Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

62 миллиона пассажиров за полгода: какие направления в лидерах

Росавиация зафиксировала рост международных перелётов и снижение внутреннего трафика

Росавиация подвела итоги работы авиакомпаний за январь — июль 2025 года. Итоговые показатели в целом сопоставимы с прошлогодними, но наметились важные изменения: россияне стали чаще летать за границу, а внутренний трафик сократился.

Цифры и тенденции

  • Всего перевезено: 62,1 млн пассажиров.

  • Международные рейсы: 15,2 млн человек (из них 9,7 млн — в дальнее зарубежье, рост на 7,4%).

  • Внутренние рейсы: 46,8 млн человек (снижение на 2,6%).

Почему упал внутренний трафик

По словам Ирины Полешкиной, старшего научного сотрудника МГТУ ГА, сыграли роль:

  • ограниченные перевозочные возможности российских авиакомпаний;

  • традиционный рост цен на популярные летние маршруты;

  • ограничения на работу ряда аэропортов из соображений безопасности.

Почему растёт международный интерес

Эксперты связывают тренд с укреплением рубля и снятием рисков ареста российских самолётов за рубежом.

"Мы видим восстановление интереса россиян к полётам за границу", — отметил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства "Авиапорт".

Наибольший рост спроса наблюдается на направлениях:

  • Анталья и Стамбул (пляжный отдых и транзит в Европу),

  • Ереван,

  • Дубай (как курорт и международный хаб).

Свою роль играет и относительно стабильная работа консульств Италии, Греции и Франции, которые продолжают выдавать визы.

Долгосрочный тренд

Несмотря на временные колебания, внутренние перевозки остаются основой российского авиарынка. На них приходится более 75% пассажиропотока.

Для сравнения:

  • в 2013 году доля международных перелётов составляла 54%,

  • в 2025-м — только 24%.

Таким образом, долгосрочная тенденция — смещение фокуса в сторону внутренних направлений, даже если краткосрочно россияне активнее выбирают зарубежные маршруты.

