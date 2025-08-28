Машины петербургской и калининградской сборки внезапно рвут рынок: цифры удивляют даже дилеров
Казалось бы, рынок автомобилей в России этим летом оставался относительно стабильным. Однако цифры показывают неожиданную картину: спрос на машины петербургской и калининградской сборки заметно вырос.
Рост интереса к Solaris и SWM
По данным "Авито Авто", популярность брендов Solaris и SWM за летние месяцы ощутимо прибавила. Solaris выпускается в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai, а автомобили SWM сходят с конвейера "Автотора" в Калининграде.
Эксперты уточняют, что в сравнении с весной рост особенно заметен: спрос на SWM увеличился на 49,3%, на Solaris — на 7,8%, а на автомобили марки GAC — на 5,8%.
Какие модели оказались в лидерах
Среди отдельных моделей наиболее впечатляющие показатели продемонстрировали:
-
Solaris HC — рост спроса на 59%;
-
Solaris KRX — +24,6%;
-
Lada Niva Legend — +10,9%;
-
Belgee X50 — +7,6%;
-
Solaris KRS и Chery Tiggo 7L — по +7,5%;
-
Changan CS35 Plus — +3,8%.
Таким образом, сразу несколько вариантов Solaris одновременно попали в число лидеров, что говорит о системном росте интереса к бренду.
Что чаще всего продают
Если посмотреть на структуру предложений на рынке, то новые автомобили чаще всего выставляли на продажу под маркой Lada — 18,8% всех объявлений. На втором месте Haval (12,7%), далее идут Chery (10,2%), Changan (8,6%) и Geely (8,5%).
По конкретным моделям лидируют:
-
Lada Granta — 7,1% всех предложений;
-
Haval Jolion — 4,8%;
-
Changan Uni-S — 3,5%;
-
Belgee X50 — 3,1%;
-
Geely Monjaro — 2,9%.
Динамика предложений
Не только спрос, но и количество объявлений выросло. Особенно выделились автомобили марок Belgee (+58,4%), Solaris (+28,1%) и Jetour (+18,4%).
А среди моделей рекорды обновили:
-
Chery Tiggo 7L — рост объявлений в 4,6 раза;
-
Solaris KRX — в 2,1 раза;
-
Solaris KRS — +58,4%.
