Турция уже не та? Новый лидер ворвался в топ-3 направлений для россиян – вы будете удивлены

Российский туристический поток за границу продолжает меняться, хотя тройка самых популярных направлений остаётся неизменной. Турция, Таиланд и Узбекистан удерживают лидерство в рейтингах авиаперелётов, но внутри десятки произошла заметная перестановка: одни страны теряют позиции, другие — уверенно входят в топ.

"Все три страны сохраняли лидирующие позиции что в 2024 году, что в этом", — отметил вице-президент, директор по внешним связям ТКП Андрей Ларченко.

По данным, представленным им на форуме AIRTRAVELSOCHI, именно эти три направления остаются стабильным выбором пассажиров, несмотря на различную динамику: в Турцию и Узбекистан летают немного реже, а интерес к Таиланду растёт особенно активно.

География перелётов: кто теряет, а кто прибавляет

Если сравнивать с прошлым годом, десятка популярных зарубежных направлений заметно "перетасовалась". Азербайджан выбыл из топ-10, уступив место Казахстану. Таджикистан опустился с четвёртой строчки на шестую, Кыргызстан — с шестой на восьмую. А вот Египет, Армения и Китай, напротив, укрепили позиции.

Анталья, главный воздушный узел Турции и любимое направление российских туристов, всё ещё уверенно лидирует среди зарубежных городов. Её отрыв от ближайших конкурентов остаётся значительным, что показывает неизменный интерес к пляжному отдыху на турецком побережье.

Версия Aviasales: китайское направление в топе

Аналитики Aviasales представили собственный рейтинг востребованных направлений, где общая тенденция сохранилась, но акценты сместились. Первые три позиции вновь занимают Турция, Таиланд и Узбекистан, однако Китай неожиданно поднялся сразу на четвёртое место. В десятке также появились Грузия и Азербайджан, что указывает на растущий интерес к коротким перелётам и культурным маршрутам ближнего зарубежья.

"По спросу Китай аж на четвертом месте", — пояснила руководитель направления по развитию бизнеса Aviasales Яна Хрестик.

Эксперты сервиса также отметили, что Китай делит первое место с Турцией по популярности аэропортов для пересадок. За ними следуют ОАЭ и Азербайджан, а менее очевидный участник списка — Катар — занял девятое место с долей в 1%.

Сравнение: кто и куда летает чаще

Страна / направление Позиция 2024 Позиция 2025 Тенденция Турция 1 1 Снижение потока, но лидерство сохраняется Таиланд 3 2 Устойчивый рост Узбекистан 2 3 Незначительное снижение Казахстан - 7 Новый участник топа Египет 9 5 Рост популярности Китай 10 4 Резкий рост интереса Армения 7 6 Укрепление позиций ОАЭ 8 9 Небольшое снижение Кыргызстан 6 8 Снижение спроса Таджикистан 4 6 Потеря позиций

Советы путешественникам: как выбрать оптимальный маршрут

Следите за акциями лоукостеров. Особенно активно распродажи устраивают авиакомпании из Турции и ОАЭ, где можно поймать выгодные билеты с пересадками. Сравнивайте не только цены, но и время в пути. Пересадки в Катаре или Азербайджане часто удлиняют путешествие, но позволяют сэкономить. Выбирайте аэропорты с высоким пассажиропотоком. Там стабильнее расписание и меньше отмен. Используйте комбинированные маршруты. Например, вылет в Китай с возвращением через Казахстан или Узбекистан позволяет снизить расходы. Проверяйте визовые условия. В Таиланде и Турции россиянам доступны безвизовые въезды, а в Китай теперь введён упрощённый порядок — этим активно пользуются туристы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупка прямого рейса без проверки тарифов пересадочных маршрутов.

Последствие: переплата до 40% от стоимости билета.

Альтернатива: использовать метапоисковики (Aviasales, Skyscanner) для подбора более выгодных стыковок.

покупка прямого рейса без проверки тарифов пересадочных маршрутов. переплата до 40% от стоимости билета. использовать метапоисковики (Aviasales, Skyscanner) для подбора более выгодных стыковок. Ошибка: бронирование без багажа на дальние направления.

Последствие: дорогостоящая доплата в аэропорту.

Альтернатива: брать тариф с включённым багажом — часто он обходится дешевле.

бронирование без багажа на дальние направления. дорогостоящая доплата в аэропорту. брать тариф с включённым багажом — часто он обходится дешевле. Ошибка: покупка билетов на стыковку с малым запасом времени.

Последствие: риск пропустить рейс при задержке.

Альтернатива: выбирать пересадки с запасом от 2 часов, особенно в Дохе и Стамбуле.

А что если выбрать другое направление?

Растущий интерес к странам Азии даёт больше возможностей для комбинированных туров. Например, вьетнамские курорты Фантьет и Дананг становятся альтернативой Таиланду, предлагая мягкий климат и визовое послабление. Япония продолжает удерживать внимание путешественников, предпочитающих культурный и гастрономический отдых — здесь выросло количество авиарейсов и снижаются цены на размещение.

Китай же становится не только транзитной, но и конечной точкой: путешественников привлекают Шанхай, Пекин и остров Хайнань, где появились новые курорты.

Плюсы и минусы направлений

Направление Плюсы Минусы Турция Безвиз, короткий перелёт, развитая инфраструктура Высокая сезонная загруженность Таиланд Тропики, сервис, широкий выбор отелей Длинный перелёт, сезон дождей Узбекистан Богатая культура, доступные цены Ограниченный выбор курортов Китай Новые маршруты, активное авиасообщение Языковой барьер Египет Пляжи круглый год, "всё включено" Требуется чартер, визовый сбор

FAQ

Как выбрать лучшее направление на зиму 2025-2026?

Если приоритет — солнце и пляж, выбирайте Таиланд или Египет. Для гастрономического и исторического отдыха — Армения, Узбекистан или Китай.

Сколько стоит перелёт в среднем?

Билеты в Турцию начинаются от 25-30 тыс. рублей туда-обратно, в Таиланд — от 45 тыс., а в Китай — от 40 тыс., особенно при раннем бронировании.

Что лучше: чартер или регулярный рейс?

Для популярных пляжных направлений чартеры дешевле, но менее гибкие. Регулярные рейсы удобнее по пересадкам и расписанию.

Мифы и правда

Миф: зимой летать в Азию дорого.

Правда: при раннем бронировании и акциях лоукостеров можно найти билеты по цене европейских направлений.

Миф: пересадки всегда неудобны.

Правда: в крупных аэропортах — Дохе, Стамбуле, Дубае — созданы комфортные условия и минимальные задержки.

Миф: спрос на Таиланд скоро спадёт.

Правда: напротив, интерес растёт благодаря безвизу и развитию инфраструктуры на островах.

Три интересных факта

Самым загруженным иностранным аэропортом для россиян остаётся Анталья.

Пересадки в Азии всё чаще выбирают не только ради экономии, но и ради коротких остановок — например, мини-туры по Дохе или Баку.

Казахстан впервые за последние годы вошёл в десятку популярных направлений, опередив Азербайджан.

Исторический контекст

До 2020 года лидерами у российских путешественников были Турция, Испания и Италия. После изменений в транспортной географии акцент сместился на Восток. С 2023 года начали активно развиваться маршруты в Узбекистан, Казахстан и Китай, а доля азиатских направлений в общем объёме перелётов выросла более чем на 30%.