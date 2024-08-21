В Сенате Соединённых Штатов Америки придерживаются мнения, что установление контактов с Российской Федерацией по вопросу Украины в скором времени навряд ли произойдёт. Однако в верхней палате Конгресса выразили уверенность в том, что существование любого диалога принесёт больше пользы, чем если его вовсе не будет, информирует РИА Новости со ссылкой на источник.

Источник российского агентства, пребывая на съезде членов Демпартии в третьем по численности населения городе в США — Чикаго, заявил, что скором времени навряд ли могут установиться у Штатов и Российской Федерации какие-либо контакты по Украине. Однако собеседник в одном из высших органов государственной власти Соединённых Штатов Америки с уверенностью добавил, что всякий контакт между государствами, которое предполагает появление диалога, будет намного эффективнее, чем если этот диалог вовсе будет отсутствовать.

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