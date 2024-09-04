Депутат Государственной думы Михаил Шеремет сообщил, что наградит человека, который поспособствует в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который посмел дерзостно высказаться о Российской Федерации и её международных партнёрах, а также угрожал им. Камерно помещение уже его ждёт, информировал Шеремет российское агентство РИА Новости.

Не так давно Тихий сообщил, что украинская сторона и её союзники осуществят некоторые меры, которые будут направлены против государства на северо-востоке Азии, Монголии, за отказ осуществить арест российского лидера Владимира Путина по решению МУС.

Шеремет решил высказать своё мнение по поводу заявлений Тихого. По его словам, украинский политик в своей показной смелости, оскорбительных заявлениях и угрозах, которые адресуются Российской Федерации и её союзникам, совершенно запамятовал такое изречение: "Не буди лиха, пока оно тихо". Кроме того, российский государственный деятель информировал о том, что наградит в размере 100 тысяч рублей тех, кто посодействует в задержании и транспортировке Тихого в Крым на перевоспитание. Он также добавил, что в данном субъекте Российской Федерации уже заготовлено камерное помещение для всех военных преступников, которые захватили власть на Украине.

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