасль столкнулась с новым испытанием. По итогам первых девяти месяцев 2025 года отечественные заводы выпустили 695 тысяч автомобилей и автобусов — это на 12% меньше, чем годом ранее. Однако эксперты уверены: в цифрах есть не только падение, но и признаки адаптации отрасли к новым условиям.

"В сегменте коммерческих автомобилей ситуация сложнее. Рынок сократился более чем наполовину, что повлекло за собой и существенное снижение импорта, и сокращение объемов производства", — отметил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков.

Легковые автомобили: плавное снижение и новые игроки

Несмотря на то что общий авторынок сократился на 22,4%, выпуск легковых машин уменьшился всего на 2%. Это практически стабильный результат на фоне общей турбулентности. Основные потери пришлись на импорт, который просел на 65%. При этом несколько китайских брендов — Chery, Haval, Geely и Omoda — начали локальную сборку в России.

Такая стратегия позволяет компенсировать снижение поставок и удерживать рынок в состоянии умеренного равновесия.

Почему китайские марки закрепляются в России

  1. Они быстро адаптируются под запросы потребителей: модели оснащаются мультимедийными системами с русифицированным интерфейсом, зимними пакетами и расширенной гарантией.

  2. Производство локализуется на мощностях бывших европейских заводов, что снижает логистические издержки.

  3. Покупатели ищут баланс между ценой и качеством — и в этом сегменте китайские бренды пока вне конкуренции.

В результате доля китайских марок в розничных продажах достигла почти 60%, а их присутствие на сборочных площадках стало стратегическим фактором стабилизации отрасли.

Коммерческий транспорт: самый уязвимый сегмент

Сегмент грузовиков и автобусов переживает сложный период. Производство лёгких коммерческих автомобилей снизилось на 33%, среднетоннажных — на 60%, а тяжёлых — на 38%.

Особенно чувствительным стало сокращение импорта запчастей и комплектующих для крупнотоннажной техники. Многие предприятия вынуждены искать новые цепочки поставок и разрабатывать собственные аналоги.

Автобусное производство потеряло около 30% от прошлогодних объёмов. Наиболее устойчиво держатся региональные заводы, которые получают заказы на школьные и муниципальные автобусы в рамках государственных программ обновления автопарка.

Сравнение сегментов автопрома в 2025 году

Категория техники Изменение объёма выпуска к 2024 г. Основные причины
Легковые автомобили -2% Импорт снизился, локализация китайских брендов компенсировала спад
Лёгкий коммерческий транспорт -33% Падение спроса от малого бизнеса, дефицит комплектующих
Среднетоннажные грузовики -60% Сокращение логистических потоков, высокая себестоимость
Тяжёлые грузовики -38% Ограничения на импорт двигателей и электроники
Автобусы -30% Снижение госзаказов, рост издержек на производство

Шаг за шагом: как заводам удержаться на плаву

  1. Диверсификация партнёров. Заводы активно ищут поставщиков из Турции, Индии и Китая для замещения европейских компонентов.

  2. Сокращение номенклатуры. Упор делается на выпуск наиболее востребованных моделей, что снижает затраты на логистику и хранение.

  3. Инвестиции в локализацию. Предприятия переходят на отечественные системы управления, электронику и шины российского производства.

  4. Программа стимулирования спроса. Государство поддерживает покупателей льготным автокредитом и лизингом для бизнеса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: затягивать с переходом на новые рынки поставок.
    Последствие: рост простоев и себестоимости.
    Альтернатива: заключать долгосрочные контракты с азиатскими партнёрами, использовать платформенные решения для ускорения локализации.

  • Ошибка: удерживать устаревшие модели.
    Последствие: потеря интереса потребителей.
    Альтернатива: развивать обновлённые версии под запросы рынка, добавлять функции "умного автомобиля" — камеры, адаптивный круиз-контроль, мультимедиа.

  • Ошибка: экономить на контроле качества.
    Последствие: рост брака и потеря доверия покупателей.
    Альтернатива: внедрять современные системы диагностики и роботизированные линии сборки.

А что если рынок начнёт расти?

Во второй половине 2025 года эксперты видят признаки стабилизации: укрепление рубля, восстановление логистики и рост заказов на внутреннем рынке.
По словам Сергея Целикова, "вторая половина года дает надежду на постепенное восстановление рынка и объемов производства в легковом сегменте", а вот в коммерческом транспорте "рыночное дно пока еще не пройдено".

Если динамика спроса продолжит улучшаться, уже в 2026 году возможен рост производства легковых авто на 5-7%, а грузовых — на 10% при условии поддержки экспорта.

Плюсы и минусы текущей перестройки

Плюсы Минусы
Локализация производства и новые рабочие места Зависимость от иностранных компонентов сохраняется
Рост доли отечественных брендов Увеличение себестоимости из-за низких объёмов
Гибкость предприятий в управлении Сложности с финансированием инноваций
Расширение экспорта в дружественные страны Снижение ассортимента моделей на внутреннем рынке

FAQ

Как выбирают, какие модели выпускать?
Производители ориентируются на самые востребованные сегменты — кроссоверы, седаны и лёгкие фургоны. Модели с низким спросом снимаются с линии.

Сколько стоит локализация нового бренда?
По оценкам отраслевых аналитиков, от 3 до 5 млрд рублей при запуске крупноузловой сборки.

Что лучше — поддержанный автомобиль или новый китайский?
Сейчас новые китайские модели часто выигрывают по соотношению цены и гарантии, но вторичный рынок по-прежнему остаётся востребованным для тех, кто ищет надёжность без переплаты.

Мифы и правда

Миф: российский автопром на грани остановки.
Правда: отрасль адаптируется. Производство снижается умеренно, а ряд заводов даже наращивает выпуск.

Миф: китайские машины — временное решение.
Правда: они уже стали устойчивым элементом рынка, создают локальные производства и увеличивают экспорт.

Миф: в России больше не производят качественные автомобили.
Правда: стандарты постепенно возвращаются к прежнему уровню, а многие заводы инвестируют в тестовые лаборатории и обновление оборудования.

Три интересных факта

  1. За 2025 год на российском рынке дебютировало более десяти новых моделей китайских брендов.

  2. Доля электромобилей, произведённых в России, выросла до 1,5% от общего объёма.

  3. Экспорт автомобилей в страны СНГ увеличился на 20% по сравнению с 2024 годом.

Исторический контекст

  • 2020 год: резкое сокращение производства из-за пандемии.

  • 2022 год: уход европейских брендов и смена структуры поставщиков.

  • 2023-2024 годы: восстановление рынка благодаря азиатским компаниям.

  • 2025 год: этап стабилизации и формирования новых производственных цепочек.

