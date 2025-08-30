Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:21

Щи не любят спешки: главная ошибка, из-за которой блюдо теряет вкус

Щи из квашеной капусты: рецепт на 5 литров, как готовили в деревнях России

Щи в русской культуре всегда занимали особое место. Это не просто горячее блюдо для согрева в холодную погоду, а символ традиций, проверенных временем. Их готовили в избе, брали с собой в дорогу, подавали на праздничный стол и ели в будни. Простота состава и удивительная глубина вкуса сделали щи настоящей "визитной карточкой" русской кухни.

Основные ингредиенты: на чём держится вкус

Классический набор продуктов для щей прост, но каждая составляющая играет свою роль.

  • Мясо — чаще всего говядина на кости, но допустимы и свинина, птица, баранина. Кости и жир придают бульону "тело" и насыщенность.
  • Вода — обязательно холодная, чтобы мясо постепенно отдавало вкус и аромат.
  • Капуста — главный герой. Из свежей капусты щи получаются лёгкими и мягкими, из квашеной — густыми, терпкими и с яркой кислинкой.

Пассеровка: душа щей

Для аромата используется традиционная "зажарка": лук, морковь, корень петрушки или сельдерей. Их обжаривают до золотистого цвета, добавляют томатную пасту или свежие помидоры. Именно эта часть формирует глубину вкуса.

В старину вместо томата могли использовать мочёные яблоки или ягоды вроде клюквы и брусники — так добивались лёгкой кислинки.

Специи и ароматные штрихи

В щах всегда присутствуют лавровый лист и чёрный перец горошком, но в умеренных количествах. В финале добавляют чеснок и свежую зелень — укроп, петрушку, иногда зелёный лук. Эти простые штрихи делают вкус ярким и завершённым.

Как приготовить щи из квашеной капусты

Для кастрюли объёмом 4-5 литров понадобятся:

  • говядина на кости — 800 г-1 кг;
  • квашеная капуста — около 600 г;
  • картофель — 3-4 шт.;
  • лук — 2 головки;
  • морковь — 1 крупная;
  • корень петрушки или сельдерея;
  • томатная паста — 2 ст. ложки;
  • чеснок — 3-4 зубчика;
  • лавровый лист, перец горошком, сахар и соль;
  • зелень для подачи.

Этапы приготовления

  1. Бульон. Мясо промыть, залить холодной водой, довести до кипения, снять пену и варить на медленном огне 2 часа. Готовое мясо нарезать и вернуть в кастрюлю.

  2. Капуста. При сильной кислоте слегка промыть, затем потушить 20-30 минут с бульоном.

  3. Овощи. Картофель нарезать крупными кубиками, добавить в бульон, через 15 минут положить капусту.

  4. Зажарка. Обжарить лук, морковь и корень петрушки, добавить томатную пасту, потушить и вылить в кастрюлю.

  5. Финал. Положить специи, немного сахара для баланса, в конце — чеснок и зелень. Суп должен настояться не менее получаса, чтобы вкус раскрылся.

Главный приём — выдержка. Щи никогда не едят сразу после варки. Им дают настояться и "созреть", тогда вкус становится гармоничным, а аромат — глубоким.

