Дьяченко обогнал Бекмамбетова: российский прокат нашёл себе нового короля

За последние два десятилетия российское кино пережило немало трансформаций. Одни проекты становились культовыми, другие — быстро забывались, но именно успех в прокате позволяет объективно оценить востребованность режиссёра. Исследование "Т-Ж" показало: лидер по суммарным сборам фильмов в современной России — Дмитрий Дьяченко, создатель "Чебурашки" и франшизы "Последний богатырь".

Кто возглавил рейтинг

С 2008 года Дьяченко снял 14 картин, среди которых "О чем говорят мужчины", "День радио", "Кухня в Париже". Однако именно "Чебурашка" стал настоящим феноменом: только он собрал 8,55 млрд рублей (с учётом инфляции в ценах 2025 года). Общая сумма его фильмов достигла 26,2 млрд рублей — рекордный результат для отечественного кинематографа.

На втором месте оказался Тимур Бекмамбетов с показателем 17,2 млрд рублей. Его фильмография включает "Дозоры", "Особо опасен", "Бен-Гур" и "Девятаев".

Третью позицию занимает Клим Шипенко. Его работы "Салют-7", "Вызов", "Текст" и "Холоп" принесли ему 14,1 млрд рублей.

Четвёртым стал Дмитрий Киселев, собравший 13,8 млрд рублей, причём почти три четверти прибыли пришлись на серию "Ёлки".

Замыкает пятёрку Федор Бондарчук с 13 млрд рублей, где главные достижения — "9 рота", "Сталинград" и "Обитаемый остров".

Сравнение лидеров

Режиссёр Сборы (млрд руб.) Самые прибыльные фильмы Дмитрий Дьяченко 26,2 "Чебурашка", "Последний богатырь" Тимур Бекмамбетов 17,2 "Дозоры", "Особо опасен" Клим Шипенко 14,1 "Холоп", "Вызов" Дмитрий Киселев 13,8 "Ёлки" Федор Бондарчук 13,0 "9 рота", "Сталинград"

3 интересных факта