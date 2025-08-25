Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Зал в кинотеатре
Зал в кинотеатре
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:44

Российская комедия обошла Голливуд в прокате — зрители не верят своим глазам

Российская комедия "Дети-шпионы" возглавила кинопрокат в России и СНГ

Можно ли представить, что именно отечественная комедия обыграет в прокате громкие зарубежные премьеры? Минувшие выходные показали — да, и довольно уверенно.

Российская комедия на вершине

Фильм "Дети-шпионы" неожиданно вырвался в лидеры кинопроката России и стран СНГ, собрав 26,4 млн рублей. История о необычной семье спецагентов с Дмитрием Нагиевым, Людмилой Артемьевой и Софьей Каштановой пришлась зрителям по душе и обеспечила картине первое место в рейтинге. По данным портала kinobusiness. com, именно этот проект стал главным событием уикенда.

Конкуренция с Голливудом

Вторую строчку занял американский триллер "Диспетчер", заработавший 23,3 млн рублей. Сюжет строится вокруг брокера, втянутого в коррупционные схемы. Его жизнь резко меняется, когда он получает нового клиента. Подобные истории о закулисных играх большого бизнеса традиционно находят отклик у зрителей, но в этот раз уступили отечественной премьере.

Третье место — для семейного кино

Замкнула тройку лидеров российская комедия "На деревню к дедушке" (18,5 млн рублей). В центре истории — мальчик, отправившийся к родственнику в деревню, но при этом мечтающий попасть на престижный IT-конкурс. Картина с Юрием Стояновым в главной роли сочетает семейную теплоту и актуальную тему цифрового будущего.

