Олег Белов Опубликована сегодня в 23:39

Россия может потерять треть своего авиапарка: небо пустеет быстрее, чем строятся новые лайнеры

Дмитрий Ядров: к началу следующего десятилетия парк гражданской авиации России может сократиться на треть

К началу следующего десятилетия российский рынок пассажирских авиаперевозок может столкнуться с серьёзным кризисом обновления флота. По оценке Росавиации, если негативные тенденции сохранятся, из эксплуатации выйдут сотни самолётов и вертолётов.
Главная причина — устаревание техники и трудности с поставками запчастей для иностранных машин.

"В рамках пессимистичного сценария возможно выбытие 339 самолётов и 200 вертолётов", — заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Уходящие в небо без замены

Сегодня в эксплуатации у 76 российских авиакомпаний насчитывается более 1100 воздушных судов. Однако часть из них простаивает на земле — около пяти десятков машин не выполняют рейсы из-за технических проблем, нехватки деталей или экономической неэффективности.
По расчётам ведомства, к 2030 году парк может сократиться почти на треть. Из них около 230 — российские самолёты, включая старые модели советской постройки. Ещё 109 — иностранные борта, обслуживать которые становится всё сложнее.

Особенно уязвимыми считаются среднемагистральные лайнеры, выполняющие большую часть внутренних рейсов. Многие из них эксплуатируются более 20 лет и требуют дорогостоящего обслуживания.

Сравнение: текущий и прогнозный парк

Категория Сейчас (2025) Прогноз 2030 Изменение
Самолёты всего 1135 796 -339
Из них российские 730 500 -230
Из них иностранные 405 296 -109
Вертолёты всего 400 200 -200

Показатели усреднены по данным Росавиации и открытых источников.

Где тонко — там рвётся: влияние на туризм и регионы

Уже через два-три года авиакомпании могут начать сокращать маршрутные сети. Особенно это затронет региональные аэропорты, где самолёты летают с минимальной загрузкой, а прибыльность рейсов невелика.
Туроператоры предупреждают: дефицит бортов приведёт к удорожанию авиапакетов и снижению числа чартерных программ. К примеру, летом 2024 года из-за нехватки судов несколько крупных компаний были вынуждены отменить рейсы на популярные курорты — от Сочи до Калининграда.

В результате пассажиры уже сейчас видят рост цен на внутренние направления. По прогнозам аналитиков, средняя стоимость авиабилета может увеличиться на 15-20% в ближайшие два года.

Программа импортозамещения: на бумаге и в цехах

Государство рассчитывает компенсировать потери за счёт отечественного авиапрома. Ключевые проекты — МС-21, Superjet New, Ил-114-300 и Ту-214. Но их серийное производство пока идёт медленнее, чем планировалось.

МС-21 должен стать главным заменителем зарубежных "узкофюзеляжных" лайнеров, но к 2027 году планируется выпустить лишь около 100 машин. Аналогичная ситуация с Superjet New — первый полностью "российский" вариант с отечественными двигателями ожидается не ранее конца 2025 года.
Сложности с поставками комплектующих и сертификацией тормозят запуск массового производства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: Ставка только на импортозамещение без внешних партнёров.
    Последствие: Задержки в выпуске новых самолётов и снижение доступности рейсов.
    Альтернатива: Создание совместных сборочных предприятий с дружественными странами (например, Иран, Китай, ОАЭ), обмен технологиями и обучение персонала.

  2. Ошибка: Недостаточное внимание к ремонту старых лайнеров.
    Последствие: Увеличение числа неисправных судов, простаивающих на земле.
    Альтернатива: Расширение сети ремонтных центров и локализация производства запчастей.

  3. Ошибка: Недофинансирование малой авиации.
    Последствие: Потеря транспортной доступности малых городов и регионов.
    Альтернатива: Поддержка лёгких самолётов "Байкал", "Ладога" и субсидии на региональные рейсы.

А что если…

Если производство МС-21 и Superjet New действительно выйдет на плановый уровень, то к 2030 году парк отечественных самолётов может не только стабилизироваться, но и вырасти.
Кроме того, активное развитие малой авиации — с использованием лёгких турбовинтовых машин — позволит вернуть воздушное сообщение между малыми городами.
Авиастроение может стать новой точкой роста — как это произошло в 1960-х, когда СССР за несколько лет создал крупнейший в мире парк гражданских лайнеров.

Плюсы и минусы грядущих перемен

Плюсы Минусы
Развитие отечественного авиапрома и технологической независимости Медленный темп серийного производства новых моделей
Создание рабочих мест в машиностроении Возможный рост цен на билеты и дефицит рейсов
Рост доли внутреннего туризма Снижение международных полётов и чартерных программ
Появление новых типов самолётов и вертолётов Неопределённость с сервисом и запчастями для старых бортов

FAQ: частые вопросы о будущем авиаперевозок

— Как изменятся внутренние авиарейсы?
Количество рейсов между крупными городами сохранится, но на региональных направлениях возможны сокращения. Всё будет зависеть от темпов обновления парка.

— Сколько стоит новый российский самолёт?
Стоимость МС-21 оценивается примерно в 4,5 млрд рублей, Superjet New — около 3 млрд. Однако цены могут меняться в зависимости от комплектации и объёмов закупок.

— Что лучше: ремонт старых лайнеров или закупка новых?
Для дальнемагистральных маршрутов выгоднее обновление парка, а вот в региональных перевозках ремонт и продление ресурса остаются экономически оправданными.

Мифы и правда

Миф: "Отечественные самолёты хуже зарубежных аналогов".
Правда: Новые модели МС-21 и Superjet New создаются по современным стандартам комфорта и безопасности, включая цифровые кабины и экономичные двигатели.

Миф: "Иностранные запчасти больше недоступны".
Правда: Россия наладила параллельный импорт и частичную локализацию производства. Хотя это не решает проблему полностью, дефицит постепенно сокращается.

Миф: "Путешествия станут недоступны большинству россиян".
Правда: Государственные программы субсидирования и льготные тарифы для дальневосточных и северных регионов сохраняются и будут расширяться.

Исторический контекст

Советская авиация уже проходила периоды дефицита и бурного роста. После войны страна за десятилетие создала парк из более чем 2000 пассажирских самолётов.
В 1990-е начался спад: многие предприятия закрылись, инженеры ушли в частный сектор. Но именно сейчас отрасль снова пытается вернуть былой масштаб — с новыми технологиями и ориентацией на внутренний рынок.

Интересные факты

  1. Самый старый пассажирский самолёт в России — Як-40, которому более 50 лет.

  2. Средний возраст парка российских авиакомпаний — 18 лет, тогда как в Европе — около 11.

  3. МС-21 стал первым лайнером, где в конструкцию крыла используется отечественный композит "Углепластик-АЭРО".

