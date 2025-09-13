Музыка без возраста: как бард 80-х вдохновил звезду TikTok-поколения

Музыка способна объединять поколения и стирать границы между жанрами. Пример тому — история, которую рассказал Niletto о влиянии Александра Розенбаума на его собственное творчество. Молодой артист подчеркнул, что именно знакомство с песнями барда стало толчком к тому, чтобы взять в руки гитару и искать собственный музыкальный стиль.

Влияние Розенбаума на молодое поколение

Исполнитель отметил, что уникальность Розенбаума заключается в соединении разных образов и сюжетов. Его песни наполнены историями уличных героев, романтиков и людей, которым важна любовь и преданность своим корням. Эти темы продолжают находить отклик даже у тех, кто родился спустя десятилетия после появления первых хитов барда.

"Это один из самых талантливых, уважаемых и искренних творцов. Его песни для меня уникальны тем, что в них объединяются разные образы", — сказал певец Niletto.

Такое признание подчеркивает: творчество Александра Яковлевича не устарело. Оно по-прежнему вдохновляет, открываясь новым поколениям с другой стороны.

Новый взгляд на "Вальс-бостон"

12 сентября Niletto представил собственную версию одной из самых узнаваемых песен Розенбаума — "Вальс-бостон". Артист сохранил атмосферу оригинала, но добавил свои акценты. Премьера приурочена к выходу мюзикла-откровения, посвященного барду.

Для Niletto этот проект стал особым вызовом: он стремился не просто перепеть, а переосмыслить композицию так, чтобы сохранить её душу, но при этом подарить слушателям свежий взгляд.

Атмосфера других эпох

Niletto признался, что его особенно вдохновляют гитарные партии Розенбаума. Сложные и красивые аккорды побуждают самого артиста развиваться и совершенствовать мастерство. Многие песни барда стали для него своеобразным учебником игры на гитаре.