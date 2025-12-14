Российский авторынок замер: 2026 год готовит неприятный сюрприз для покупателей автомобилей

Российский автомобильный рынок входит в период, когда восстановление после предыдущих спадов сменяется выжидательной паузой. Продажи уже не демонстрируют прежней динамики, а разовые всплески спроса, по оценкам специалистов, лишь маскируют более глубокие проблемы отрасли. Об этом сообщает портал "АвтоВзгляд".

Снижение спроса и эффект опережающих покупок

Эксперты указывают, что первые признаки ослабления рынка стали заметны еще в конце 2024 года. По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, именно с декабря началось устойчивое снижение продаж, которое затем определило общую траекторию рынка. Осенний рост интереса к новым автомобилям оказался во многом искусственным и был связан с изменением регуляторных условий.

Введение новых правил утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года стимулировало покупателей ускорить решение о покупке. Однако этот эффект оказался краткосрочным.

"Но совершенно очевидно, что если этот рывок был в массе своей совершен, то был сделан впрок. И, соответственно, в 2026 году мы можем показать еще более низкие цифры, чем прогнозировали в 2025", — отметил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Таким образом, значительная часть спроса была фактически перенесена на более ранний период.

Прогнозы на 2026 год и структура рынка

По оценке автоэксперта, в 2026 году многие потенциальные покупатели воздержатся от приобретения новых машин, поскольку уже сделали это заранее. Такая ситуация напрямую отражается на статистике продаж отечественных производителей, где фиксируется падение количества реализованных автомобилей. Эти показатели, по мнению специалистов, формируют основу для дальнейшей стагнации рынка.

Отдельного внимания заслуживает сегмент импортных автомобилей. Ян Хайцеэр допускает, что в условиях ограниченного официального импорта рынок может сместиться в сторону более активного использования параллельных каналов поставок. Однако даже этот фактор, по мнению экспертов, вряд ли сможет кардинально изменить общую картину и компенсировать снижение спроса на фоне экономической неопределенности.