Попадаешь в "Бригаду": почему Брайтон-Бич кажется декорацией к сериалу

Российская блогер и путешественница Елена Лисейкина поделилась впечатлениями о жизни в знаменитом русском квартале Нью-Йорка. В своём блоге "Путешествия с фотокамерой" на платформе "Дзен" она рассказала, как Брайтон-Бич до сих пор сохраняет атмосферу советской и постсоветской эмиграции.

"Попадаешь в "Бригаду""

Лисейкина пишет, что в этот район начали массово переселяться выходцы из СССР ещё в 1970-е годы. Атмосфера узнаётся сразу:

в метро чувствуется запах жареного лука;

на улицах — вывески "Кафе Волна" и "Ремонт обуви у Вити";

прохожие — с клетчатыми сумками, в спортивных костюмах или пожилые женщины с тележками;

над головами грохочет поезд, а под ногами асфальт, видавший десятилетия.

Русская Америка в деталях

По словам путешественницы, в районе проживает около 60 тысяч русскоговорящих.

Здесь можно:

в мясной лавке услышать лекцию о разнице между докторской и любительской колбасой;

купить селёдку под шубой;

найти гречку по 3 доллара (около 240 рублей) за пачку.

"Русский Бродвей"

Отдельно Лисейкина отметила улицу Brighton Beach Avenue, которую местные называют "русской версией Бродвея". В здешнем театре можно увидеть постановки классических пьес, например "Женитьбу Бальзаминова", а билеты раскупают "как горячие пирожки".

Квартал как одна большая кухня

Путешественница подытожила свои впечатления:

"Весь район напоминает продолжение одной большой кухни с разговорами, спорами и чайником на плите".

Для неё Брайтон-Бич стал примером того, как эмигранты сохраняют родную культуру и привычки даже вдали от дома.