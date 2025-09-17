Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Вячеслав Погодин
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 12:17

Почему матч России и США остаётся лишь на словах

Федерация футбола США опровергла переговоры о матче со сборной России

Федерация футбола США (US Soccer) опровергла сообщения о возможной организации товарищеского матча со сборной России.

Позиция американской стороны

Неназванный представитель US Soccer заявил, что организация не ведёт переговоров с Россией о проведении каких-либо встреч.

Предыстория

8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул, что идея товарищеского матча между сборными России и США обсуждается "в некоторых кругах". Его слова вызвали широкий резонанс, однако официального подтверждения со стороны американской федерации они не получили.

Контекст

Сборная России и российские клубы с 2022 года находятся под санкциями ФИФА и УЕФА. Им запрещено участвовать в официальных турнирах, и единственный доступный формат игр — это товарищеские матчи с командами, согласившимися выйти на поле.

Заключение

Таким образом, пока что заявление Лаврова остаётся без практического подтверждения. Российская сборная продолжает искать партнёров для товарищеских игр, но в случае с США вероятность проведения встречи выглядит минимальной.

