Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Легкая атлетика
Легкая атлетика
© freepik.com by Designed by Freepik is licensed under public domain
Главная / Спорт и фитнес
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:10

Российские легкоатлеты ждут возвращения на мировую арену: почему запрет может затянуться

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) намеренно затягивает отстранение россиян, чтобы нанести долгосрочный урон этому виду спорта в стране, подчеркнула первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова. Комментарий по поводу обращения атлетов в международные инстанции политик дала изданию NewsInfo.

Ранее сообщалось, что группа российских легкоатлетов направила официальные письма в ООН, Международный олимпийский комитет (МОК) и World Athletics с требованием прекратить дискриминацию по национальному признаку. Об инициативе рассказала прыгунья с шестом Полина Кнороз, подчеркнув, что спортсмены настаивают на праве соревноваться на равных условиях с представителями других стран.

Журова отметила, что позиция руководства мировой легкой атлетики остается самой жесткой на фоне других спортивных структур. По ее мнению, атака на этот сектор началась еще в 2014 году, так как дисциплина является медалеемкой и напрямую влияет на позиции национальных команд в общем зачете.

"Чтобы головы мы не подняли многие-многие годы, чтобы дети перестали заниматься, чтобы легкая атлетика из нашей жизни ушла как вид спорта, который приносит медали", — говорит олимпийская чемпионка.

Длительная изоляция, по замыслу оппонентов, должна привести к упадку интереса к спорту у подрастающего поколения. При этом в других дисциплинах ситуация постепенно меняется, и многие российские спортсмены уже получают допуск к крупным стартам.

Депутат добавила, что ситуация осложняется личной позицией главы World Athletics Себастьяна Коэ. Несмотря на то что в прошлом британец сам сталкивался с политическим давлением, когда ехал на Игры в Москву, сейчас он игнорирует рекомендации МОК о возвращении атлетов.

Шансы на пересмотр решения через административные каналы минимальны, так как федерация обладает высокой степенью автономии. Однако спортивное сообщество продолжает надеяться на смягчение ограничений, учитывая, что в некоторых видах возвращение в международные турниры обсуждается на уровне официальных консультаций.

"Олимпийский комитет свои рекомендации Международной федерации дал. Они говорят: "Мы не должны". Самое удивительное, что на них нельзя воздействовать. Только через Арбитражный суд. Мне кажется, мы там все прошли. Они объяснять ничего толком не будут", — констатировала эксперт.

Журова подчеркнула, что, несмотря на давление, легкая атлетика остается ключевым олимпийским видом, который нельзя оставлять без поддержки. Даже в условиях санкций важно сохранять внутреннюю систему подготовки, чтобы избежать кадрового провала в будущем.

В игровых видах спорта наблюдается схожая неопределенность, хотя поддержка России со стороны ряда зарубежных коллег периодически озвучивается в СМИ. Пока функционеры ведут споры, атлеты вынуждены ориентироваться на текущие показатели, такие как позиции в глобальных рейтингах, которые продолжают обновляться даже в период ограничений.

Проверено экспертом: фитнес-тренер Илья Мельников

Читайте также

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неудачный выбор снаряжения для летнего сезона: почему покупка сапборда без учета условий стала ошибкой 12.07.2026 в 14:47

Многие покупают первый попавшийся сапборд, а на воде сталкиваются с неустойчивостью и дискомфортом, не подозревая, что причина скрыта в простых расчетах.

Читать полностью » Регулярность тренировок и терпение в йоге: как не сжечь мотивацию на начальном этапе 12.07.2026 в 9:51

Многие новички в йоге совершают одни и те же просчеты в начале пути, из-за чего прогресс останавливается, а интерес к занятиям исчезает через пару дней.

Читать полностью » Тренировки идут впустую: организм подает сигнал, который многие пропускают 10.07.2026 в 14:14

Фитнес-тренер Евгений Мосалев объяснил NewsInfo, почему отсутствует прогресс в занятиях спортом.

Читать полностью » Тренировка при плюс 30 требует другого правила: вот каким должен быть пульс 06.07.2026 в 12:30

Фитнес-тренер Сергей Литовченко объяснил NewsInfo, почему в жару даже привычные нагрузки могут спровоцировать неожиданные последствия для здоровья.

Читать полностью » Хватит 27.06.2026 в 19:42

Погоня за количеством посещений спортзала часто идет вразрез с физиологией, превращая активные действия в бессмысленную трату сил и накопленную усталость.

Читать полностью » Хватит прятать руки в длинные рукава: самый простой и эффективный способ вернуть тонус без походов в зал 27.06.2026 в 18:38

Обвисшая кожа и потеря тонуса рук объясняются не столько возрастом, сколько отсутствием правильной нагрузки, которую можно легко исправить за 15 минут.

Читать полностью » Хватит убивать колени бесполезными весами: этот забытый приём подарит вам эстетичные квадрицепсы 27.06.2026 в 17:34

Многие атлеты годами выполняют одни и те же упражнения, не замечая отсутствия прогресса в проработке бедер, пока не решаются сменить привычную механику.

Читать полностью » Всего одно движение на коврике: как за 7 дней заставить мышцы кора и боков мощно включиться в работу 14.06.2026 в 8:31

Попытка добиться идеального пресса с помощью одного популярного упражнения привела к неожиданным изменениям в теле и вскрыла нюансы, о которых молчат новички.

Читать полностью »

Новости
Россия
Жильё с видом на воду всё ближе: Самара и Волгоград оказались впереди Москвы
СФО
Газ пришел туда, где его долго ждали: в Сибири подключили почти 40 тысяч домов
Садоводство
Капуста превращается в решето: какие вредители атакуют грядки и как их остановить
Красота и здоровье
Хотели чистую кожу, а получили заметные поры: 6 ошибок в ежедневном уходе
Еда
Выглядит на 800 рублей, стоит 20: что приготовить из обычной свёклы
Садоводство
Пять минут у огорода — и корм готов: что собрать курам осенью бесплатно
Недвижимость
Меньше зарплата, зато своя квартира: на какие уступки готовы россияне ради ипотеки
Авто и мото
Кажется, экономим, а делаем наоборот: 5 привычек, из-за которых машина тратит больше топлива
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet