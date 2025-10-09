Старики Boeing уходят, а новички МС-21 ещё не готовы: тревожный прогноз для авиапарка

Российская авиация готовится к непростому десятилетию. По данным Федерального агентства воздушного транспорта, к 2030 году отечественные авиакомпании могут потерять сотни единиц техники. Если пессимистичный сценарий подтвердится, под сокращение попадут не только иностранные, но и часть российских самолётов и вертолётов.

Пессимистичный прогноз: минус 339 самолётов

Глава Росавиации Дмитрий Ядров, выступая на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, сообщил, что в ближайшие пять лет парк гражданской авиации может уменьшиться на 339 самолётов и 200 вертолётов.

"Речь идёт о возможном выбытии воздушных судов при сохранении текущих условий эксплуатации и доступности комплектующих", — отметил глава ведомства.

В пояснениях Федерального агентства уточняется, что из этого числа 230 самолётов — отечественного производства, включая технику, находящуюся в эксплуатации до 60 лет, и 109 — иностранные лайнеры, оставшиеся в составе флота после ограничений поставок.

Что касается вертолётного сегмента, то 190 машин российской сборки и 10 зарубежных к концу десятилетия могут покинуть парк.

Текущая ситуация: меньше, чем кажется

По данным Росавиации, сегодня 76 авиакомпаний России обеспечивают 99% всех пассажирских перевозок. Их совокупный парк насчитывает 1135 воздушных судов, но активно используются лишь 1088 единиц - ещё 47 самолётов находятся в нерабочем состоянии или ожидают списания.

Причины понятны: дефицит запчастей, удорожание обслуживания, сложности с сертификацией и ремонтом иностранных двигателей.

Почему это происходит

1. Зависимость от иностранных компонентов

До 2022 года большая часть авиапарка России состояла из "Боингов" и "Эйрбасов". После введения санкций и прекращения официальных поставок запасных частей эксплуатация таких машин стала проблемой.

2. Медленный темп импортозамещения

Производство отечественных моделей — SSJ-New, МС-21, Ил-114-300, Ту-214 - развивается, но их выпуск пока не компенсирует естественное выбытие техники.

3. Износ воздушных судов

Средний возраст российских самолётов — более 20 лет. Даже при регулярном ремонте многие борта приближаются к предельному ресурсу.

Сравнение: ситуация в России и за рубежом

Показатель Россия США Китай Средний возраст флота 20+ лет 12 лет 10 лет Доля иностранных самолётов ~60% менее 5% около 40% Производство собственных лайнеров ограничено (МС-21, SSJ-New) массовое (Boeing) ускоренное (COMAC) Основные риски запчасти, сертификация экология, пилотская нехватка внутренний спрос

Как авиакомпании адаптируются

Авиаперевозчики предпринимают сразу несколько шагов, чтобы избежать масштабного сокращения флота:

Каннибализация парка - снятие деталей с неиспользуемых самолётов для поддержания в рабочем состоянии других. Ремонт по продлённым нормативам - при контроле ресурса некоторые узлы допускается использовать дольше. Переход на российские модели - заказы на МС-21, Ту-214 и Ил-114-300 увеличены, но серийное производство идёт постепенно. Лизинг и возврат старых бортов - возвращение ранее выведенных самолётов в эксплуатацию после техобслуживания.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: задержка с серийным выпуском новых лайнеров.

Последствие: нехватка самолётов к 2030 году.

Альтернатива: ускорение сертификации и локализации производства компонентов.

Ошибка: ставка только на ремонт иностранных машин.

Последствие: зависимость от серых схем поставок.

Альтернатива: постепенная замена на отечественные модели.

Ошибка: недооценка вертолётного сегмента.

Последствие: сокращение региональных перевозок.

Альтернатива: развитие линейки "Ансат" и Ка-62.

Возможные сценарии

Оптимистичный

При успешном запуске серийного производства МС-21 и SSJ-New ежегодно будет поступать по 60-80 новых лайнеров. Тогда выбытие удастся компенсировать, а парк останется на уровне 1100-1150 единиц.

Реалистичный

Рост производства идёт умеренно, импортные самолёты постепенно списываются. Потери составят около 200 единиц.

Пессимистичный

Если темпы локализации сохранятся, а поставки комплектующих не восстановятся, парк сократится на треть — как и предупреждает Росавиация.

Плюсы и минусы возможного обновления флота

Плюсы Минусы Рост спроса на отечественные самолёты Недостаточные производственные мощности Развитие авиационной промышленности Высокая себестоимость новых моделей Независимость от импортных поставок Проблемы с сертификацией и обслуживанием Возможность модернизации старых моделей Увеличение расходов авиакомпаний

А что если обновление флота затянется

Если ситуация не изменится, авиакомпании будут вынуждены сокращать маршруты и частоту рейсов, особенно на региональных направлениях. Это ударит по транспортной доступности отдалённых территорий, где самолёт часто остаётся единственным способом добраться до крупных центров.

Для смягчения эффекта уже рассматриваются программы господдержки авиастроения, субсидирования перевозок и упрощения процедур сертификации российских двигателей.

Часто задаваемые вопросы

Какие самолёты будут списаны первыми?

В первую очередь — старые Boeing 737, Airbus A320, а также устаревшие Ту-154 и Як-42.

Когда начнутся массовые поставки МС-21 и SSJ-New?

Серийные поставки ожидаются с 2026–2027 годов, но точные объёмы зависят от темпов производства.

Есть ли альтернатива иностранным вертолётам?

Да, линейка Ка-62, Ансат и модернизированные Ми-8 способны закрыть внутренний спрос.

Как повлияет дефицит самолётов на цены на билеты?

Меньше бортов — выше загрузка и себестоимость, значит, рост тарифов практически неизбежен.

Можно ли избежать пессимистичного сценария?

Да, если уже сейчас ускорить поставки отечественной техники и поддержать авиакомпании мерами госпомощи.