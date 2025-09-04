Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:33

Автомобильный рынок оттолкнулся от дна и держит стабильные 120 тысяч

Продажи новых автомобилей в России превысили 120 тыс. в июле и августе 2025 года — Автостат

Российский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует уверенное восстановление после затяжного спада. По итогам июля и августа 2025 года продажи достигли максимума за последние месяцы, и эксперты уверены, что в сентябре показатель будет ещё выше.

Продажи возвращаются к "норме"

В июле в стране реализовали 120 649 новых легковушек, в августе — уже 122 633. Это лучший результат с октября прошлого года. Таким образом, два месяца подряд рынок удерживается в коридоре, который аналитики называют "стабильным".

"Мы зашли в диапазон, который считаем обычным, нормальным, стабильным — от 120 до 160 тысяч. Уже второй месяц мы в этом диапазоне. Разница с июлем всего 1%, но всё равно это стабильные 120 тысяч. В сентябре мы, скорее всего, ещё подрастём", — сказал исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов.

Он напомнил, что традиционно июль и август не считались активными для автопродаж: люди уезжают в отпуска, готовятся к школе. Поэтому нынешний рост можно считать признаком выхода отрасли на новый уровень.

Сигналы для рынка

Оптимизм коллеги разделяет сооснователь аналитического агентства Сергей Целиков:

"Мои ожидания были на уровне 115-120 тысяч. И то, что продали больше 120 тысяч — лично для меня это очень хороший знак".

Эксперты отмечают, что восстановление продаж может указывать на формирование устойчивого спроса, несмотря на внешние факторы и сезонные колебания.

Итоги двух месяцев

На июль и август приходится почти треть всех продаж легковых автомобилей в России за 2025 год — 243 282 из 773 264 машин. Это подчеркивает значение летнего периода для всего авторынка и формирует позитивный прогноз на осень.

Перспективы

Если тренд сохранится, в ближайшие месяцы российский рынок может выйти на привычные для себя объёмы продаж и закрепиться на уровне до 160 тысяч автомобилей ежемесячно. Это будет свидетельствовать о том, что отрасль действительно "оттолкнулась от дна" и готова к дальнейшему росту.

