Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намеренно затягивает отстранение россиян, чтобы нанести долгосрочный урон этому виду спорта в стране, подчеркнула первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Комментарий по поводу обращения атлетов в международные инстанции политик дала изданию NewsInfo.

Ранее сообщалось, что группа российских легкоатлетов направила официальные письма в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и World Athletics с требованием прекратить дискриминацию по национальному признаку. Об инициативе рассказала прыгунья с шестом Полина Кнороз, подчеркнув, что спортсмены настаивают на праве соревноваться на равных условиях с представителями других стран.

Журова отметила, что позиция руководства мировой легкой атлетики остается самой жесткой на фоне других спортивных структур. По ее мнению, атака на этот сектор началась еще в 2014 году, так как дисциплина является медалеемкой и напрямую влияет на позиции национальных команд в общем зачете.

"Чтобы головы мы не подняли многие-многие годы, чтобы дети перестали заниматься, чтобы легкая атлетика из нашей жизни ушла как вид спорта, который приносит медали", — говорит олимпийская чемпионка.

Длительная изоляция, по замыслу оппонентов, должна привести к упадку интереса к спорту у подрастающего поколения. При этом в других дисциплинах ситуация постепенно меняется, и многие российские спортсмены уже получают допуск к крупным стартам.

Депутат добавила, что ситуация осложняется личной позицией главы World Athletics Себастьяна Коэ. Несмотря на то что в прошлом британец сам сталкивался с политическим давлением, когда ехал на Игры в Москву, сейчас он игнорирует рекомендации МОК о возвращении атлетов.

Шансы на пересмотр решения через административные каналы минимальны, так как федерация обладает высокой степенью автономии. Однако спортивное сообщество продолжает надеяться на смягчение ограничений, учитывая, что в некоторых видах возвращение в международные турниры обсуждается на уровне официальных консультаций.

"Олимпийский комитет свои рекомендации Международной федерации дал. Они говорят: "Мы не должны". Самое удивительное, что на них нельзя воздействовать. Только через Арбитражный суд. Мне кажется, мы там все прошли. Они объяснять ничего толком не будут", — констатировала эксперт.

Журова подчеркнула, что, несмотря на давление, легкая атлетика остается ключевым олимпийским видом, который нельзя оставлять без поддержки. Даже в условиях санкций важно сохранять внутреннюю систему подготовки, чтобы избежать кадрового провала в будущем.

В игровых видах спорта наблюдается схожая неопределенность, хотя поддержка России со стороны ряда зарубежных коллег периодически озвучивается в СМИ. Пока функционеры ведут споры, атлеты вынуждены ориентироваться на текущие показатели, такие как позиции в глобальных рейтингах, которые продолжают обновляться даже в период ограничений.

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