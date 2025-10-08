Россия может потерять треть своего авиапарка: небо пустеет быстрее, чем строятся новые лайнеры
К началу следующего десятилетия российский рынок пассажирских авиаперевозок может столкнуться с серьёзным кризисом обновления флота. По оценке Росавиации, если негативные тенденции сохранятся, из эксплуатации выйдут сотни самолётов и вертолётов.
Главная причина — устаревание техники и трудности с поставками запчастей для иностранных машин.
"В рамках пессимистичного сценария возможно выбытие 339 самолётов и 200 вертолётов", — заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Уходящие в небо без замены
Сегодня в эксплуатации у 76 российских авиакомпаний насчитывается более 1100 воздушных судов. Однако часть из них простаивает на земле — около пяти десятков машин не выполняют рейсы из-за технических проблем, нехватки деталей или экономической неэффективности.
По расчётам ведомства, к 2030 году парк может сократиться почти на треть. Из них около 230 — российские самолёты, включая старые модели советской постройки. Ещё 109 — иностранные борта, обслуживать которые становится всё сложнее.
Особенно уязвимыми считаются среднемагистральные лайнеры, выполняющие большую часть внутренних рейсов. Многие из них эксплуатируются более 20 лет и требуют дорогостоящего обслуживания.
Сравнение: текущий и прогнозный парк
|Категория
|Сейчас (2025)
|Прогноз 2030
|Изменение
|Самолёты всего
|1135
|796
|-339
|Из них российские
|730
|500
|-230
|Из них иностранные
|405
|296
|-109
|Вертолёты всего
|400
|200
|-200
Показатели усреднены по данным Росавиации и открытых источников.
Где тонко — там рвётся: влияние на туризм и регионы
Уже через два-три года авиакомпании могут начать сокращать маршрутные сети. Особенно это затронет региональные аэропорты, где самолёты летают с минимальной загрузкой, а прибыльность рейсов невелика.
Туроператоры предупреждают: дефицит бортов приведёт к удорожанию авиапакетов и снижению числа чартерных программ. К примеру, летом 2024 года из-за нехватки судов несколько крупных компаний были вынуждены отменить рейсы на популярные курорты — от Сочи до Калининграда.
В результате пассажиры уже сейчас видят рост цен на внутренние направления. По прогнозам аналитиков, средняя стоимость авиабилета может увеличиться на 15-20% в ближайшие два года.
Программа импортозамещения: на бумаге и в цехах
Государство рассчитывает компенсировать потери за счёт отечественного авиапрома. Ключевые проекты — МС-21, Superjet New, Ил-114-300 и Ту-214. Но их серийное производство пока идёт медленнее, чем планировалось.
МС-21 должен стать главным заменителем зарубежных "узкофюзеляжных" лайнеров, но к 2027 году планируется выпустить лишь около 100 машин. Аналогичная ситуация с Superjet New — первый полностью "российский" вариант с отечественными двигателями ожидается не ранее конца 2025 года.
Сложности с поставками комплектующих и сертификацией тормозят запуск массового производства.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Ставка только на импортозамещение без внешних партнёров.
Последствие: Задержки в выпуске новых самолётов и снижение доступности рейсов.
Альтернатива: Создание совместных сборочных предприятий с дружественными странами (например, Иран, Китай, ОАЭ), обмен технологиями и обучение персонала.
-
Ошибка: Недостаточное внимание к ремонту старых лайнеров.
Последствие: Увеличение числа неисправных судов, простаивающих на земле.
Альтернатива: Расширение сети ремонтных центров и локализация производства запчастей.
-
Ошибка: Недофинансирование малой авиации.
Последствие: Потеря транспортной доступности малых городов и регионов.
Альтернатива: Поддержка лёгких самолётов "Байкал", "Ладога" и субсидии на региональные рейсы.
А что если…
Если производство МС-21 и Superjet New действительно выйдет на плановый уровень, то к 2030 году парк отечественных самолётов может не только стабилизироваться, но и вырасти.
Кроме того, активное развитие малой авиации — с использованием лёгких турбовинтовых машин — позволит вернуть воздушное сообщение между малыми городами.
Авиастроение может стать новой точкой роста — как это произошло в 1960-х, когда СССР за несколько лет создал крупнейший в мире парк гражданских лайнеров.
Плюсы и минусы грядущих перемен
|Плюсы
|Минусы
|Развитие отечественного авиапрома и технологической независимости
|Медленный темп серийного производства новых моделей
|Создание рабочих мест в машиностроении
|Возможный рост цен на билеты и дефицит рейсов
|Рост доли внутреннего туризма
|Снижение международных полётов и чартерных программ
|Появление новых типов самолётов и вертолётов
|Неопределённость с сервисом и запчастями для старых бортов
FAQ: частые вопросы о будущем авиаперевозок
— Как изменятся внутренние авиарейсы?
Количество рейсов между крупными городами сохранится, но на региональных направлениях возможны сокращения. Всё будет зависеть от темпов обновления парка.
— Сколько стоит новый российский самолёт?
Стоимость МС-21 оценивается примерно в 4,5 млрд рублей, Superjet New — около 3 млрд. Однако цены могут меняться в зависимости от комплектации и объёмов закупок.
— Что лучше: ремонт старых лайнеров или закупка новых?
Для дальнемагистральных маршрутов выгоднее обновление парка, а вот в региональных перевозках ремонт и продление ресурса остаются экономически оправданными.
Мифы и правда
Миф: "Отечественные самолёты хуже зарубежных аналогов".
Правда: Новые модели МС-21 и Superjet New создаются по современным стандартам комфорта и безопасности, включая цифровые кабины и экономичные двигатели.
Миф: "Иностранные запчасти больше недоступны".
Правда: Россия наладила параллельный импорт и частичную локализацию производства. Хотя это не решает проблему полностью, дефицит постепенно сокращается.
Миф: "Путешествия станут недоступны большинству россиян".
Правда: Государственные программы субсидирования и льготные тарифы для дальневосточных и северных регионов сохраняются и будут расширяться.
Исторический контекст
Советская авиация уже проходила периоды дефицита и бурного роста. После войны страна за десятилетие создала парк из более чем 2000 пассажирских самолётов.
В 1990-е начался спад: многие предприятия закрылись, инженеры ушли в частный сектор. Но именно сейчас отрасль снова пытается вернуть былой масштаб — с новыми технологиями и ориентацией на внутренний рынок.
Интересные факты
-
Самый старый пассажирский самолёт в России — Як-40, которому более 50 лет.
-
Средний возраст парка российских авиакомпаний — 18 лет, тогда как в Европе — около 11.
-
МС-21 стал первым лайнером, где в конструкцию крыла используется отечественный композит "Углепластик-АЭРО".
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru