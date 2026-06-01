Женщина заполняет договор
Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:56

Компании сокращают менеджеров пачками: причина оказалась не только в экономии

Российский бизнес пересматривает штатную структуру, избавляясь от избыточного управленческого звена для повышения финансовой устойчивости, заявил независимый HR-эксперт, кандидат экономических наук Александр Сивогривов. В беседе с NewsInfo он пояснил, почему менеджеры среднего звена стали первыми кандидатами на сокращение.

Ранее сообщалось о заметном тренде на оптимизацию расходов через сокращение офисного персонала. При этом в банковском секторе и страховании работодатели фиксируют массовые увольнения в рамках общих антикризисных мер.

Эксперт отметил, что бизнес стремится избавиться от сотрудников, которые не участвуют в создании конечного продукта напрямую. В то же время аналитики подчеркивают, что активность соискателей на российском рынке труда в текущем году выросла, что создает для компаний возможности для выбора более подходящих специалистов.

Сивогривов отмечает, что количество руководителей часто растет непропорционально быстро по сравнению с числом тех, кто приносит компании доход. В периоды, когда рынок сжимается, такая диспропорция становится критической, и предприятия начинают искать способы для сокращения издержек.

"В целом абсолютно нормальная история, когда компания освобождается от сотрудников, которые непосредственно не влияют на заработок, на зарабатывание продукта", — отметил эксперт.

По словам специалиста, еще одним важным фактором стало развитие инструментов автоматизации. Современные сервисы для постановки задач и контроля позволяют руководству более эффективно управлять командой без участия промежуточного звена. При этом эксперты напоминают, как важно грамотно подходить к развитию навыков и поиску новых путей, чтобы не ошибиться с выбором карьерного трека в условиях трансформации рынка.

"Сейчас очень активно развиты IT-технологии в управлении. Многие моменты позволяют руководителям, минуя сотрудников среднего звена, более эффективно управлять процессами. Способы коммуникации стали гораздо проще", — пояснил Сивогоривов.

Специалист также указал на проблему недостаточной управленческой подготовки многих менеджеров среднего звена. Отсутствие системного обучения приводит к искажению коммуникаций внутри компаний, что вынуждает собственников принимать жесткие кадровые решения.

В ряде случаев, даже при наличии опытных специалистов, бизнес сталкивается с тем, что кадровый резерв перестает соответствовать реальным задачам фирмы. Кроме того, на фоне этого процесса многие профессионалы ищут способы повышения своей ценности, уделяя внимание переобучению и освоению востребованных компетенций.

Проверено экспертом: Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов, Управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

