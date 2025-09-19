Столичные дороги блестят, а региональные скрипят: где новые машины становятся редкостью
В России по-разному складывается ситуация с автомобильным рынком: в крупных городах активно приобретают новые машины, а в удалённых регионах автолюбители делают ставку на вторичный рынок. Исследование маркетингового агентства НАПИ показало, что в августе 2025 года в ряде субъектов доля продаж новых автомобилей оказалась минимальной.
"В августе регионами с наибольшей долей новых купленных легковых автомобилей в стране стали Москва (32,1%), Санкт-Петербург (29,6%) и Самарская область (27,9%). В то же время в Камчатском крае, Республике Саха и Еврейской автономной области в подавляющем большинстве случаев приобретались подержанные легковушки", — отмечается в исследовании.
Где чаще выбирают новые машины, а где — подержанные
Согласно данным НАПИ, общая доля новых автомобилей в августе составила лишь 18%. Для сравнения, 82% рынка заняли подержанные легковушки.
В топе регионов по продажам новых машин оказались Москва, Санкт-Петербург и Самарская область. Но в десяти регионах ситуация противоположная: здесь новые авто практически не покупают.
Сравнение регионов
|Категория
|Регионы
|Доля новых машин
|Лидеры по новым авто
|Москва, Санкт-Петербург, Самарская область
|27,9-32,1%
|Минимальные показатели (до 3%)
|Камчатка, Якутия, ЕАО, Хабаровский край, Амурская область
|менее 3%
|Чуть выше (3-4%)
|Бурятия, Сахалин, Тыва, Приморье, Забайкалье
|3-4%
Причины разрыва очевидны: уровень доходов, транспортная доступность, удалённость от центров логистики и высокая стоимость доставки автомобилей на Дальний Восток.
Советы шаг за шагом: как выбрать между новым и подержанным авто
-
Определите бюджет с учётом страховки и налогов.
-
Учтите стоимость обслуживания: новые машины требуют дорогих ТО, тогда как подержанные могут потребовать ремонта.
-
Сравните кредитные и лизинговые программы. Банки чаще предлагают льготы именно для новых авто.
-
Проверьте наличие дилеров и сервисов в регионе — для редких моделей может не быть запчастей.
-
Рассчитайте, сколько километров планируете проезжать в год: при больших пробегах надёжнее брать новое авто.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: купить старый автомобиль без диагностики.
Последствие: неожиданные поломки, дорогой ремонт.
Альтернатива: использовать сервисы проверки истории (например, "Автокод").
-
Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
Последствие: высокая стоимость содержания и страховки.
Альтернатива: рассматривать электромобили или гибриды, которые экономят на топливе.
-
Ошибка: брать редкую модель в отдалённом регионе.
Последствие: долгий поиск деталей.
Альтернатива: выбрать популярные марки, доступные в местных автосалонах.
А что если…
…подержанный автомобиль окажется дороже в эксплуатации? Такое возможно: ремонт может съесть все сэкономленные деньги. Поэтому иногда выгоднее оформить кредит или лизинг на новое авто, особенно если вы планируете ездить долго и много.
Плюсы и минусы
|Вариант
|Плюсы
|Минусы
|Новый автомобиль
|гарантия, современные технологии, низкий риск поломок
|высокая цена, дорогая страховка
|Подержанный автомобиль
|доступная стоимость, большой выбор
|риск скрытых дефектов, меньше вариантов кредитования
FAQ
Как выбрать между новым и подержанным авто?
Сравните итоговые расходы: цена покупки, страховка, обслуживание и ремонт.
Сколько стоит новый автомобиль в регионах?
В среднем от 1,5 млн рублей, но доставка в отдалённые субъекты РФ может увеличить цену на 10-15%.
Что лучше для семьи — новый или подержанный автомобиль?
Для долгосрочной эксплуатации и безопасности предпочтителен новый автомобиль, а при ограниченном бюджете — подержанный, но с проверенной историей.
Мифы и правда
-
Миф: подержанные авто всегда выгоднее.
Правда: ремонт может обойтись дороже покупки нового.
-
Миф: новые машины быстро теряют в цене.
Правда: многие модели сохраняют остаточную стоимость, особенно кроссоверы и электромобили.
-
Миф: в регионах выгоднее покупать подержанные авто.
Правда: иногда привезти новый автомобиль под заказ дешевле, чем ремонтировать старый.
Исторический контекст
-
В 90-е годы рынок был почти полностью вторичным: новые машины продавались редко.
-
В 2000-х ситуация изменилась: открылись крупные автосалоны, начали работать программы льготного кредитования.
-
В 2010-х активно развивались госпрограммы утилизации и поддержки спроса на новые авто.
