Турция уже не та? Новый лидер ворвался в топ-3 направлений для россиян – вы будете удивлены
Российский туристический поток за границу продолжает меняться, хотя тройка самых популярных направлений остаётся неизменной. Турция, Таиланд и Узбекистан удерживают лидерство в рейтингах авиаперелётов, но внутри десятки произошла заметная перестановка: одни страны теряют позиции, другие — уверенно входят в топ.
"Все три страны сохраняли лидирующие позиции что в 2024 году, что в этом", — отметил вице-президент, директор по внешним связям ТКП Андрей Ларченко.
По данным, представленным им на форуме AIRTRAVELSOCHI, именно эти три направления остаются стабильным выбором пассажиров, несмотря на различную динамику: в Турцию и Узбекистан летают немного реже, а интерес к Таиланду растёт особенно активно.
География перелётов: кто теряет, а кто прибавляет
Если сравнивать с прошлым годом, десятка популярных зарубежных направлений заметно "перетасовалась". Азербайджан выбыл из топ-10, уступив место Казахстану. Таджикистан опустился с четвёртой строчки на шестую, Кыргызстан — с шестой на восьмую. А вот Египет, Армения и Китай, напротив, укрепили позиции.
Анталья, главный воздушный узел Турции и любимое направление российских туристов, всё ещё уверенно лидирует среди зарубежных городов. Её отрыв от ближайших конкурентов остаётся значительным, что показывает неизменный интерес к пляжному отдыху на турецком побережье.
Версия Aviasales: китайское направление в топе
Аналитики Aviasales представили собственный рейтинг востребованных направлений, где общая тенденция сохранилась, но акценты сместились. Первые три позиции вновь занимают Турция, Таиланд и Узбекистан, однако Китай неожиданно поднялся сразу на четвёртое место. В десятке также появились Грузия и Азербайджан, что указывает на растущий интерес к коротким перелётам и культурным маршрутам ближнего зарубежья.
"По спросу Китай аж на четвертом месте", — пояснила руководитель направления по развитию бизнеса Aviasales Яна Хрестик.
Эксперты сервиса также отметили, что Китай делит первое место с Турцией по популярности аэропортов для пересадок. За ними следуют ОАЭ и Азербайджан, а менее очевидный участник списка — Катар — занял девятое место с долей в 1%.
Сравнение: кто и куда летает чаще
|
Страна / направление
|
Позиция 2024
|
Позиция 2025
|
Тенденция
|
Турция
|
1
|
1
|
Снижение потока, но лидерство сохраняется
|
Таиланд
|
3
|
2
|
Устойчивый рост
|
Узбекистан
|
2
|
3
|
Незначительное снижение
|
Казахстан
|
-
|
7
|
Новый участник топа
|
Египет
|
9
|
5
|
Рост популярности
|
Китай
|
10
|
4
|
Резкий рост интереса
|
Армения
|
7
|
6
|
Укрепление позиций
|
ОАЭ
|
8
|
9
|
Небольшое снижение
|
Кыргызстан
|
6
|
8
|
Снижение спроса
|
Таджикистан
|
4
|
6
|
Потеря позиций
Советы путешественникам: как выбрать оптимальный маршрут
- Следите за акциями лоукостеров. Особенно активно распродажи устраивают авиакомпании из Турции и ОАЭ, где можно поймать выгодные билеты с пересадками.
- Сравнивайте не только цены, но и время в пути. Пересадки в Катаре или Азербайджане часто удлиняют путешествие, но позволяют сэкономить.
- Выбирайте аэропорты с высоким пассажиропотоком. Там стабильнее расписание и меньше отмен.
- Используйте комбинированные маршруты. Например, вылет в Китай с возвращением через Казахстан или Узбекистан позволяет снизить расходы.
- Проверяйте визовые условия. В Таиланде и Турции россиянам доступны безвизовые въезды, а в Китай теперь введён упрощённый порядок — этим активно пользуются туристы.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: покупка прямого рейса без проверки тарифов пересадочных маршрутов.
Последствие: переплата до 40% от стоимости билета.
Альтернатива: использовать метапоисковики (Aviasales, Skyscanner) для подбора более выгодных стыковок.
- Ошибка: бронирование без багажа на дальние направления.
Последствие: дорогостоящая доплата в аэропорту.
Альтернатива: брать тариф с включённым багажом — часто он обходится дешевле.
- Ошибка: покупка билетов на стыковку с малым запасом времени.
Последствие: риск пропустить рейс при задержке.
Альтернатива: выбирать пересадки с запасом от 2 часов, особенно в Дохе и Стамбуле.
А что если выбрать другое направление?
Растущий интерес к странам Азии даёт больше возможностей для комбинированных туров. Например, вьетнамские курорты Фантьет и Дананг становятся альтернативой Таиланду, предлагая мягкий климат и визовое послабление. Япония продолжает удерживать внимание путешественников, предпочитающих культурный и гастрономический отдых — здесь выросло количество авиарейсов и снижаются цены на размещение.
Китай же становится не только транзитной, но и конечной точкой: путешественников привлекают Шанхай, Пекин и остров Хайнань, где появились новые курорты.
Плюсы и минусы направлений
|
Направление
|
Плюсы
|
Минусы
|
Турция
|
Безвиз, короткий перелёт, развитая инфраструктура
|
Высокая сезонная загруженность
|
Таиланд
|
Тропики, сервис, широкий выбор отелей
|
Длинный перелёт, сезон дождей
|
Узбекистан
|
Богатая культура, доступные цены
|
Ограниченный выбор курортов
|
Китай
|
Новые маршруты, активное авиасообщение
|
Языковой барьер
|
Египет
|
Пляжи круглый год, "всё включено"
|
Требуется чартер, визовый сбор
FAQ
Как выбрать лучшее направление на зиму 2025-2026?
Если приоритет — солнце и пляж, выбирайте Таиланд или Египет. Для гастрономического и исторического отдыха — Армения, Узбекистан или Китай.
Сколько стоит перелёт в среднем?
Билеты в Турцию начинаются от 25-30 тыс. рублей туда-обратно, в Таиланд — от 45 тыс., а в Китай — от 40 тыс., особенно при раннем бронировании.
Что лучше: чартер или регулярный рейс?
Для популярных пляжных направлений чартеры дешевле, но менее гибкие. Регулярные рейсы удобнее по пересадкам и расписанию.
Мифы и правда
Миф: зимой летать в Азию дорого.
Правда: при раннем бронировании и акциях лоукостеров можно найти билеты по цене европейских направлений.
Миф: пересадки всегда неудобны.
Правда: в крупных аэропортах — Дохе, Стамбуле, Дубае — созданы комфортные условия и минимальные задержки.
Миф: спрос на Таиланд скоро спадёт.
Правда: напротив, интерес растёт благодаря безвизу и развитию инфраструктуры на островах.
Три интересных факта
- Самым загруженным иностранным аэропортом для россиян остаётся Анталья.
- Пересадки в Азии всё чаще выбирают не только ради экономии, но и ради коротких остановок — например, мини-туры по Дохе или Баку.
- Казахстан впервые за последние годы вошёл в десятку популярных направлений, опередив Азербайджан.
Исторический контекст
До 2020 года лидерами у российских путешественников были Турция, Испания и Италия. После изменений в транспортной географии акцент сместился на Восток. С 2023 года начали активно развиваться маршруты в Узбекистан, Казахстан и Китай, а доля азиатских направлений в общем объёме перелётов выросла более чем на 30%.
