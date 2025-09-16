Дьяченко обогнал Бекмамбетова: российский прокат нашёл себе нового короля
За последние два десятилетия российское кино пережило немало трансформаций. Одни проекты становились культовыми, другие — быстро забывались, но именно успех в прокате позволяет объективно оценить востребованность режиссёра. Исследование "Т-Ж" показало: лидер по суммарным сборам фильмов в современной России — Дмитрий Дьяченко, создатель "Чебурашки" и франшизы "Последний богатырь".
Кто возглавил рейтинг
С 2008 года Дьяченко снял 14 картин, среди которых "О чем говорят мужчины", "День радио", "Кухня в Париже". Однако именно "Чебурашка" стал настоящим феноменом: только он собрал 8,55 млрд рублей (с учётом инфляции в ценах 2025 года). Общая сумма его фильмов достигла 26,2 млрд рублей — рекордный результат для отечественного кинематографа.
На втором месте оказался Тимур Бекмамбетов с показателем 17,2 млрд рублей. Его фильмография включает "Дозоры", "Особо опасен", "Бен-Гур" и "Девятаев".
Третью позицию занимает Клим Шипенко. Его работы "Салют-7", "Вызов", "Текст" и "Холоп" принесли ему 14,1 млрд рублей.
Четвёртым стал Дмитрий Киселев, собравший 13,8 млрд рублей, причём почти три четверти прибыли пришлись на серию "Ёлки".
Замыкает пятёрку Федор Бондарчук с 13 млрд рублей, где главные достижения — "9 рота", "Сталинград" и "Обитаемый остров".
Сравнение лидеров
|Режиссёр
|Сборы (млрд руб.)
|Самые прибыльные фильмы
|Дмитрий Дьяченко
|26,2
|"Чебурашка", "Последний богатырь"
|Тимур Бекмамбетов
|17,2
|"Дозоры", "Особо опасен"
|Клим Шипенко
|14,1
|"Холоп", "Вызов"
|Дмитрий Киселев
|13,8
|"Ёлки"
|Федор Бондарчук
|13,0
|"9 рота", "Сталинград"
3 интересных факта
-
"Чебурашка" обогнал по сборам даже культовый "Аватар: Путь воды" в российских кинотеатрах.
-
Клим Шипенко снял "Вызов" частично на борту МКС — это мировой рекорд.
-
"Бен-Гур" Бекмамбетова стал одной из самых дорогих голливудских постановок, снятых российским режиссёром.
