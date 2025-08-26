Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Русский чёрный терьер
Русский чёрный терьер
© commons.wikimedia.org by Pleple2000 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 12:38

Русский чёрный терьер: идеальный защитник с добрым сердцем — как такое возможно

Как ухаживать за русским чёрным терьером: советы владельцам

Знаете ли вы, что одна из самых универсальных и выносливых собак в мире была создана в СССР по правительственному заказу? Речь идёт о русском чёрном терьере — легендарной породе, сочетающей силу, ум и преданность.

Внешность и характер

Русский чёрный терьер — это крупная, мощная собака с выразительной внешностью. Её рост может достигать 72 см, а вес — 50 кг. Шерсть преимущественно чёрного цвета, глаза тёмные, почти угольные. Несмотря на серьёзный вид, эти собаки игривы, активны и очень доброжелательны к своим.

Представители этой породы отличаются образцовыми характеристиками: крепко сложены, выносливы, активны, игривы и доброжелательны. Их часто называют РЧТ (сокращённо от русского чёрного терьера), чернышами или даже "собакой Сталина".

История выведения

Эта порода — не результат случайной селекции. Русский чёрный терьер был целенаправленно выведен советскими специалистами для службы в суровых климатических условиях. Для создания идеальной служебной собаки скрещивались ньюфаундленды, ротвейлеры, немецкие доги и восточно-европейские овчарки.

Говорят, что в жилах РЧТ течет кровь не менее 17 пород! Уже в 1950-х годах порода стала известна среди собаководов СССР, а к 1970-м покорила Европу и произвела фурор в США. Официальное признание Международной кинологической ассоциации пришло в 1983 году.

Особенности поведения и содержания

Характер у русского чёрного терьера непростой — этим собакам требуется воспитание и дрессировка. Но если подойти к этому вопросу ответственно, вы получите не просто телохранителя, а верного и надёжного друга, который отлично уживается с детьми и другими животными.

Русский чёрный терьер — это прекрасный сторож, к незнакомцам они относятся очень недоверчиво. Но никогда не станут нападать без повода.
Благодаря густой шерсти и плотному подшёрстку черныши легко переносят морозы и могут жить на улице даже зимой — достаточно утеплённой будки.

Название породы не совсем отражает её суть: слово "терьер" здесь скорее дань традиции. На самом деле русский чёрный терьер относится к группе пинчеров и шнауцеров.

