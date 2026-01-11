Машины станут дороже, кредит — жёстче: автопокупателей ждёт холодный душ
В 2026 году российский автомобильный рынок может войти в фазу серьёзной трансформации: рост цен, охлаждение спроса и сокращение числа брендов становятся всё более вероятным сценарием. Усиление регуляторной нагрузки и изменение условий кредитования формируют новую реальность для покупателей и производителей. Об этом сообщает издание "Известия".
Цены и утильсбор: основной драйвер роста
Ключевым фактором подорожания автомобилей эксперты называют повышение утилизационного сбора. По оценкам аналитиков, стоимость новых машин в 2026 году может вырасти на 10-25% в зависимости от сегмента и страны происхождения. Ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов пояснил: "В 2026-м цены на новые автомобили, вероятно, увеличатся на 10-25% в зависимости от сегмента и происхождения автомобилей. Рост стоимости будет обусловлен увеличением утилизационного сбора".
Новые правила расчёта утильсбора действуют с 1 декабря 2025 года. Теперь коэффициент зависит не только от возраста и объёма двигателя, но и от мощности мотора. Кроме того, с 1 января 2026 года запланирована ежегодная индексация сбора на 10-20%. В результате локализованные и отечественные автомобили могут подорожать на 7-13%, тогда как премиальные модели, машины мощностью свыше 160 л. с. и автомобили, поставляемые по параллельному импорту, — на 20-25%.
Спрос под давлением кредитных ограничений
На фоне роста цен ожидается и снижение покупательской активности. С 1 апреля 2026 года ужесточаются условия выдачи кредитов, включая микрозаймы: банки будут строже оценивать доходы и долговую нагрузку заёмщиков. Бренд-менеджер ГК "Петровский" Анна Лазакович отмечает, что автокредиты станут менее доступными, что напрямую повлияет на объёмы продаж.
По прогнозу агентства "Автостат", рынок в 2026 году сохранится примерно на уровне 2025-го — 1,32-1,34 млн проданных автомобилей. Однако эксперты сходятся во мнении, что структура спроса изменится: первыми подорожают импортные новые машины, затем — локализованные, и только после этого вторичный рынок.
Риски для брендов и закрытие дилеров
На фоне ужесточения условий особенно уязвимыми оказываются небольшие игроки. По данным "Газпромбанк Автолизинга", с января по сентябрь 2025 года в России закрылись 638 автосалонов, тогда как открылись 513. Наибольшее число закрытий пришлось на марки Bestune, DFM и Kaiyi.
Автоэксперты не исключают, что рынок могут покинуть такие бренды, как FAW, BAIC, VGV, SWM и другие некрупные китайские производители. По словам Петра Баканова, продажи на уровне нескольких сотен автомобилей в год делают их экономически неустойчивыми. Это усиливает тренд на монополизацию рынка, где выживают крупные и локализованные игроки.
Локализация как условие выживания
Эксперты подчёркивают, что для китайских компаний наступает момент стратегического выбора: либо углублять локализацию, либо уходить. Антон Шапарин считает, что многие небольшие бренды больше не смогут компенсировать рост утильсбора за счёт маржи. При этом крупные производители — Geely, Chery, Haval — по мнению участников рынка, сохранят присутствие и усилят локальное производство.
Дополнительным фактором неопределённости остаются возможные экспортные ограничения Китая, которые могут усложнить поставки автомобилей, особенно по неофициальным каналам. Однако эксперты считают, что массовый сегмент эти меры затронут минимально.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru