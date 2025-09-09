62 миллиона пассажиров за полгода: какие направления в лидерах

Росавиация подвела итоги работы авиакомпаний за январь — июль 2025 года. Итоговые показатели в целом сопоставимы с прошлогодними, но наметились важные изменения: россияне стали чаще летать за границу, а внутренний трафик сократился.

Цифры и тенденции

Всего перевезено : 62,1 млн пассажиров.

Международные рейсы : 15,2 млн человек (из них 9,7 млн — в дальнее зарубежье, рост на 7,4% ).

Внутренние рейсы: 46,8 млн человек (снижение на 2,6%).

Почему упал внутренний трафик

По словам Ирины Полешкиной, старшего научного сотрудника МГТУ ГА, сыграли роль:

ограниченные перевозочные возможности российских авиакомпаний;

традиционный рост цен на популярные летние маршруты;

ограничения на работу ряда аэропортов из соображений безопасности.

Почему растёт международный интерес

Эксперты связывают тренд с укреплением рубля и снятием рисков ареста российских самолётов за рубежом.

"Мы видим восстановление интереса россиян к полётам за границу", — отметил Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства "Авиапорт".

Наибольший рост спроса наблюдается на направлениях:

Анталья и Стамбул (пляжный отдых и транзит в Европу),

Ереван ,

Дубай (как курорт и международный хаб).

Свою роль играет и относительно стабильная работа консульств Италии, Греции и Франции, которые продолжают выдавать визы.

Долгосрочный тренд

Несмотря на временные колебания, внутренние перевозки остаются основой российского авиарынка. На них приходится более 75% пассажиропотока.

Для сравнения:

в 2013 году доля международных перелётов составляла 54% ,

в 2025-м — только 24%.

Таким образом, долгосрочная тенденция — смещение фокуса в сторону внутренних направлений, даже если краткосрочно россияне активнее выбирают зарубежные маршруты.