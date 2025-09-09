Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:41

Спокойная осень или шторм в салонах: что скрывают прогнозы дилеров

Продажи новых автомобилей в России в сентябре составят 120–125 тысяч — оценка Андрея Терлюкевича

Российский авторынок подходит к осени в условиях непростой экономической ситуации. С одной стороны, спрос постепенно оживает после летнего затишья, с другой — неопределенность в экономике, высокие цены и рост ключевой ставки продолжают оказывать давление на покупателей.

Сентябрьские прогнозы

По оценкам экспертов, продажи новых автомобилей в сентябре составят примерно 120-125 тысяч единиц. Такой уровень соответствует ожиданиям дилеров, которые отмечают, что спрос поддерживается благодаря стабильной доступности машин, хотя на динамику влияют не только привычные факторы вроде валютного курса и процентных ставок, но и количество доступных автомобилей в салонах.

"Продажи в первый осенний месяц составят около 120-125 тысяч автомобилей", — сказал генеральный директор ГК "АвтоСпецЦентр" Андрей Терлюкевич.

Влияние экономики на авторынок

Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что значительного роста в сентябре ожидать не стоит. По его словам, рынок продолжает процесс стабилизации, однако препятствия для быстрого подъема очевидны: снижение покупательской способности населения, рост цен на машины и комплектующие, а также удорожание сервисных услуг.

"В сентябре отечественный авторынок продолжит стабилизироваться, однако значительного роста пока ожидать не стоит", — отметил коммерческий директор Fresh Евгений Житнухин.

Перспективы до конца года

Несмотря на осторожные оценки, эксперты полагают, что до конца 2025 года рынок будет показывать умеренное восстановление. По прогнозам генерального директора ГК "Автодом" Андрея Ольховского, ежемесячный объем продаж составит порядка 120 тысяч автомобилей.

"Диапазон продаж составит около 120 тысяч автомобилей в месяц до конца года", — считает генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

В то же время многое будет зависеть от действий Центрального банка. Если в ближайшие месяцы регулятор решит снизить ключевую ставку, это может стать стимулом для роста продаж. Более доступные автокредиты способны оживить спрос, особенно среди покупателей массового сегмента.

Осенние тенденции

Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев прогнозирует, что осенью рынок будет колебаться в диапазоне от 115 до 130 тысяч новых машин ежемесячно. При этом сентябрьские результаты, по его словам, будут находиться ближе к нижней границе прогноза.

"Среднемесячные продажи осенью будут варьироваться от 115 до 130 тысяч автомобилей", — заявил заместитель генерального директора АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.

Он также отметил, что новые модели продолжают дорожать, а скидки на автомобили заметно сокращаются. Это связано с тем, что остатки прошлогодних машин почти распроданы, и дилерам больше не приходится стимулировать покупателей большими дисконтом.

