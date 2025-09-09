62 миллиона пассажиров за полгода: какие направления в лидерах
Росавиация подвела итоги работы авиакомпаний за январь — июль 2025 года. Итоговые показатели в целом сопоставимы с прошлогодними, но наметились важные изменения: россияне стали чаще летать за границу, а внутренний трафик сократился.
Цифры и тенденции
-
Всего перевезено: 62,1 млн пассажиров.
-
Международные рейсы: 15,2 млн человек (из них 9,7 млн — в дальнее зарубежье, рост на 7,4%).
-
Внутренние рейсы: 46,8 млн человек (снижение на 2,6%).
Почему упал внутренний трафик
По словам Ирины Полешкиной, старшего научного сотрудника МГТУ ГА, сыграли роль:
-
ограниченные перевозочные возможности российских авиакомпаний;
-
традиционный рост цен на популярные летние маршруты;
-
ограничения на работу ряда аэропортов из соображений безопасности.
Почему растёт международный интерес
Эксперты связывают тренд с укреплением рубля и снятием рисков ареста российских самолётов за рубежом.
"Мы видим восстановление интереса россиян к полётам за границу", — отметил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства "Авиапорт".
Наибольший рост спроса наблюдается на направлениях:
-
Анталья и Стамбул (пляжный отдых и транзит в Европу),
-
Ереван,
-
Дубай (как курорт и международный хаб).
Свою роль играет и относительно стабильная работа консульств Италии, Греции и Франции, которые продолжают выдавать визы.
Долгосрочный тренд
Несмотря на временные колебания, внутренние перевозки остаются основой российского авиарынка. На них приходится более 75% пассажиропотока.
Для сравнения:
-
в 2013 году доля международных перелётов составляла 54%,
-
в 2025-м — только 24%.
Таким образом, долгосрочная тенденция — смещение фокуса в сторону внутренних направлений, даже если краткосрочно россияне активнее выбирают зарубежные маршруты.
