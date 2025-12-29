Ажиотаж осени-2025 аукнется рынку: эксперты предрекают стагнацию и пустые склады у дилеров

Российский авторынок может войти в 2026 год в режиме стагнации: продажи в первые месяцы, по оценкам экспертов, окажутся заметно ниже привычных уровней из-за того, что часть спроса была "перенесена" на осень 2025-го. Об этом сообщает агентство "Автостат" со ссылкой на участников рынка и аналитиков. В центре обсуждения — последствия ожиданий изменений в методике расчета утилизационного сбора, которые сформировали повышенный интерес к импортным автомобилям и фактически "выбрали" часть будущих покупок заранее.

Осенний всплеск спроса и эффект "переноса" покупок

Учредитель сервиса безопасных сделок Terminal A Юрий Тен заявил "Автостату", что в период с сентября по ноябрь 2025 года повышенный интерес к импортным автомобилям был полностью удовлетворён на фоне предположений об изменениях в расчете утилизационного сбора. Иными словами, покупатели, опасаясь удорожания, активнее приобретали машины заранее, что создало временный пик спроса в конце года.

При этом начало каждого года, по словам Тена, традиционно сопровождается попытками дистрибьюторов и дилеров распродать складские остатки. В такой ситуации рынок, как правило, реагирует усилением маркетинга и большим количеством акционных предложений. Однако в 2026 году, считают эксперты, даже этот привычный механизм может не дать ожидаемого эффекта, поскольку сам спрос уже был частично реализован раньше.

Оценка дополнительного спроса и прогноз по продажам на старте 2026 года

Заместитель руководителя аналитического отдела "Автостата" Виктор Пушкарёв уточнил, что из-за изменений в правилах утилизационного сбора дополнительный спрос составил примерно 50-60 тысяч автомобилей. Это существенный объём для сегмента импорта и одна из причин, почему эксперты ожидают заметного снижения продаж в начале 2026 года. По сути, рынок столкнется с "провалом" после периода ажиотажа.

Пушкарёв подчеркнул, что именно эффект опережающих покупок формирует ожидания слабого старта года. Покупатели, которые могли бы прийти на рынок в январе-марте, уже сделали выбор осенью. А значит, начало 2026-го рискует стать периодом, когда дилеры вынуждены будут работать в условиях пониженного спроса и осторожной потребительской активности.

Склады, предложение и осторожность в ожиданиях восстановления

Генеральный директор ГК "Аларм-Моторс" Роман Слуцкий также считает, что в первом квартале 2026 года не стоит рассчитывать на быстрое восстановление. По его оценке, у большинства марок не будет достаточных запасов автомобилей на складах, чтобы существенно нарастить продажи даже при активных акциях и стимулирующих программах.

Таким образом, прогноз, озвученный через "Автостат", складывается из двух факторов: с одной стороны — вымывание части спроса в конце 2025 года из-за ожиданий изменений по утильсбору, с другой — ограниченные складские запасы в начале 2026-го. На этом фоне рынок, по мнению экспертов, может войти в новый год в состоянии стагнации, когда продажи не дают ни быстрого роста, ни устойчивого восстановления.