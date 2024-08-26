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Риттер: Украина может исчезнуть в случае ударов по Москве и Петербургу
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В США предупредили о последствиях удара ВСУ по Москве

Риттер: Украина может исчезнуть в случае ударов по Москве и Петербургу

В случае если столица и крупнейший по населению город Украины примет решение осуществить удары по столице Российской Федерации и Санкт-Петербургу, дабы заставить РФ начать переговоры, сама Украина закончит собственное существование. Такое мнение высказал в социальных сетях бывший американский морпех-разведчик Скотт Риттер.

По словам бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке Риттера, в случае, если Украина примет решение совершить удары по столице Российской Федерации и второму по численности населения городу России — Санкт-Петербургу, то не стоит удивляться, если в результате Украины больше не будет.

Как объяснил бывший американский морпех-разведчик, на подобный случай Российская Федерация владеет гиперзвуковым ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард", который оснащён управляемым боевым блоком. Он добавил, что такой комплекс функционально и технологически взаимосвязанных ракет может применяться как с неядерной, так и ядерный боевой частью.

Кроме того, Скотт Риттер решил высказать мнение и о президенте Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимире Зеленском. По его мнению, он является опасностью для всего мира, и для Соединённых Штатов Америки и европейских государств нет наилучшего варианта осуществить коллективное самоубийство, чем содействовать сумасшедшим действиям безумца.

Фото: Flickr / Marines (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

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