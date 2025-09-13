Россия и США могут сыграть на футбольном поле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и США по футболу. Об этом пишет РИА Новости.

Обсуждение инициативы

По словам Лаврова, идея организации встречи уже поднималась на разных уровнях.

"Такая возможность обсуждается в некоторых кругах", — отметил глава МИД.

Он добавил, что дискуссия о проведении игры ведётся в том числе и в руководстве Международной федерации футбола (ФИФА).

Итог

Таким образом, пока речь идёт только о переговорах, но сам факт обсуждения потенциального матча России и США вызывает интерес, учитывая политический и спортивный контекст.