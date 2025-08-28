Машины петербургской и калининградской сборки внезапно рвут рынок: цифры удивляют даже дилеров

Казалось бы, рынок автомобилей в России этим летом оставался относительно стабильным. Однако цифры показывают неожиданную картину: спрос на машины петербургской и калининградской сборки заметно вырос.

Рост интереса к Solaris и SWM

По данным "Авито Авто", популярность брендов Solaris и SWM за летние месяцы ощутимо прибавила. Solaris выпускается в Санкт-Петербурге на бывшем заводе Hyundai, а автомобили SWM сходят с конвейера "Автотора" в Калининграде.

Эксперты уточняют, что в сравнении с весной рост особенно заметен: спрос на SWM увеличился на 49,3%, на Solaris — на 7,8%, а на автомобили марки GAC — на 5,8%.

Какие модели оказались в лидерах

Среди отдельных моделей наиболее впечатляющие показатели продемонстрировали:

Solaris HC — рост спроса на 59%;

Solaris KRX — +24,6%;

Lada Niva Legend — +10,9%;

Belgee X50 — +7,6%;

Solaris KRS и Chery Tiggo 7L — по +7,5%;

Changan CS35 Plus — +3,8%.

Таким образом, сразу несколько вариантов Solaris одновременно попали в число лидеров, что говорит о системном росте интереса к бренду.

Что чаще всего продают

Если посмотреть на структуру предложений на рынке, то новые автомобили чаще всего выставляли на продажу под маркой Lada — 18,8% всех объявлений. На втором месте Haval (12,7%), далее идут Chery (10,2%), Changan (8,6%) и Geely (8,5%).

По конкретным моделям лидируют:

Lada Granta — 7,1% всех предложений;

Haval Jolion — 4,8%;

Changan Uni-S — 3,5%;

Belgee X50 — 3,1%;

Geely Monjaro — 2,9%.

Динамика предложений

Не только спрос, но и количество объявлений выросло. Особенно выделились автомобили марок Belgee (+58,4%), Solaris (+28,1%) и Jetour (+18,4%).

А среди моделей рекорды обновили: