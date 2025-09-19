Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Покупка автомобиля
Покупка автомобиля
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:58

Столичные дороги блестят, а региональные скрипят: где новые машины становятся редкостью

НАПИ: на Камчатке, Якутии и ЕАО доля новых авто в продажах не превышает 3%

В России по-разному складывается ситуация с автомобильным рынком: в крупных городах активно приобретают новые машины, а в удалённых регионах автолюбители делают ставку на вторичный рынок. Исследование маркетингового агентства НАПИ показало, что в августе 2025 года в ряде субъектов доля продаж новых автомобилей оказалась минимальной.

"В августе регионами с наибольшей долей новых купленных легковых автомобилей в стране стали Москва (32,1%), Санкт-Петербург (29,6%) и Самарская область (27,9%). В то же время в Камчатском крае, Республике Саха и Еврейской автономной области в подавляющем большинстве случаев приобретались подержанные легковушки", — отмечается в исследовании.

Где чаще выбирают новые машины, а где — подержанные

Согласно данным НАПИ, общая доля новых автомобилей в августе составила лишь 18%. Для сравнения, 82% рынка заняли подержанные легковушки.
В топе регионов по продажам новых машин оказались Москва, Санкт-Петербург и Самарская область. Но в десяти регионах ситуация противоположная: здесь новые авто практически не покупают.

Сравнение регионов

Категория Регионы Доля новых машин
Лидеры по новым авто Москва, Санкт-Петербург, Самарская область 27,9-32,1%
Минимальные показатели (до 3%) Камчатка, Якутия, ЕАО, Хабаровский край, Амурская область менее 3%
Чуть выше (3-4%) Бурятия, Сахалин, Тыва, Приморье, Забайкалье 3-4%

Причины разрыва очевидны: уровень доходов, транспортная доступность, удалённость от центров логистики и высокая стоимость доставки автомобилей на Дальний Восток.

Советы шаг за шагом: как выбрать между новым и подержанным авто

  1. Определите бюджет с учётом страховки и налогов.

  2. Учтите стоимость обслуживания: новые машины требуют дорогих ТО, тогда как подержанные могут потребовать ремонта.

  3. Сравните кредитные и лизинговые программы. Банки чаще предлагают льготы именно для новых авто.

  4. Проверьте наличие дилеров и сервисов в регионе — для редких моделей может не быть запчастей.

  5. Рассчитайте, сколько километров планируете проезжать в год: при больших пробегах надёжнее брать новое авто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: купить старый автомобиль без диагностики.
    Последствие: неожиданные поломки, дорогой ремонт.
    Альтернатива: использовать сервисы проверки истории (например, "Автокод").

  • Ошибка: ориентироваться только на низкую цену.
    Последствие: высокая стоимость содержания и страховки.
    Альтернатива: рассматривать электромобили или гибриды, которые экономят на топливе.

  • Ошибка: брать редкую модель в отдалённом регионе.
    Последствие: долгий поиск деталей.
    Альтернатива: выбрать популярные марки, доступные в местных автосалонах.

А что если…

…подержанный автомобиль окажется дороже в эксплуатации? Такое возможно: ремонт может съесть все сэкономленные деньги. Поэтому иногда выгоднее оформить кредит или лизинг на новое авто, особенно если вы планируете ездить долго и много.

Плюсы и минусы

Вариант Плюсы Минусы
Новый автомобиль гарантия, современные технологии, низкий риск поломок высокая цена, дорогая страховка
Подержанный автомобиль доступная стоимость, большой выбор риск скрытых дефектов, меньше вариантов кредитования

FAQ

Как выбрать между новым и подержанным авто?
Сравните итоговые расходы: цена покупки, страховка, обслуживание и ремонт.

Сколько стоит новый автомобиль в регионах?
В среднем от 1,5 млн рублей, но доставка в отдалённые субъекты РФ может увеличить цену на 10-15%.

Что лучше для семьи — новый или подержанный автомобиль?
Для долгосрочной эксплуатации и безопасности предпочтителен новый автомобиль, а при ограниченном бюджете — подержанный, но с проверенной историей.

Мифы и правда

  • Миф: подержанные авто всегда выгоднее.
    Правда: ремонт может обойтись дороже покупки нового.

  • Миф: новые машины быстро теряют в цене.
    Правда: многие модели сохраняют остаточную стоимость, особенно кроссоверы и электромобили.

  • Миф: в регионах выгоднее покупать подержанные авто.
    Правда: иногда привезти новый автомобиль под заказ дешевле, чем ремонтировать старый.

Исторический контекст

  1. В 90-е годы рынок был почти полностью вторичным: новые машины продавались редко.

  2. В 2000-х ситуация изменилась: открылись крупные автосалоны, начали работать программы льготного кредитования.

  3. В 2010-х активно развивались госпрограммы утилизации и поддержки спроса на новые авто.

