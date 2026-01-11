Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Geely Binyue Sport на улице в Китае
© commons.wikimedia.org by Navigator84 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 13:25

Машины станут дороже, кредит — жёстче: автопокупателей ждёт холодный душ

Премиальные автомобили подорожают в России до 25% — эксперт Баранов

В 2026 году российский автомобильный рынок может войти в фазу серьёзной трансформации: рост цен, охлаждение спроса и сокращение числа брендов становятся всё более вероятным сценарием. Усиление регуляторной нагрузки и изменение условий кредитования формируют новую реальность для покупателей и производителей. Об этом сообщает издание "Известия".

Цены и утильсбор: основной драйвер роста

Ключевым фактором подорожания автомобилей эксперты называют повышение утилизационного сбора. По оценкам аналитиков, стоимость новых машин в 2026 году может вырасти на 10-25% в зависимости от сегмента и страны происхождения. Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов пояснил: "В 2026-м цены на новые автомобили, вероятно, увеличатся на 10-25% в зависимости от сегмента и происхождения автомобилей. Рост стоимости будет обусловлен увеличением утилизационного сбора".

Новые правила расчёта утильсбора действуют с 1 декабря 2025 года. Теперь коэффициент зависит не только от возраста и объёма двигателя, но и от мощности мотора. Кроме того, с 1 января 2026 года запланирована ежегодная индексация сбора на 10-20%. В результате локализованные и отечественные автомобили могут подорожать на 7-13%, тогда как премиальные модели, машины мощностью свыше 160 л. с. и автомобили, поставляемые по параллельному импорту, — на 20-25%.

Спрос под давлением кредитных ограничений

На фоне роста цен ожидается и снижение покупательской активности. С 1 апреля 2026 года ужесточаются условия выдачи кредитов, включая микрозаймы: банки будут строже оценивать доходы и долговую нагрузку заёмщиков. Бренд-менеджер ГК "Петровский" Анна Лазакович отмечает, что автокредиты станут менее доступными, что напрямую повлияет на объёмы продаж.

По прогнозу агентства "Автостат", рынок в 2026 году сохранится примерно на уровне 2025-го — 1,32-1,34 млн проданных автомобилей. Однако эксперты сходятся во мнении, что структура спроса изменится: первыми подорожают импортные новые машины, затем — локализованные, и только после этого вторичный рынок.

Риски для брендов и закрытие дилеров

На фоне ужесточения условий особенно уязвимыми оказываются небольшие игроки. По данным "Газпромбанк Автолизинга", с января по сентябрь 2025 года в России закрылись 638 автосалонов, тогда как открылись 513. Наибольшее число закрытий пришлось на марки Bestune, DFM и Kaiyi.

Автоэксперты не исключают, что рынок могут покинуть такие бренды, как FAW, BAIC, VGV, SWM и другие некрупные китайские производители. По словам Петра Баканова, продажи на уровне нескольких сотен автомобилей в год делают их экономически неустойчивыми. Это усиливает тренд на монополизацию рынка, где выживают крупные и локализованные игроки.

Локализация как условие выживания

Эксперты подчёркивают, что для китайских компаний наступает момент стратегического выбора: либо углублять локализацию, либо уходить. Антон Шапарин считает, что многие небольшие бренды больше не смогут компенсировать рост утильсбора за счёт маржи. При этом крупные производители — Geely, Chery, Haval — по мнению участников рынка, сохранят присутствие и усилят локальное производство.

Дополнительным фактором неопределённости остаются возможные экспортные ограничения Китая, которые могут усложнить поставки автомобилей, особенно по неофициальным каналам. Однако эксперты считают, что массовый сегмент эти меры затронут минимально.

Читайте также

Два моргания дальним светом предупреждают об опасности — автоэксперт вчера в 0:44
Моргнул дважды дальним — готовься: о чем молчат в автошколах, но знает каждый опытный водитель

Аварийка, "моргание" дальним и стоп-сигналы — это язык дороги. Какие скрытые сигналы используют водители и как их правильно понимать.

Читать полностью » Ухудшение торможения автомобиля связано с износом тормозной жидкости — автоэксперты 09.01.2026 в 23:01
Тормоза подводят без скрипа и лампочек: где искать настоящую проблему

Мягкая педаль тормоза и вялая реакция машины часто указывают на проблему глубже колодок. Разбираемся, когда и как менять тормозную жидкость без риска для безопасности.

Читать полностью » Запуск двигателя с включенной печкой сажает аккумулятор — автоэксперт 09.01.2026 в 19:10
Эта привычка зимой убивает ваш аккумулятор: делаете так — готовьтесь к сюрпризу

Как правильно заводить машину в сильный мороз: что проверить в первую очередь, почему важно разгружать АКБ и чем дизель отличается от бензина.

Читать полностью » Плавное торможение продлевает срок службы тормозов — автоэксперты 09.01.2026 в 15:55
Тормоза изнашиваются не из-за пробега: привычка, которая съедает диски быстрее всего

Тормозные диски изнашиваются не из-за пробега, а из-за привычек водителя. Простые приёмы и своевременная профилактика способны заметно продлить их срок службы.

Читать полностью » Штраф за нарушение правил перевозки детей увеличен до 5 тыс. рублей — ГИБДД 09.01.2026 в 12:27
Кресло или штраф: январские изменения меняют привычные поездки с детьми

Штрафы за неправильную перевозку детей в России выросли с 9 января: новые суммы затронули водителей, перевозчиков и такси.

Читать полностью » Двигатель теряет мощность из-за засорения фильтров — автоэксперт 09.01.2026 в 11:06
Машина подаёт эти сигналы перед серьёзной поломкой: вы их точно игнорируете

Потеря тяги, дым из выхлопа и долгий прогрев могут быть первыми сигналами серьёзной поломки двигателя. Какие признаки нельзя игнорировать.

Читать полностью » Клиенты 09.01.2026 в 11:01
Цифровой судья не верит погоде: "Делимобиль" наказал клиентов за резкий старт в период снегопадов

Клиенты "Делимобиля" недовольны падением рейтинга из-за снегопада в Москве. Какие проблемы возникли и как на это реагирует компания?

Читать полностью » Штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч вырос до 750 рублей — ТАСС 09.01.2026 в 7:52
Езда без ОСАГО обойдется в 5 тысяч рублей: почему повторное нарушение стало караться так строго

Штрафы за нарушения ПДД существенно выросли: за какие проступки водителям теперь грозит наказание до 45 тысяч рублей.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Туристы из России активнее бронируют летние туры в Стамбул — координатор Санджар
Экономика
Банки обяжут снижать ставки по действующим кредитам — депутат Слуцкий
Дом
Перегрузка стиральной машины ускоряет износ подшипников — DeLonghi
Спорт и фитнес
Планка укрепила мышцы кора и стабилизировала позвоночник — Йельский университет
Экономика
Производители сократили варианты конфигураций ноутбуков из-за памяти — аналитики
Питомцы
Попугаев нельзя снимать со вспышкой — зоологи
Экономика
Экспорт удобрений из России в США вырос на 44 процента — РИА Новости
Общество
Отечественные марки заняли ниши ушедших брендов — министр Алиханов
