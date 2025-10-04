Россия на ЧМ-2026 без отбора? В РФС допустили сценарий с wild card

В Российском футбольном союзе высказались о гипотетическом варианте участия национальной сборной в чемпионате мира 2026 года без отбора. Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в беседе с "РБ Спорт" допустил, что команда могла бы получить специальное приглашение — так называемую wild card.

"Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо", — заявил Митрофанов.

При этом он подчеркнул, что в организации трезво оценивают ситуацию и понимают: вероятность такого сценария крайне мала.

Чемпионат мира 2026

Мировое первенство пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трёх странах — США, Канаде и Мексике. Турнир станет историческим: впервые в финальной стадии сыграют 48 сборных вместо привычных 32.