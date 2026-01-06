Автодилеры в панике: новый сбор может увеличить стоимость машин на 3 миллиона рублей

Рынок новых автомобилей в России в 2026 году может столкнуться с новым витком подорожания, а вместе с ним — и с риском снижения продаж. Об этом сообщает издание "За рулём" со ссылкой на оценки экспертов. Руководитель рабочей группы Национального фонда "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов связывает рост цен сразу с несколькими факторами: увеличением утилизационного сбора, ростом НДС и ужесточением правил ввоза машин мощностью свыше 160 л. с. По его словам, именно в этой категории утильсбор способен вырасти с "нескольких тысяч" до 1-3 млн рублей, что заметно изменит ценовую структуру импортируемых автомобилей.

Эксперт ожидает, что последствия будут двойственными: автомобили станут дороже, спрос может просесть, а рынок — сократиться. При этом оценки по объёмам продаж на 2026 год у специалистов различаются: Шкуматов прогнозирует снижение до 1,15 млн машин, а директор НАПИ Татьяна Арабаджи допускает более устойчивый сценарий — 1,2-1,4 млн, если не произойдёт серьёзных негативных событий. В обоих случаях речь идёт о рынке, который уже живёт в новой ценовой реальности, где "двойка" в начале ценника перестала быть распространённой, а нормой стали "тройка" и "четвёрка" для более современных моделей.

Почему новые автомобили могут подорожать

Пётр Шкуматов считает, что рост цен в 2026 году неизбежен из-за сочетания нескольких экономических и регуляторных изменений. В его оценке ключевую роль сыграют увеличение утилизационного сбора, рост НДС и ужесточение правил ввоза автомобилей мощностью более 160 лошадиных сил. Именно по таким машинам, по словам эксперта, утильсбор может резко вырасти, что непосредственно повлияет на стоимость ввоза и конечную цену для покупателя.

"Ставка утильсбора может подняться с "нескольких тысяч" до диапазона 1-3 млн рублей", — отметил руководитель рабочей группы Национального фонда "Защита прав автомобилистов" Пётр Шкуматов.

Он объясняет, что такая разница способна изменить структуру предложения: автомобили с более мощными двигателями окажутся в зоне повышенной фискальной нагрузки, а их доступность будет зависеть от того, насколько рынок готов принять новую цену.

Шкуматов также обращает внимание на уже произошедшее смещение ценовой планки. По его словам, если раньше "двойка" в начале ценника встречалась часто, то теперь нормой стали "тройка" и даже "четвёрка" у более современных моделей. Это означает, что рынок уже адаптировался к более высоким ценам, но новые изменения могут поднять их ещё выше.

Как это повлияет на спрос и объём рынка

По мнению Шкуматова, рост цен ударит по спросу и приведёт к небольшому сокращению рынка. Он ожидает, что продажи новых автомобилей в 2025 году могут составить около 1,3 млн, а в 2026 году снизиться примерно до 1,15 млн. Такой прогноз подразумевает, что часть покупателей будет откладывать покупки или переходить на более доступные сегменты, если стоимость новых машин продолжит расти.

Эксперт подчёркивает, что влияние будет заметным не только по дорогим категориям, но и по рынку в целом, поскольку рост цен формирует общий барьер входа. В условиях, когда стоимость автомобилей уже существенно выросла, дополнительное подорожание может привести к сокращению числа сделок даже при сохранении потребности в обновлении автопарка. На этом фоне прогноз Шкуматова выглядит как сценарий мягкого снижения, но с сохранением рынка в пределах более миллиона машин.

Альтернативный прогноз: рынок может удержаться выше

Директор НАПИ Татьяна Арабаджи озвучила более мягкий сценарий развития рынка в 2026 году. Она допускает, что спрос может сохраниться на уровне 1,2-1,4 млн автомобилей при условии, что не произойдёт крупных негативных событий. Такой подход предполагает, что рынок может оказаться более устойчивым, чем предполагает пессимистичный прогноз, и удержаться близко к показателям 2025 года.

Среди потенциальных позитивных факторов Арабаджи назвала завершение СВО и снятие санкций. Однако она уточнила, что даже в таком случае возврат ушедших брендов не будет быстрым: по её оценке, на это потребуется примерно год, в первую очередь речь идёт о корейских производителях. Таким образом, даже при улучшении внешних условий рынок не сможет мгновенно вернуться к прежней структуре предложения и будет продолжать жить в новой конфигурации, сформированной за последние годы.