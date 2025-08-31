Как выбрать качественные подшипники и не переплатить: секреты успешных автовладельцев

Задумывались ли вы, когда отечественные автозаводы смогут полностью перейти на собственные комплектующие? В условиях глобальных изменений, российская промышленность находит способы адаптироваться и развиваться.

Перспективы производства

Несмотря на сложные обстоятельства, в России активно развиваются заводы, производящие критически важные автокомплектующие, такие как подшипники. Генеральный директор ЗАП №1 Сергей Ненадкевич рассказал о текущей ситуации в отрасли.

"Ситуация меняется. У нас в стране сохранились подшипниковые заводы, даже новые — небольшие — построили. Но для автомобилей пока производится примерно 25% от потребности," — отметил Ненадкевич.

Он добавил, что их завод в Дубне производит ступичные подшипники для таких моделей, как Lada и Нива 4x4.

Полный производственный цикл

Важно отметить, что ЗАП №1 не является сборочным производством.

"Мы выполняем полный цикл шлифовки всех поверхностей колец на современном оборудовании. Это самая ответственная операция," — пояснил Ненадкевич.

Он подчеркнул, что именно от качества шлифовки зависит долговечность подшипника.

Однако, несмотря на усилия, основная часть комплектующих всё еще импортируется, и здесь возникают сложности.

"В основном, конечно, Китай. Заготовительное производство в России сейчас отсутствует," — отметил Ненадкевич.

Он также добавил, что их продукция пока не поступает на конвейер АВТОВАЗа, где сейчас используются китайские подшипники, что создает дополнительные возможности для ЗАП №1.

Будущее подшипникового производства

Компания дает гарантию на 40 тысяч км пробега, но стремимся к 60-70 тысячам. Таким образом, российская промышленность постепенно находит пути для роста и улучшения качества своей продукции.