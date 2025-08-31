Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Механик
Механик
© Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:22

Как выбрать качественные подшипники и не переплатить: секреты успешных автовладельцев

Эксперты предупреждают: подшипники низкого качества могут привести к поломкам автомобиля

Задумывались ли вы, когда отечественные автозаводы смогут полностью перейти на собственные комплектующие? В условиях глобальных изменений, российская промышленность находит способы адаптироваться и развиваться.

Перспективы производства

Несмотря на сложные обстоятельства, в России активно развиваются заводы, производящие критически важные автокомплектующие, такие как подшипники. Генеральный директор ЗАП №1 Сергей Ненадкевич рассказал о текущей ситуации в отрасли.

"Ситуация меняется. У нас в стране сохранились подшипниковые заводы, даже новые — небольшие — построили. Но для автомобилей пока производится примерно 25% от потребности," — отметил Ненадкевич.

Он добавил, что их завод в Дубне производит ступичные подшипники для таких моделей, как Lada и Нива 4x4.

Полный производственный цикл

Важно отметить, что ЗАП №1 не является сборочным производством.

"Мы выполняем полный цикл шлифовки всех поверхностей колец на современном оборудовании. Это самая ответственная операция," — пояснил Ненадкевич.

Он подчеркнул, что именно от качества шлифовки зависит долговечность подшипника.

Однако, несмотря на усилия, основная часть комплектующих всё еще импортируется, и здесь возникают сложности.

"В основном, конечно, Китай. Заготовительное производство в России сейчас отсутствует," — отметил Ненадкевич.

Он также добавил, что их продукция пока не поступает на конвейер АВТОВАЗа, где сейчас используются китайские подшипники, что создает дополнительные возможности для ЗАП №1.

Будущее подшипникового производства

Компания дает гарантию на 40 тысяч км пробега, но стремимся к 60-70 тысячам. Таким образом, российская промышленность постепенно находит пути для роста и улучшения качества своей продукции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Устранение неисправностей автомобиля: советы от специалистов автоцентра сегодня в 22:35

Не платите за простейший ремонт авто: гид по операциям, которые лишь притворяются сложными

Узнайте, какие операции по обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно без лишних затрат. Советы эксперта помогут сэкономить и чувствовать себя увереннее в дороге.

Читать полностью » Средняя поездка на каршеринге в Москве достигла 63 минут и 23 км — департамент транспорта сегодня в 15:07

Личный автомобиль теряет смысл: Москва выбрала новый тренд

Москвичи стали чаще использовать каршеринг для длительных поездок. Что стоит за этой тенденцией и какие новые правила ждут водителей?

Читать полностью » Сергей Целиков: доля китайских брендов в России к осени 2025 года может вырасти до 65% сегодня в 14:57

Китай берёт под контроль российские дороги: скоро каждая вторая машина будет оттуда

Китайские бренды укрепляют позиции на российском авторынке, и их доля стремительно растет. Эксперты прогнозируют новые рекорды к концу года.

Читать полностью » Срок службы шин сокращается вдвое при неправильном хранении — советы специалистов сегодня в 13:55

Балкон, гараж или шинный отель: где резина переживёт зиму без потерь

Правильное хранение шин продлевает их жизнь. Где и как держать резину с дисками и без, чтобы она не растрескалась и не потеряла эластичность?

Читать полностью » Автоэксперты рассказали, как законно решить проблему с машиной, мешающей проезду сегодня в 13:46

Чужая машина перегородила выезд: что делать, чтобы не нарушить закон

Что делать, если вашу машину «заперли»? Всё зависит от места: на дороге поможет ГИБДД, во дворе — звонок 112 с правильной формулировкой жалобы.

Читать полностью » Замена антифриза: как слить старую жидкость и залить новую без ошибок сегодня в 12:32

Замена антифриза: кажется простым, но неправильная замена может вызвать катастрофу

Узнайте, как самостоятельно слить и заменить антифриз в автомобиле, чтобы поддерживать систему охлаждения в исправном состоянии и избежать перегрева двигателя.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, как влага в топливе изнашивает бензонасос и перекрывает подачу топлива сегодня в 10:32

Топлива полно, а машина стоит: парадокс зимнего бензобака

Зимой в бензобаке скапливается вода, которая может заморозить топливопровод. Простое средство — изопропиловый спирт: он растворит влагу и убережёт мотор.

Читать полностью » Восстановление автомобильного аккумулятора: что делать, а что нет сегодня в 11:28

Восстановление аккумулятора: что на самом деле помогает, а что — лишь временный костыль

Узнайте, как восстановить ёмкость автомобильного аккумулятора в домашних условиях. Методы реанимации, которые могут вернуть аккумулятор к жизни, а также признаки, когда лучше сразу менять батарею.

Читать полностью »

Новости
УрФО

В Свердловской области сироты получили удвоенные выплаты на ремонт жилья
Садоводство

Осенние посадки: сливы, тюльпаны и эхинацея для будущего сезона
Авто и мото

Автомеханик назвал основные ошибки водителей при эксплуатации АКПП
СКФО

В Осетии скончался народный артист России Вячеслав Вершинин
ЮФО

Эксперты по туризму: осенью снижаются цены на отдых и уменьшаются туристические потоки
Красота и здоровье

Диетолог Дейзи Скиннер: добавки нужны только при подтверждённом дефиците витаминов у детей
СЗФО

Синоптики прогнозируют летние температуры в Петербурге в начале сентября
СФО

Статистика промпроизводства СФО: только Хакасия, Омская область и Алтай демонстрируют рост
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru