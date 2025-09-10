Что ждет автолюбителей осенью: эксперты дали точный прогноз по ценам и наличию авто

Сентябрь на российском авторынке стал месяцем относительной стабильности: по предварительным оценкам, продажи достигли 120-125 тысяч машин. Для сравнения, ещё год назад такие цифры казались недостижимыми, но сегодня рынок постепенно возвращается к средним показателям. Тем не менее, эксперты считают, что рост остаётся сдержанным: слишком много факторов напрямую влияют на спрос и предложение.

Что формирует спрос сегодня

По мнению специалистов, рынок всё больше зависит от комплекса экономических условий. Ключевая ставка ЦБ, валютный курс, процентные ставки по депозитам — всё это определяет поведение покупателей. Но, как отмечают эксперты, решающим фактором в последние месяцы стало наличие автомобилей в салонах. Машины постепенно возвращаются к дилерам, но ассортимент всё ещё ограничен, и на выбор покупателя это влияет напрямую.

"Спрос на автомобили формируется под влиянием ключевой ставки, валютного курса и процентных ставок по депозитам, однако одним из ключевых факторов сегодня становится наличие самих машин на рынке", — сказал автоэксперт Андрей Терлюкевич, передает Автостат.

Перспективы и сдерживающие факторы

Эксперт Евгений Житнухин уверен, что рынок демонстрирует признаки стабилизации. Однако он предостерегает от завышенных ожиданий: неопределённость в экономике, снижение покупательской способности и рост цен на автомобили, запчасти и обслуживание пока не позволяют говорить о бурном росте.

Некоторое оживление, по прогнозам аналитиков, может произойти в случае снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы. Это снизит стоимость кредитов и повысит доступность машин для покупателей.

Прогнозы на ближайшие месяцы

Автоэксперт Андрей Ольховский предполагает, что до конца года объём продаж удержится на уровне 120 тысяч автомобилей в месяц, а ближе к концу осени возможен небольшой рост.

Схожего мнения придерживается Ренат Тюктеев. По его словам, в сентябре рынок достиг отметки примерно в 120 тысяч реализованных машин. Он также обратил внимание на то, что рост цен продолжается, а скидки становятся всё менее заметными. Причина в том, что прошлогодние модели постепенно уходят с рынка, и автолюбители всё чаще сталкиваются с более дорогими предложениями.

Российский авторынок пока не выходит на траекторию стремительного роста. Однако его можно назвать более предсказуемым: объёмы продаж остаются стабильными, а ключевые факторы — ставки, курс валют и доступность автомобилей — определяют динамику ближайших месяцев.

