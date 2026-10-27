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Приготовление каши
Приготовление каши
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 18:14

Русский завтрак может обернуться сахарными качелями: секрет кроется в способе приготовления

Основой традиционного русского завтрака являются блюда из злаков, которые на протяжении веков занимали центральное место в рационе жителей страны, рассказала диетолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль. В комментарии изданию NewsInfo эксперт пояснила, что исторически на Руси использовался широкий ассортимент круп, многие из которых сегодня незаслуженно забыты.

Ранее сообщалось, что на сайте Минпромторга была опубликована инициатива по внедрению в меню российских гостиниц и ресторанов специальной категории "русский завтрак". Авторы проекта предложили включать в этот перечень не только каши и блины, но и сырники, творог, морсы, а также традиционную выпечку — калачи и баранки.

Стоит отметить, что забытые продукты прошлых лет сегодня постепенно возвращаются в повседневный обиход благодаря интересу к национальной кухне.

По словам диетолога, главными составляющими утреннего меню остаются овсяная, пшенная и гречневая каши. Специалист подчеркнула, что богатая номенклатура злаков позволяет создавать питательные и полноценные блюда, обеспечивающие долгое чувство сытости.

Диетолог напомнила, что русская земля всегда была благодатной для выращивания зерновых культур, что определило характер национальной кухни. При этом история гречки и других культур наглядно демонстрирует, как менялись пищевые привычки в разных странах мира.

"На Руси готовили огромное количество различных рецептов. Много блюд национальной кухни основано на злаках. Выпечка, каши", — отметила Дюваль.

Особое внимание эксперт уделила пользе и способам приготовления традиционных блюд. Дюваль пояснила, что ценность каши напрямую зависит от степени обработки зерна. Для сохранения клетчатки и отрубей, необходимых для работы кишечника и стабилизации сахара в крови, следует выбирать крупы, требующие длительной варки. Для тех, кто ищет новые вкусы, отличным вариантом могут стать овсяные блины, которые гармонично вписываются в концепцию полезного завтрака.

"Чем дольше мы готовим крупу, тем полезнее она для нашего организма за счет сохранения оболочки. Мы имеем возможность получать клетчатку и получать отруби, которые необходимы для того, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови", — пояснила специалист.

Диетолог также предостерегла от использования круп быстрого приготовления, которые могут спровоцировать резкий скачок глюкозы. В качестве альтернативы рафинированному сахару она предложила использовать исконно русский подсластитель — сироп топинамбура, а также добавлять в каши ягоды, зелень или овощи.

Правильно составленный баланс продуктов помогает избежать "глюкозных ловушек" в начале дня. Также современные повара отмечают, что ферментация овсянки позволяет значительно повысить биодоступность питательных веществ в утреннем блюде.

Проверено экспертом: повар Ирина Корнилова, повар Артем Соколов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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