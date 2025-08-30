Премиум по-русски: на какие марки берут кредиты чаще всего

Исследование показало, что на первом месте оказалась BMW с долей 27,5% всех заявок. Немногим меньше у Mercedes-Benz — 25,7%. Замкнула тройку Audi, чья доля составила 15,8%. В пятёрку вошли также Lexus (5,9%) и Volvo (5%).

"Эксперты "Авито авто” проанализировали историю заявок на кредиты на покупку автомобилей премиальных марок, оставленных пользователями платформы в августе 2025 года, и сравнили с данными за июль", — говорится в исследовании.

Таким образом, премиальные бренды уверенно удерживают позиции на российском рынке кредитных продаж подержанных автомобилей.

Новые игроки и рост интереса

Особое внимание эксперты обратили на растущий спрос на автомобили китайских марок. В августе количество заявок на Voyah увеличилось на 14,8%, а на Exeed — на 7,8% по сравнению с июлем. Эти показатели указывают на то, что китайские производители постепенно укрепляют позиции в премиальном сегменте.

Популярные модели

Лидерами среди отдельных моделей стали:

• BMW 5 серии — 6,8% заявок

• BMW 3 серии — 6,6%

• Mercedes-Benz E-класса — 6%

• Mercedes-Benz C-класса — 4,2%

• Audi A4 — 3,4%

Отдельно отмечается рост интереса к внедорожникам и спортивным версиям. Так, число заявок на Exeed LX увеличилось в 1,5 раза, на BMW X7 — в 1,3 раза, а на BMW M5 — в 1,2 раза.

Средние суммы и сроки кредитов

Финансовые параметры заявок остаются стабильными. Средняя сумма кредита составила 1,8 млн рублей — почти без изменений по сравнению с предыдущим месяцем. Срок, на который россияне чаще всего хотят получить кредит, также остался прежним — в среднем 6,8 года. Это ещё раз подтверждает, что покупка премиальных автомобилей для большинства становится долгосрочным финансовым обязательством.