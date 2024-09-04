Депутат Государственной думы Михаил Шеремет сообщил, что наградит человека, который поспособствует в поимке официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который посмел дерзостно высказаться о Российской Федерации и её международных партнёрах, а также угрожал им. Камерно помещение уже его ждёт, информировал Шеремет российское агентство РИА Новости.
Не так давно Тихий сообщил, что украинская сторона и её союзники осуществят некоторые меры, которые будут направлены против государства на северо-востоке Азии, Монголии, за отказ осуществить арест российского лидера Владимира Путина по решению МУС.
Шеремет решил высказать своё мнение по поводу заявлений Тихого. По его словам, украинский политик в своей показной смелости, оскорбительных заявлениях и угрозах, которые адресуются Российской Федерации и её союзникам, совершенно запамятовал такое изречение: "Не буди лиха, пока оно тихо". Кроме того, российский государственный деятель информировал о том, что наградит в размере 100 тысяч рублей тех, кто посодействует в задержании и транспортировке Тихого в Крым на перевоспитание. Он также добавил, что в данном субъекте Российской Федерации уже заготовлено камерное помещение для всех военных преступников, которые захватили власть на Украине.
Фото: Flickr / MikleRav (Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Венесуэла благодарна МИД РФ за осуждение угона американцами самолета Мадуро
Власти Венесуэлы благодарны официальному представителю министерства иностранных дел нашей страны Марие Захаровой за осуждение угона американцами самолета президента боливарианской республики Николаса Мадуро, выразил позицию глава внешнедипломатического ведомства Венесуэлы Иван Хиль Пинто.
Песков: президент пока не решил ехать или нет на саммит G20 в Бразилии
Наше государство продолжает активную деятельность в формате G20, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его информации, руководитель страны пока не определился с решением о участию в саммите объединения, который запланирован в Бразилии.
Оператор связи Tele2 провёл ребрендинг и сменил название на t2
Российская телекоммуникационная компания Tele2 осуществила ребрендинг и поменяла название на t2. Об этом информировала организация на своём сайте.
Суд арестовал имущество компании "Пикет" по делу о поставке некачественных СИБЗ
Суд принял решение об аресте имущества группы компаний "Пикет" в рамках расследования уголовного дела, связанного с поставкой некачественных бронежилетов для российской армии. В судебных документах, доступных РИА Новости, говорится, что арест наложен на различные активы, принадлежащие ООО "ГК "Пикет".