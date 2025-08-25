Boeing больше не догоняем: как СССР подсказал России путь в авиации

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что Россия выходит на финишную прямую в производстве новых пассажирских самолетов — SJ 100, Ил-114-300 и МС-21.

По его словам:

сертификационные испытания SJ 100 и Ил-114-300 должны завершиться уже в этом году;

испытания МС-21 продлятся до следующего года;

первые поставки отечественных лайнеров авиакомпаниям планируются на 2026 год.

"Запад таким темпам не соответствует"

Чемезов отметил, что подобные сроки уникальны в мировой практике. В среднем разработка и запуск в серийное производство пассажирского самолета занимает 10-15 лет, а Россия справляется быстрее, несмотря на санкции и изоляцию.

"Ни одна западная авиастроительная корпорация не способна повторить такие темпы. Boeing, например, фатально зависит от глобальных поставщиков: в создании её самолетов участвуют девять ключевых подрядчиков и десятки стран", — подчеркнул глава Ростеха.

Возвращение к советской традиции

Особый акцент сделан на том, что Россия фактически возвращается к полному циклу производства, когда и самолеты, и комплектующие создаются внутри страны.

"Ни одна страна в мире не создавала сразу всю линейку пассажирских самолетов в такие сроки и в одиночку", — заявил Чемезов, отвечая скептикам.

Он напомнил, что в СССР уже существовала практика самостоятельного производства авиационных комплектующих, и сегодня эта модель вновь становится актуальной.

В начале августа премьер-министр Михаил Мишустин, встречаясь с главой Ростеха, также провел параллель с советским авиастроением.