Футбольное поле
Футбольное поле
© pxhere.com is licensed under public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:10

Россия и США могут сыграть на футбольном поле

Лавров: обсуждается проведение товарищеского матча сборных России и США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и США по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Обсуждение инициативы

По словам Лаврова, идея организации встречи уже поднималась на разных уровнях.

"Такая возможность обсуждается в некоторых кругах", — отметил глава МИД.

Он добавил, что дискуссия о проведении игры ведётся в том числе и в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА).

Итог

Таким образом, пока речь идёт только о переговорах, но сам факт обсуждения потенциального матча России и США вызывает интерес, учитывая политический и спортивный контекст.

Читайте также

Планка помогает снизить вес и укрепить корпус — выводы исследователей сегодня в 8:10

Как одно простое движение запускает похудение и укрепляет дыхание

Простая, но эффективная планка укрепляет не только пресс, но и всё тело. Разбираемся, зачем её делать, как выполнять правильно и чего стоит избегать.

Читать полностью » Растяжка груди — упражнение для исправления сутулости от спортивных врачей США сегодня в 7:50

Осанка исчезает незаметно: простая тренировка возвращает её за минуты

Удобный комплекс простых упражнений, который можно делать дома или в офисе, поможет укрепить мышцы и вернуть телу лёгкость.

Читать полностью » Артур Лидьярд: бег трусцой помогает улучшить результаты и уменьшить травмы сегодня в 7:10

Лёгкая трусца продлевает жизнь дольше, чем марафонские изнуряющие забеги

Медленный бег называют универсальным способом укрепить здоровье и повысить выносливость. Но так ли он полезен для всех?

Читать полностью » Физиотерапевты рекомендовали растяжку для разминки без оборудования сегодня в 6:50

Разминка вместо спортзала: короткий комплекс, который запускает тело заново

Пропустили тренировку? Узнайте, как за 20 минут оживить тело и зарядиться энергией с помощью простого комплекса без оборудования.

Читать полностью » Учёные назвали основные факторы риска боли в боку при беге сегодня в 6:10

Бег превращается в пытку: что скрывается за болью в боку

Почему во время пробежки внезапно появляется резкая боль в боку и как с ней справиться? Разбираем научные версии и практические советы.

Читать полностью » Лёгкие гантели дома: врачи пояснили, какие упражнения выпад и жим укрепляют спину и пресс сегодня в 5:50

Пять движений, которые превратят обычную тренировку дома в кардио-марафон

Лёгкие гантели могут заменить целый спортзал. Рассказываем о комплексе, который прокачает всё тело и подарит кардио-эффект.

Читать полностью » Присед с разворотом и медвежья планка формируют силу ног и корпуса за 20 минут дома сегодня в 5:10

Домашняя тренировка, которая заменяет час в спортзале: секрет пяти движений

Интенсивная тренировка без оборудования поможет укрепить тело и улучшить выносливость. Всего 20 минут — и вы почувствуете результат.

Читать полностью » Упражнения на турнике и брусьях для тренировки пресса и хвата назвали врачи сегодня в 4:50

Секретные упражнения на турнике: пресс работает там, где его не ждут

Эти необычные упражнения на турнике и брусьях помогут разнообразить тренировки, прокачать хват и включить пресс в работу неожиданным образом.

Читать полностью »

Новости
Наука

Численная теория относительности: как моделируют первые 0.0001 секунды после Большого взрыва
Еда

Сырные шарики с яйцом и панировкой в масле сохраняют форму и тают во рту
Питомцы

Уход за псевдоморским аквариумом: основные правила по данным специалистов
Туризм

Туроператоры: в сентябре 2025 года в Турции нет горящих туров из-за высокой загрузки отелей
Еда

Свиной рулет в луковой шелухе сохраняет питательные свойства и улучшает внешний вид блюда
Авто и мото

В Москве на треть снизилось число ДТП с пьяными водителями — данные Госавтоинспекции
Еда

Диетологи: паста из макрели и творога содержит омега-3 и кальций
Технологии

Писатели подали иск против Apple из-за использования книг для обучения ИИ
