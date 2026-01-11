Машины станут дороже, кредит — жёстче: автопокупателей ждёт холодный душ

В 2026 году российский автомобильный рынок может войти в фазу серьёзной трансформации: рост цен, охлаждение спроса и сокращение числа брендов становятся всё более вероятным сценарием. Усиление регуляторной нагрузки и изменение условий кредитования формируют новую реальность для покупателей и производителей. Об этом сообщает издание "Известия".

Цены и утильсбор: основной драйвер роста

Ключевым фактором подорожания автомобилей эксперты называют повышение утилизационного сбора. По оценкам аналитиков, стоимость новых машин в 2026 году может вырасти на 10-25% в зависимости от сегмента и страны происхождения. Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов пояснил: "В 2026-м цены на новые автомобили, вероятно, увеличатся на 10-25% в зависимости от сегмента и происхождения автомобилей. Рост стоимости будет обусловлен увеличением утилизационного сбора".

Новые правила расчёта утильсбора действуют с 1 декабря 2025 года. Теперь коэффициент зависит не только от возраста и объёма двигателя, но и от мощности мотора. Кроме того, с 1 января 2026 года запланирована ежегодная индексация сбора на 10-20%. В результате локализованные и отечественные автомобили могут подорожать на 7-13%, тогда как премиальные модели, машины мощностью свыше 160 л. с. и автомобили, поставляемые по параллельному импорту, — на 20-25%.

Спрос под давлением кредитных ограничений

На фоне роста цен ожидается и снижение покупательской активности. С 1 апреля 2026 года ужесточаются условия выдачи кредитов, включая микрозаймы: банки будут строже оценивать доходы и долговую нагрузку заёмщиков. Бренд-менеджер ГК "Петровский" Анна Лазакович отмечает, что автокредиты станут менее доступными, что напрямую повлияет на объёмы продаж.

По прогнозу агентства "Автостат", рынок в 2026 году сохранится примерно на уровне 2025-го — 1,32-1,34 млн проданных автомобилей. Однако эксперты сходятся во мнении, что структура спроса изменится: первыми подорожают импортные новые машины, затем — локализованные, и только после этого вторичный рынок.

Риски для брендов и закрытие дилеров

На фоне ужесточения условий особенно уязвимыми оказываются небольшие игроки. По данным "Газпромбанк Автолизинга", с января по сентябрь 2025 года в России закрылись 638 автосалонов, тогда как открылись 513. Наибольшее число закрытий пришлось на марки Bestune, DFM и Kaiyi.

Автоэксперты не исключают, что рынок могут покинуть такие бренды, как FAW, BAIC, VGV, SWM и другие некрупные китайские производители. По словам Петра Баканова, продажи на уровне нескольких сотен автомобилей в год делают их экономически неустойчивыми. Это усиливает тренд на монополизацию рынка, где выживают крупные и локализованные игроки.

Локализация как условие выживания

Эксперты подчёркивают, что для китайских компаний наступает момент стратегического выбора: либо углублять локализацию, либо уходить. Антон Шапарин считает, что многие небольшие бренды больше не смогут компенсировать рост утильсбора за счёт маржи. При этом крупные производители — Geely, Chery, Haval — по мнению участников рынка, сохранят присутствие и усилят локальное производство.

Дополнительным фактором неопределённости остаются возможные экспортные ограничения Китая, которые могут усложнить поставки автомобилей, особенно по неофициальным каналам. Однако эксперты считают, что массовый сегмент эти меры затронут минимально.